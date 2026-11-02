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آغا روح اللہ کے استعفے پر نظریں مرکوز، جیت کر بھی کیوں چھوڑ رہے ہیں کرسی؟
این سی کی ٹکٹ پر پارلیمانی نشست پر کامیابی حاصل کرنے والے آغا روح اللہ آئندہ کل بڈگام جلسے میں استعفے کا اعلان کریں گے۔
Published : November 2, 2026 at 8:10 PM IST
بڈگام: نیشنل کانفرنس (این سی) کے 'ناراض' اور 'باغی' رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کا الزام ہے ہے کہ پارٹی سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان سے "خاندانی دباؤ" کے تحت استعفیٰ طلب کیا ہے۔ روح اللہ کے اس بیان سے اس فیصلے میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ممکنہ کردار کی جانب صاف اور واضح اشارہ ملتا ہے۔
سرینگر پارلیمانی نشست سے این سی کی ٹکٹ پر کامیابی حاصل کرنے والے آغا روح اللہ مہدی نے ای ٹی وی بھارت کو ایک تفصیلی انٹرویو میں کہا کہ ان کا سیاسی موقف نیشنل کانفرنس کے لیے ناقابل برداشت بن گیا تھا۔ انہوں نے کہا: ’’ممکن ہے کہ پارٹی صدر کو اپنے خاندان کے اندر سے ناقابل برداشت دباؤ کا سامنا ہو، اسی لیے انہوں نے مجھ سے استعفیٰ دینے کو کہا۔ تاہم پارٹی میں جوابدہی اور شفافیت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔"
سرینگر سے منتخب رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی آئندہ کل یعنی 3 نومبر کو بڈگام کے ایک عوامی پارک میں جلسے کے دوران اپنے استعفے کا اعلان کرنے والے ہیں۔
سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے انہیں پارٹی کے ساتھ ساتھ لوک سبھا کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دینے کو کہا تھا۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی تھی جب آغا روح اللہ نے الزام عائد کیا تھا کہ نیشنل کانفرنس نے حکومت میں رہتے ہوئے دفعہ 370 کی بحالی کے اپنے موقف کو کمزور کر دیا ہے۔
این سی کے بڑھتے عائلی مسائل
آغا روح اللہ کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نیشنل کانفرنس کو گزشتہ ماہ وزراء کی کونسل میں توسیع کے بعد اپنے ہی 24 ارکان اسمبلی کی بغاوت کا سامنا ہے۔ 'ناراض' ارکان اسمبلی نے اپنے مطالبات پر مشتمل ایک یادداشت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو پیش کی ہے۔ یہ بات ناراض گروپ میں شامل نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی غلام محی الدین میر نے بتائی۔
دو ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے اس یادداشت میں وزراء کی کونسل میں بڑی تبدیلیاں کرنے، وزیر اعلیٰ کے سیاسی مشیر ناصر اسلم وانی کو عہدے سے ہٹانے اور راجیہ سبھا کے رکن اور پارٹی خزانچی شمی اوبرائے کی فیصلوں میں مداخلت محدود کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ایک اور رکن اسمبلی نے بتایا کہ ناراض ارکان نے عمر عبداللہ کی کابینہ میں دو سال مکمل کرنے والے تمام وزراء کو ہٹانے اور خالی وزارتوں کو جمہوری طریقے سے میرٹ کی بنیاد پر پُر کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، جو اس وقت نئی دہلی میں ہیں، چند روز میں واپس آ رہے ہیں اور ناراض ارکان اسمبلی کے گروپ سے ملاقات کریں گے۔
ایک اور رکن اسمبلی نے کہا، ’’ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری کو جموں کے چہرے کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے محکموں میں تبدیلی کی جائے۔" انہوں نے اس سے قبل اپنے انتخابی حلقوں میں ترقیاتی فنڈز کی تقسیم کے دوران امتیازی سلوک کی شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔
تیاریاں جاری
ادھر، بڈگام کی "بہشت زہرا پارک" میں جلسے کی تیاریاں جاری ہیں۔ پارک کے داخلی دروازے پر آغا روح اللہ کی تصویر والا ایک بڑا بینر آویزاں ہے، جو اس بات کی جھلک پیش کرتا ہے کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں سرینگر سے کامیابی حاصل کرنے کے باوجود وہ استعفیٰ کیوں دینا چاہتے ہیں۔
