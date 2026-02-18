ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں اور عبادت گاہوں میں لوٹیں رونقیں
صیام کے مہینے میں کھجور کی بڑھتی مانگ کے پیش نظر کاروباریوں نے عرب ممالک سے الگ الگ قسم کی کھجوریں در آمد کئے ہیں۔
سرینگر( پرویز الدین ): ماہ صیام کاپاک اور متبرک مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں ،برکتوں اور نیکیوں کے ساتھ عالم اسلام پر سایہ فگن ہورہا ہے۔ ماہ رمضان میں جہاں مساجد میں مصلیحوں کی بھاری تعداد دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہیں بازاروں میں بھی لوگوں کی بھاری بھیڑ پر رونق مناظر پیش کرتے ہیں۔
ویسے تو صیام کے قبل ہی لوگ تیاریوں میں جٹ گئے ہیں ۔شہر سرینگر کے اکثر بازاروں میں جہاں لوگ مختلف اقسام کی سبزیاں،پھل اور افطار اور سحری میں استمعال ہونے والی اشیاء کی خریدوفروخت کرتے نظر آرہے ہیں وہیں بازاروں میں دستیاب مختلف قسم کے کھجور کی خریداری میں بھی خاصا اضافہ دیکھاجارہا ہے۔
صیام کے مہینے میں کھجور کی بڑھتی مانگ کے پیش نظر یہاں کے کاروباریوں نے سعودی عرب اور ایران سمیت دیگر عرب ممالک سے الگ الگ قسم کی کھجوریں در آمد کی ہیں۔ کھجور اور رمضان المبارک کا خاص تعلق ہے۔ قرآن پاک اور دیگر کتابوں میں بھی کھجور کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح احادیث میں بھی کھجور کی افادیت، طبی و غذائی اہمیت بیان کی گئی ہے۔
دوکاندارکہتے ہیں چند دنوں سے کھجوروں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔لوگ مختلف کھجوروں کی خریداری خوب کررہے ہیں اور اس میں گزشتہ برس کے مقابلے میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ خریداری اتنی اچھی ہے کہ مقرر وقت سے پہلے ہی ہم نے اپنا سٹاک ختم کیا ایسے میں چند دنوں میں ہمیں مزید مال خریدنا پڑے گا۔
سرینگر کے جس بھی بازار میں اس وقت آپ نظر دوڑائی گے، لوگ صیام کے لئے مختلف اشیاء جیسے کھجور، خوش میوہ جات اور خاص کر سحری اور افطار میں استعمال ہونے والی دیگر اشیاء خوردونوش کی خریداری کرتے ہوئے دیکھے جارہے ہیں جبکہ قیمتوں کے اعتبار بھی اس بار کافی حد مطئین دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب کشمیر کی سیر پر آئے چند سیاح بھی سرینگر کے مہاراجہ بازار میں کجھور اور دوسرے خوشک میوہ جات کی خریداری کرتے ہوئے دیکھے گئیں۔
لال چوک، مہاراجہ بازار ،بٹہ مالو اور ہری سنگھ ہائی سٹریٹ میں پھل، سبزیاں، آنچار اور دیگر اشیا ضروریہ فروخت کرنے والوں نے بھی اپنی دکانیں خوب سجھائی ہیں اور لوگ بھی الگ الگ قسم کی سبزیاں، پھل اور آنچار خریدتے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔
سبزی فروش فاروق احمد کہتے ہیں کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں لوگ مختلف قسم کے سبزیاں اور پھل خریدنا زیادہ پسند کرتے ہیں تاکہ وہ غذایت سے بھر پور ہو اور ہم بھی لوگوں کی ڈیمانڈ کو ملحوظ رکھکر وہیں سبزیاں دستیاب رکھتے ہیں۔
ادھر وزیر اعلی عمر عبدللہ نے ماہ رمضان کے دوران تمام ترانتظامات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ حال ہی میں ایک اہم میں ٹنگ کی صدارت کی۔ جس میں انہوں نے متعلقہ محکموں کو قریبی تال میل سے کام کر کے پانی بجلی کی بلا خلل فراہمی سمیت دیگر تمام انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔
واضح رہے کہ سعودی عرب میں ماہ مقدس رمضان المبارک کاآغاز ہو گیا ہے۔وہاں آج صیام کا پہلا روزہ ہے۔ سعودی میں 17 فروری کو چاند دیکھا گیا۔ بعد ازاں مسجد الحرام اور مسجد نبوی سمیت تمام مساجد میں پہلی تراویح کا اہتمام کیا گیا اور آج 18 فروری یعنی بدھ کو وہاں پہلا روزہ ہے۔ایسے میں قومی امکانات ہیں کہ بھارت بھر میں کل یعنی 19 فروری کا رمضان پہلا مبار دن ہوگا۔
رمضان المبارک کا متبرک مہینہ شروع ہوتی ہی مساجد،خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں رونقیں دوبالا ہوئی ہیں۔صیام عبادت،تقوی،صبر،فیض و برکت اور دیگر نیکیوں کا مہینہ ہے اس بابرکت مہینے میں لوگ اپنے گناہوں کی بخشس اور اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت میں محو ہوجاتے ہیں۔