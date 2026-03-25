آمد بہار، فلوری کلچر محکمہ متحرک، سیاحت کو فروغ دینے کیلئے باغات کی قبل از وقت تزئین و آرائش
Published : March 25, 2026 at 10:06 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) موسمِ بہار کی آمد کے پیش نظر محکمہ فلوری کلچر نے جنوبی کشمیر، خصوصاً ضلع اننت ناگ میں واقع مغل گارڈنز، پارکس اور عوامی باغات کی خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے جامع اقدامات عمل میں لائے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد نہ صرف ان مقامات کو جاذبِ نظر بنانا ہے بلکہ سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی جانب متوجہ کرنا بھی ہے۔
محکمہ کی جانب سے قبل از وقت صفائی مہم چلائی گئی، جس کے تحت پارکس اور باغات کی مکمل صفائی، تزئین و آرائش اور مرمت کا کام انجام دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے رنگ برنگے اور موسمی پھول بڑی تعداد میں لگائے گئے ہیں، جن میں مقامی اور بیرونی اقسام شامل ہیں۔ ان اقدامات سے نہ صرف ان مقامات کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے بلکہ شہریوں اور سیاحوں کے لیے ایک خوشگوار اور دلکش ماحول بھی فراہم کیا گیا ہے۔
ضلع فلوری کلچر آفیسر اننت ناگ، مظہر حسین کے مطابق، محکمہ نے سیاحتی مقامات سمیت تمام اہم پارکس اور باغات کو موسم بہار سے قبل ہی تیار کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مقامات کی بروقت صفائی، تزئین و مرمت اور نئے پھولوں کی شجرکاری سے علاقے کی خوبصورتی میں نمایاں بہتری آئی ہے، جس سے سیاحوں کی دلچسپی میں اضافہ متوقع ہے۔ مظہر نے کہا کہ پارکس کی تزئین و آرائش کے کئے ایک کروڑ مختص رکھے گئے تھے جس میں سے تقریبا اسی فیصد رقم خرچ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ پھول بانی کو مزید فروغ دینے کے لئے محکمہ نجی سیکٹر میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، اور بے روزگار نوجوان اس میں جُڑ رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ کو امید ہے کہ رواں سال ضلع اننت ناگ میں سیاحوں کی آمد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہاں کے صحت افزا مقامات، سرسبز باغات اور دلکش مناظر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔
یہ اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ محکمہ فلوری کلچر سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مقامی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے بھی سرگرم عمل ہے کیونکہ سیاحت میں اضافے سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں بلکہ علاقے کی مجموعی ترقی کو بھی تقویت ملتی ہے۔