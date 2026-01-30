کشمیر میں سخت سردیوں کا 40 روزہ ’چلہ کلاں‘ رخصت، چلہ خورد کا ہوا آغاز

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں سخت سردیوں کا 40 روزہ ’چلہ کلاں‘ رخصت، چلہ خورد کا ہوا آغاز
چالیس روزہ چلہ کلاں برفباری اور شدید سردی کے بعد اگلے سال تک رخصت ہوا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 30, 2026 at 4:21 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : چالیس دنوں پر محیط سردیوں کا بادشاہ کہلائے جانے والا ’’چلہ کلان‘‘ وادی کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھاری برفباری اور میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری کے ساتھ ہی ایک سال تک کے لیے رخصت ہو گیا۔ 21دسمبر سے شروع ہوکر شہنشاہ زمستاں 29اور30جنوری کی درمیانی شب رخصت ہوا۔ اب وادی کشمیر کے لوگوں کو یکم مارچ تک ’’چلہ خورد‘‘ اور ’’چلہ بچہ‘‘ (سردیوں) کا سامنا کرنا پڑے گا۔
40 روزہ دورہ - چلہ چلاں - کے دوران صرف دو مرتبہ ہی وادی بھر میں برفباری ہوئی جبکہ چلہ کلان میں مجموعی طور موسم خشک ہی رہا۔ کشمیر میں کئی ماہ کی طویل خشک موسم کے بیچ چلہ کلاں نے اپنے آخری ہفتے میں بالائی اور میدانی علاقوں کو برفباری اور بارشوں سے تر کیا، جس کا انتظار جموں و کشمیر کے لوگ کافی عرصے سے کر رہے تھے۔
جنوری کے آخری ہفتے میں وادی کشمیر کے بیشتر اضلاع میں بھاری سے درمیانہ درجے کی برفباری ہوئی۔ جس کے نتیجے میں سرینگر ہوائی اڈے سے ایک روز کے لئے مکمل طور پر پروازیں منسوخ ہوئیں۔ وہیں سرینگر جموں قومی شاہراہ بھی کئی روز تک آمدو رفت کے لیے بند رہی۔
اس دوران سیاحتی مقامات خاص کر گلمرگ میں تازہ برفباری سے سیاحوں کو لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا گیا جس کے لیے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سیاح بھی طویل عرصے سے منتظر تھے۔ ’’چلہ کلان‘‘ کے آخر روز اگرچہ موسم مجموعی طور خشک رہا اور ہلکی دھوپ بھی دن بھر دیکھنے کو ملی۔ تاہم دوران شب ٹھٹھرتی سردی کا راج برابر جاری رہا اور گرمائی دارالحکومت سرینگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.3ڈگری درج کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی کشمیر میں 30 اور 31 جنوری کو وادی کے بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری یا بارشین ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور کہیں کہیں پر تیز ہواؤں کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ جبکہ یکم سے 3 فروری تک موسم ابر آلود رہنا کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
ادھر، 29 اور 30 کی درمیانی شب سیاحتی مقام پہلگام میں رات کا کم سے کم سے درجہ حرارت منفی 5.3 ڈگری جبکہ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 9 ڈگری سیلشیس درج کیا گیا۔ قاضی گنڈ میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.3 ڈگری اور کپوارہ میں منفی 3.1 ڈگری سلشیش ریکارڈ کی گئی۔
واضح رہے کہ وادی کشمیر میں سخت سردی کے 40 دنوں پر محیط ’’چلہ کلان‘‘ کے بعد سردیوں کے دو مزید مرحلوں کے بعد یکم مارچ سے بہار کا موسم شروع ہوتا ہے۔ چلہ کلاں 21دسمبر سے شروع ہوکر 29اور30جنوری کی درمیانی شب اختتام ہوتا ہے 20 روزہ ’’چلہ خورد‘‘ کے بعد 10 روزہ ’’چلہ بچہ‘‘ 28فروری اور یکم مارچ کی درمیانی شب رخصت ہوتا ہے۔
