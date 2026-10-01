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کشمیر 8 فیصد، جموں میں 92 فیصد ای ڈبلیو ایس سرٹیفکیٹس کیوں؟ رکن اسمبلی کا 'غربت کے یکساں معیار' کا مطالبہ
ایم ایل اے سجادلون نے جموں کشمیراسمبلی میںEWS سرٹیفکیٹ کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے غربت کی یکساں تعریف اور معیار کا مطالبہ کیا۔
Published : October 1, 2026 at 2:00 PM IST
سرینگر: پیپلز کانفرنس (پی سی) کے صدر اور ہندوارہ سے منتخب رکن اسمبلی سجاد غنی لون نے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے آخری روز (یعنی بدھ کو) معاشی طور پر کمزور طبقات (EWS) کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں علاقائی فرق کا مسئلہ اٹھایا اور حکومت سے جموں و کشمیر میں غربت طے کرنے کے لیے یکساں پالیسی اپنانے کا مطالبہ کیا۔
سرینگر میں 10 روزہ خزاں اسمبلی اجلاس کے آخری دن "اٹینشن موشن" کے ذریعے معاملہ اٹھاتے ہوئے سجاد لون نے کہا کہ کشمیر میں تقریباً 37 لاکھ انتیودیا انا یوجنا (AAY) اور غربت کی سطح سے نیچے (BPL) راشن کارڈ موجود ہیں، جبکہ جموں میں یہ تعداد تقریباً 29 لاکھ ہے۔ انہوں نے سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "جموں میں 24 ہزار EWS سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے، جبکہ کشمیر وادی میں یہ تعداد 2,400 سے کچھ زیادہ رہی۔ اس طرح جموں میں تقریباً 92 فیصد جبکہ کشمیر میں صرف 8 فیصد EWS سرٹیفکیٹ جاری ہوئے۔
سجاد لون نے کہا: "تمام سماجی حالات ایک جیسے ہیں، لیکن مسئلہ EWS کے لیے مقرر اثاثوں کے معیار کا ہے۔" انہوں نے کہا کہ 3.5 مرلہ زمین پر گھر رکھنے والے افراد EWS کے لیے اہل نہیں ہیں، جبکہ سالانہ 8 لاکھ روپے سے کم آمدنی رکھنے والوں کو بھی بعض صورتوں میں موجودہ معیار کی وجہ سے اہل نہیں سمجھا جاتا۔ انہوں نے غربت طے کرنے کے اس طریقہ کار میں تضاد کی نشاندہی کی۔
سجاد لون، جو جموں و کشمیر میں ریزرویشن پالیسی کو ازسرنو ترتیب دینے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، نے کیرالہ کے EWS معیار کی ایک کاپی اسپیکر کو دی تاکہ جموں و کشمیر میں EWS کے معیار کا جائزہ لیتے وقت اسے بھی دیکھا جا سکے۔ کیرالہ میں BPL یا AAY راشن کارڈ رکھنے والے خاندان EWS کے لیے اہل قرار دیے جاتے ہیں۔
لون نے کہا کہ حکومت نے گزشتہ دو برسوں میں 7,500 عہدوں پر بھرتی کی جن میں 750 عہدے EWS طبقے کے لیے تھے۔ ان کے مطابق موجودہ EWS معیار کے تحت ان میں سے 690 عہدے جموں جبکہ صرف 7 عہدے کشمیر کو ملے۔ انہوں نے کہا کہ اگر BPL اور AAY کو ای ڈبلیو ایس (EWS) کا معیار بنایا جاتا تو ان 750 عہدوں میں سے 412 کشمیر اور 337 جموں کو ملتے۔
سرکاری محکموں میں تقریباً 40 ہزار عہدے خالی ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے لون نے کہا کہ ان میں تقریباً 4 ہزار عہدے EWS کے لیے مختص ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ اثاثہ جاتی معیار استعمال کرنے پر 320 عہدے کشمیر اور 3,680 جموں کو ملیں گے، جبکہ AAY/BPL معیار اپنانے کی صورت میں 2,200 عہدے کشمیر اور 1,800 جموں کو مل سکتے ہیں۔
لون نے مزید کہا کہ موجودہ ریزرویشن پالیسی کی وجہ سے پہلے ہی کشمیر کے لوگوں کے لیے سرکاری نوکریاں حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے اور EWS میں موجود فرق نے کشمیریوں کو روزگار کی مارکیٹ سے مزید باہر کر دیا ہے۔
انہوں نے تجویز دی کہ "جموں و کشمیر حکومت خاندانی آمدنی اور دیگر پیمانوں کی بنیاد پر اپنی EWS پالیسی بنا کر اسے نوٹیفائی کر سکتی ہے۔" لون کے مطابق "آئین کا آرٹیکل 16 ریاستوں کو خاندانی آمدنی اور دیگر اشاریوں کی بنیاد پر معاشی طور پر کمزور طبقات کی نشاندہی کرنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ مرکز کی 2019 کی محکمہ برائے عملہ و تربیت (DoPT) کی تعریف مرکزی سرکاری ملازمتوں کے لیے جاری رہ سکتی ہے اور جموں و کشمیر مرکز کے زیر انتظام علاقے کی ملازمتوں کے لیے اپنا معیار اپنا سکتا ہے۔"
ایم ایل اے ہندوارہ نے دلیل دی: "غریب وہ شخص ہے جس کے پاس ترجیحی گھرانہ راشن کارڈ یا AAY کارڈ ہو۔" انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ ملازمتوں اور خوراک و رسد، دونوں کے لیے غربت کی ایک ہی تعریف اپنائی جائے۔ "آپ دو تعریفیں نہیں رکھ سکتے۔"
حکومت کی جانب سے سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا کہ EWS کے معیار سے متعلق قواعد مرکزی حکومت نے مقرر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے ان مقررہ معیار کو اپنانے کے پابند ہیں۔
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