اردو اور انگریزی میں تحریر اس بینر پر لکھا ہے، ’’ ودہ کرسی سے بڑا ہے،استعفیٰ 3نومبر کو۔" شیعہ برادری کے بااثر رہنما آغا روح اللہ کا یہ بینر ایرانی انقلاب کے رہنماؤں کی ایک اجتماعی تصویر کے نیچے لگایا گیا ہے۔ اس تصویر میں ایران کے مقتول اور سابق رہبر آیت اللہ علی خامنہ ای بھی ہیں۔ تصویر کے ساتھ درج عبارت میں کہا گیا ہے، ’’لیجنڈز فنا نہیں ہوتے، راہِ مزاحمت دائمی ہے۔"
استعفی سے قبل تیاریاں
آغا روح اللہ نے کہا: "میں ایسی جماعت (نیشنل کانفرنس) کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو بالکل مخالف سمت میں جا رہی ہے، اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ میں دھوکے کے اس راستے پر نہیں چل سکتا۔" 48 سالہ رہنما کے بڈگام میں واقع گھر پر جلسے کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ نوجوانوں سے لے کر بزرگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ گھر کے احاطے میں مختلف اقسام کے پکوان بشمول وازوان تیار کیا جا رہا ہے۔ گوشت کی قیمہ سازی اور پکوانوں کی خوشبو دور سے ہی محسوس کی جا سکتی ہے۔
گھر کے ایک بڑے ہال میں آغا روح اللہ کے معاون منظور حسین جلسے کے انتظامات پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں گاڑیوں کی پارکنگ سے لے کر رضاکاروں کی تعیناتی تک کے انتظامات شامل ہیں۔ اسی دوران جلسے کے لیے پوسٹر بھی پہنچ رہے ہیں۔ کارکن ان پوسٹروں کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں، جبکہ ایک نوجوان رضاکار ایک پوسٹر لے کر آغا روح اللہ کو دکھانے ان کے کمرے میں پہنچا۔
منظور حسین نے بتایا کہ جلسے میں تمام طبقوں کے لوگوں کو شرکت کی کھلی دعوت دی گئی ہے، جن میں مسلمان، ہندو اور سکھ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا، ’’ہمیں امید ہے کہ جلسے میں تیس سے 35 ہزار تک لوگ شریک ہوں گے۔ کپوارہ سے جموں تک لوگوں کی فون کالز آ رہی ہیں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ روح اللہ غریبوں، بے اختیار اور بے آواز لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔‘‘
حسین کے مطابق جلسے کی تیاریاں گزشتہ دو ماہ سے جاری ہیں۔ 3 نومبر کا دن آغا روح اللہ کے والد سید آغا مہدی کی 26ویں برسی بھی ہے۔ سید آغا مہدی کانگریس کے رہنما تھے جنہیں 2000 میں اپنے آبائی انتخابی حلقے میں گھر کے اندر ایک دیسی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس (آئی ای ڈی) کے دھماکے میں قتل کیا گیا تھا۔ اور آغا روح اللہ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے اور والد کے انتقال کے ایک دن بعد یہاں پہنچے تھے۔
جلسے کے انتظامات میں مصروف رضاکاروں میں جموں کے پہاڑی ضلع کشتواڑ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا ایک گروپ بھی شامل ہے۔ ان میں سے ایک نوجوان ابرار احمد نے بتایا کہ وہ آغا روح اللہ سے متاثر ہو کر جلسے میں شرکت کے لیے اپنی شادی تقریباً ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر چکے ہیں۔
ابرار احمد نے کہا، ’’میری شادی یکم سے 3 نومبر کے درمیان طے تھی، لیکن میں نے اسے ملتوی کر دیا۔ اس وقت میرے گھر میں شادی کی تیاریاں جاری ہونی تھیں۔‘‘ ابرار کشتواڑ میں نیشنل کانفرنس کی مقامی یونٹ سے بھی وابستہ رہے ہیں۔
این سی کو درپیش مشکلات
یاد رہے کہ 30 اکتوبر کو این سی کے تقریباً 19 ارکان اسمبلی نے سرینگر کے ایئرپورٹ علاقے میں اپنے ساتھی رکن اسمبلی قیصر جمشید لون کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے فوراً بعد فاروق عبداللہ نے پارٹی کے نو مقرر جنرل سکریٹری مبارک گل کو عہدے سے ہٹا دیا، جو اس اجلاس میں شریک تھے۔ انہیں وزراء کی کونسل میں شامل نہ کیے جانے کے بعد پارٹی کے اس اہم عہدے پر مقرر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا اور کابینہ سے باہر رکھے جانے کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔
پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا، ’’مبارک گل کو عہدے سے ہٹانے کا مقصد اس گروپ کو یہ پیغام دینا تھا کہ پارٹی ان کے دباؤ کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔‘‘
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