عیدالاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی جموں میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری، مویشی منڈیوں اور خریداری مراکز میں لوگوں کا ہجوم
جموں انتظامیہ کی جانب سے مسلم اکثریتی علاقوں میں صفائی، پانی اور بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
Published : May 25, 2026 at 7:06 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) عیدالاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی پورے جموں خطے میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں بازاروں، مویشی منڈیوں اور خریداری مراکز میں لوگوں کا رش بڑھنے لگا ہے ۔ حکومتِ جموں و کشمیر نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر ملازمین کے لیے خصوصی کیژول لیو کا بھی اعلان کر دیا ہے۔
محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے جاری حکمنامے کے مطابق حکومت نے 29 مئی 2026 بروز جمعہ عیدالاضحیٰ کی مناسبت سے جموں و کشمیر کے سرکاری ملازمین کے لیے ایک روزہ “اسپیشل کیژول لیو منظور کی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد ملازمین کو عید کی مذہبی رسومات اور قربانی کے فرائض انجام دینے کے لیے سہولت فراہم کرنا بتایا گیا ہے۔جموں کشمیر میں 27 مئی عید منائی جائے گی۔ جموں انتظامیہ کی جانب سے بھی عید کے پیش نظر مسلم اکثریتی علاقوں میں صفائی، پانی اور بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
دوسری جانب عیدالاضحیٰ قریب آتے ہی جموں شہر کے مختلف بازاروں میں رونقیں بڑھ گئی ہیں۔خاص طور پر مسلم اکثریتی علاقے گوجر نگر،بھٹنڈی،سنجواں سدھرا اور شہر خاص جموں میں قائم مویشی منڈیوں میں خریداروں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں لوگ قربانی کے لیے بکرے اور بھیڑ خریدنے میں مصروف ہیں مویشی منڈیوں میں دور دراز علاقوں سے لائے گئے صحت مند اور خوبصورت جانور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بچے اپنے پسندیدہ بکرے خریدنے کے لیے والدین کے ساتھ منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں جبکہ کئی مقامات پر عید کی خریداری رات گئے تک جاری رہتی ہے ۔بازاروں میں کپڑوں، جوتوں، مصالحہ جات اور گھریلو اشیاء کی دکانوں پر بھی خاصی گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔
اسی سلسلے میں نروال، جموں کی مختلف مساجد اور عیدگاہوں میں نمازِ عید کے اوقات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اعلان کے مطابق 27 مئی 2026 بروز بدھ نمازِ عید درج ذیل مقامات پر ادا کی جائے گی ۔ مرکزی عیدگاہ کریانی تالاب میں نمازِ عید صبح 7 بجے مفتی بشیر نوری صاحب کی امامت میں ادا ہوگی، جبکہ حنفی جامع مسجد رحیم نگر میں بھی صبح 7 بجے مولانا شہنواز عطاری صاحب نماز پڑھائیں گے۔ بلال جامع مسجد ریگا نالہ میں حافظ نذیر قادری صاحب صبح 7 بجے نمازِ عید ادا کرائیں گے جبکہ عیدگاہ ریگا نالہ میں نمازِ عید صبح 7 بج کر 20 منٹ پر حافظ منظر قادری صاحب کی امامت میں ادا کی جائے گی۔