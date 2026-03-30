پلوامہ میں بھی ٹیولپ گارڈن کا افتتاح، سیاح محظوظ
سیاحوں کو وادی کی سیر کیلئے سیزن سے قبل ہی راغب کرنے کے لیے گزشتہ برسوں سے حکام ٹیولپ گارڈنز کو فروغ دے رہے ہیں۔
Published : March 30, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 6:29 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): وادی کشمیر میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران حکومت خاص کر محکمہ پھولبانی سیاحوں کو وادی کی جانب راغب کرنے کی غرض سے کئی اضلاع میں ٹیولپ گارڈن کو فروغ دے رہا ہے۔ سرینگر اور کوکرناگ کے بعد اب جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں بھی "باغ گل لالہ" کا افتتاح کیا گیا جس میں رنگا رنگ اور مختلف اقسام کے پھولوں کی خوشبو اور خوبصورتی سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔
اس خوبصورت گل لالہ کو حال ہی میں رسمی طور لوگوں خاص کر سیاحوں کے لئے کھول دیا گیا ہے۔ باغ میں اس وقت درجن سے زائد اقسام اور دلکش رنگوں کے ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد ٹیولپ آب و تاب کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں، جو قدرتی حسن کا شاندار منظر پیش کرتے ہوئے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔
یہ ٹولپ گارڈن نہ صرف سیاحتی لحاظ سے اہمیت اختیار کر رہا ہے بلکہ فلوری کلچر شعبے میں ایک بڑی سائنسی کامیابی کی علامت بن کر بھی ابھر رہا ہے۔ سی ایس آئی آر–انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن (CSIR-IIIM) نے پلوامہ کے بونیرا فیلڈ اسٹیشن میں مقامی سطح پر ٹیولپ بلب کی پیداوار کو کامیابی سے فروغ دیا ہے۔ یہ منصوبہ سال 2022 میں صرف 20 ہزار ٹولپ بلب سے شروع کیا گیا تھا، تاہم مسلسل سائنسی تحقیق اور جدید زرعی تکنیک کے استعمال سے یہ تعداد بڑھ کر محض چار برسوں میں 1.3 لاکھ سے زائد بلب تک پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت ملک کی درآمد شدہ ٹولپ بلب پر انحصار کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
پلوامہ ٹولپ گارڈن کا افتتاح سی ایس آئی آر-IIIM کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے ادارے کے سینئر افسران اور سائنس دانوں کی موجودگی میں کیا۔ فلوری کلچر مشن کے تحت قائم یہ تجرباتی باغ پہلے ہی وادی کے مختلف علاقوں سے آنے والے ہزاروں سیاحوں اور فطرت کے دلدادہ افراد کے لیے ایک نئی کشش بن چکا ہے۔
گارڈن کی نمایاں خصوصیت ہندوستان کے نقشے کی شکل میں تیار کیا گیا خوبصورت پھولوں کا ڈیزائن ہے، جہاں مختلف رنگوں کے ٹولپس کو فنکارانہ انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ منفرد تخلیق فطرت، سائنس اور جمالیات کے حسین امتزاج کی عکاسی کرتی ہے اور سیاحوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔
ادارے کے سائنس دانوں کے مطابق اس منصوبے کے تحت مختلف اقسام کے ٹولپس پر جدید سائنسی تحقیق جاری ہے، جس میں بہتر زرعی تکنیک کی تیاری، پودوں کی ساختی خصوصیات کا مطالعہ اور موسمیاتی دباؤ کے خلاف پودوں کی مزاحمت بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
اس موقع پر ڈاکٹر زبیر احمد نے کہا کہ مقامی سطح پر ٹولپ بلب کی پیداوار نہ صرف کسانوں کے لیے نئی معاشی امکانات پیدا کرے گی بلکہ ہندوستان کو اعلیٰ قدر کی فلوری کلچر صنعت میں خود کفالت کی سمت بھی مضبوطی فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس منصوبے سے خطے میں سیاحت کو فروغ ملے گا اور مقامی نوجوانوں و کسانوں کے لیے روزگار اور آمدنی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
