آمد بہار کے ساتھ ترقی اور تعلیم کی نئی لہر، نجی یونیورسٹز کے قیام سے انقلاب کی امید: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے خطے میں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں ہموار کرنے کی سنجیدہ کوششیں کی جارہی ہیں۔
Published : April 14, 2026 at 8:50 PM IST
اننت ناگ : بہار کی آمد کو خوشی اور نئی شروعات کی علامت کے طور پر مناتے ہوئے، جموں و کشمیر میں اس سال جشنِ بہار کو ایک وسیع تر پیغام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف موسمِ بہار کا جشن ہے بلکہ اس بات کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ حکومت کی جانب سے خطے میں ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں ہموار کرنے کی سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان باتوں کا اظہار وزیر اعلی عمر عبداللہ نے اننت ناگ کے بجبہاڑہ میں جشن آمد بہار پروگرام میں شرکت کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ بجٹ سیشن کے دوران کئی اہم اور عوام دوست فیصلے لیے گئے جن میں غریب خاندانوں کو سالانہ چھ ایل پی جی سلنڈرز مفت فراہم کرنے اور مفت سوریا گھر اسکیم کے تحت ہر گھر تک مفت بجلی پہنچانے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ان فیصلوں کا مقصد عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا اور اس کی روزمرہ زندگی کو آسان بنانا ہے۔ تاہم، سب سے اہم فیصلہ جموں و کشمیر میں نجی یونیورسٹیوں کے قیام سے متعلق لیا گیا ہے۔
اس اقدام کے تحت ملک کی معروف نجی تعلیمی اداروں کو یہاں اپنے کیمپس قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے قبل خطے کے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دیگر ریاستوں کا رخ کرنا پڑتا تھا، جہاں انہیں نہ صرف مالی بوجھ بلکہ مختلف مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ حکومت اب ملک کی مختلف ریاستوں میں جا کر نجی یونیورسٹیوں کو جموں و کشمیر میں سرمایہ کاری اور تعلیمی ادارے قائم کرنے کی دعوت دے گی۔
یہ بھی پڑھیں: عمر عبداللہ نے رامبن واقعہ کی مذمت کی، کہا جنگل راج قائم نہیں ہونے دیں گے
اس پیش رفت سے امید کی جا رہی ہے کہ خطے کے طلبہ کو اپنے ہی گھر کے قریب معیاری تعلیم کے مواقع میسر آئیں گے اور انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تمام اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جموں و کشمیر میں واقعی ایک نئی بہار لانے کی سمت میں عملی پیش رفت ہو رہی ہے، جو نہ صرف ترقی بلکہ عوامی خوشحالی کی بھی ضامن بن سکتی ہے۔