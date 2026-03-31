فاروق عبداللہ پر جان لیوا حملے کے بعد پارٹی ہیڈ کوارٹر سے سکیورٹی واپس لینا حیران کن: عمر
Published : March 31, 2026 at 10:52 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے منگل کو سری نگر میں نیشنل کانفرنس (این سی) کے ہیڈکوارٹر سے سیکورٹی ہٹائے جانے پر حیرت کا اظہار کیا۔ عبداللہ نے کہا کہ یہ اقدام پارٹی صدر اور ان کے والد فاروق عبداللہ پر مہلک حملے کے چند ہفتے بعد سامنے آیا ہے۔عمر نے کہا کہ یہ فیصلہ ناقابل فہم ہے، خاص طور پر چونکہ پارٹی صدر ہفتے میں دو سے تین بار دفتر آتے ہیں۔
سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو 11 مارچ کو جموں کے پرانی منڈی علاقے کے رہائشی 63 سالہ کمل سنگھ نے پوائنٹ بلینک رینج میں اس وقت گولی مار دی جب وہ گریٹر کیلاش علاقے میں ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ حملہ آور کو قابو کر کے گرفتار کر لیا گیا، اور اس کا ریوالور ضبط کر لیا گیا۔ فاروق عبداللہ اس حملے میں بال بال بچ گئے۔
وزیر اعلی نے اسمبلی کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا کہ ’’نیشنل کانفرنس کے ہیڈکوارٹر میں سیکورٹی کو کم نہیں کیا گیا ہے، اسے مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے‘‘۔ "یہ حیران کن ہے، کیونکہ فاروق عبداللہ پر حملے کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ اس وقت، سب نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ تشویشناک بات ہے۔"
ایوان نے نیشنل کانفرنس کے ایم ایل ایز کے پارٹی ہیڈکوارٹر، 'نوائے سبحان' کمپلیکس سے سیکورٹی ہٹانے کے معاملے پر آدھے گھنٹے تک بحث کی۔
اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے تشویش کا اظہار کیا اور حکام پر زور دیا کہ وہ یا تو جموں و کشمیر کو 'خطرے سے پاک' قرار دیں یا سب کے لیے سیکورٹی کو یقینی بنائیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جیسا کہ میرے ایک ساتھی نے بجا طور پر نشاندہی کی کہ فاروق صاحب ہفتے میں دو سے تین بار اس دفتر کا دورہ کرتے ہیں اور آپ نے اس دفتر سے سکیورٹی کو مکمل طور پر ہٹا دیا ہے، اس کے پیچھے کیا مجبوری ہے، اس ہٹانے کی وجہ کیا ہے، انتظامیہ سے معلوم ہو جائے تو اچھا ہو گا۔