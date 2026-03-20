آذربائیجان سرحد پر تعطل، ہندوستانی طلباء ایران سے نکلنے کے لیے آرمینیا کا کر رہے ہیں رخ
شیراز اور اصفہان کے شہروں سے 200 طلباء پہلے ہی سرحد عبور کر کے نئی دہلی کے لیے پروازوں میں سوار ہو چکے ہیں۔
Published : March 20, 2026 at 10:54 PM IST
سری نگر: جنگ زدہ ایران سے واپس آنے والے ہندوستانی طلباء، جو گزشتہ کئی دنوں سے ایران-آذربائیجان سرحد پر پھنسے ہوئے تھے، اب انہیں آرمینیا کے راستے متبادل راستے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ای ٹی وی بھارت کی ایک رپورٹ کے مطابق، یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب باکو سرحد پر 200 سے زائد طلباء کو 'ٹریول کوڈ' نہ ہونے کی وجہ سے داخلے سے منع کر دیا گیا۔
آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر مومن خان نے کہا، "ہندوستانی سفارت خانے نے طلباء سے آرمینیا کے راستے سفر کرنے کو کہا ہے، کیونکہ آذربائیجان ہر روز صرف 10 طلباء کو سرحد پار کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔" ڈاکٹر مومن خان طلباء کی واپسی کے سلسلے میں رابطہ اور نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ آرمینیا کے راستے کافی آسان ثابت ہوا ہے۔ شیراز اور اصفہان کے شہروں سے 200 طلباء پہلے ہی سرحد عبور کر کے نئی دہلی کے لیے پروازوں میں سوار ہو چکے ہیں۔
پچھلے ہفتے سے، تقریباً 900 ہندوستانی شہری - جن میں زیادہ تر جموں و کشمیر کے طلبہ ہیں - آرمینیا اور آذربائیجان کے راستے ایران سے نکل چکے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کے مطابق اب تک کل 882 ہندوستانی شہری بشمول طلباء اور زائرین آرمینیا اور آذربائیجان میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب 772 ہندوستانی آرمینیا میں داخل ہوئے، صرف 110 ہندوستانیوں کو آذربائیجان میں داخلے کی اجازت دی گئی۔
ڈاکٹر خان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "پہلے بیچ کے بعد، آذربائیجان نے کئی دنوں تک داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ اب، وہ روزانہ 10 طلباء کے بیچوں کو اجازت دے رہے ہیں۔"
جموں اور کشمیر میں جہاں زیادہ تر طالب علم ایران میں پھنسے ہوئے تھے، آصفہ، ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں ایم بی بی ایس کی پانچویں سال کی طالبہ کی والدہ نے خان سے اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے اور اس کے ساتھ صرف نو دیگر طلباء کو کل رات آذربائیجان سے ٹریول کوڈ ملنے کے بعد سرحد پار کرنے کی اجازت دی گئی۔
انہوں نے کہا، "ان کا ٹکٹ 18 مارچ کو شیڈول تھا، لیکن تاخیر کی وجہ سے اسے منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے ان کا پیسہ ضائع ہو گیا۔" آصفہ نے مزید کہا، "ہم نے ایک نیا ٹکٹ اس کے بارڈر کراس کرنے کے بعد ہی بک کیا؛ ہم پریشان تھے۔" وہ ہفتہ کی رات نئی دہلی پہنچیں گے۔
پچھلے سال کے 'آپریشن سندور' کے برعکس، جب ہندوستان نے 12 دن کی لڑائی کے دوران ایران سے اپنے شہریوں کو نکالا، اس بار ہندوستان نے طلباء کے لیے بس کے ذریعے سرحد تک جانے کا انتظام کیا تاکہ وہ اپنے خرچ پر ہوائی جہاز سے واپس آسکیں۔
لڑائی کی وجہ سے ہوائی نیٹ ورکس میں رکاوٹ، خاص طور پر خلیجی ممالک میں، ٹکٹوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے کا باعث بنی ہیں۔ بہت سے والدین نے ٹکٹ بک کروانا ناقابل برداشت پایا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے قرضے لیے ہیں۔
ایک والدین نے وضاحت کی کہ ان کا بچہ واپس نہیں آنا چاہتا کیونکہ ٹکٹ کی قیمت ان کے بجٹ سے زیادہ تھی۔ "لیکن، ایک اور طالب علم کے والدین میری بے بسی کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور میرے بچے کے لیے بھی ٹکٹ بک کروایا۔ اگر وہ اتنے فیاض نہ ہوتے تو میرا بچہ وہیں پھنس جاتا،"۔
ڈاکٹر خان نے وضاحت کی کہ ایم بی بی ایس کے 500-600 سے زائد طلباء اب بھی ایران میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں اگلے چند دنوں میں واپس آنے کی امید ہے، کیونکہ انہیں واپس لانے کے لیے آرمینیا سے روزانہ پروازیں چل رہی ہیں۔
ڈاکٹر خان کا اندازہ ہے کہ 30 لاکھ روپئے سے زیادہ مالیت کے ٹکٹ منسوخ کر دیے گئے تھے، اور طلباء کو رقم کی واپسی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ملا تھا۔ 50,000 روپئے کے ٹکٹ پر صرف 10,000 روپئے کا ریفنڈ ملا، جس سے طلباء کی مالی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اب جب کہ ان کے پاس آرمینیا کے راستے باہر نکلنے کا اختیار ہے، وہ امید کرتے ہیں کہ آمد پر ویزا مل جائے گا، لیکن انہیں اپنے ٹکٹوں کا از سر نو بندوبست کرنا ہو گا۔