موسمی صورت حال کے پیش نظر جموں خطے میں اسکولی تعطیلات میں توسیع
محکمہ تعلیم نے تمام چیف ایجوکیشن آفیسران اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔
Published : January 12, 2026 at 6:53 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) محکمہ اسکولی تعلیم جموں نے خراب موسمی حالات کے پیش سمر زون میں واقع تمام سرکاری و نجی اسکولوں کی سرمائی تعطیلات میں توسیع کر دی ہے۔ جاری حکم نامے کے مطابق اب یہ تعطیلات 14 جنوری 2026 تک برقرار رہیں گی۔
ڈائریکٹر اسکولی تعلیم جموں ڈاکٹر نسیم جاوید چوہدری نے اس سلسلے میں ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ جموں خطے کے سمر زون میں سرمائی تعطیلات کو 14 جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ محکمہ صحت و طبی تعلیم کی ہدایات کے مطابق لیا گیا ہے تاکہ شدید سردی کے دوران طلبہ کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
ڈائریکٹر اسکولی تعلیم نے مزید کہا کہ موجودہ موسمی صورت حال کو دیکھتے ہوئے یہ اقدام ضروری تھا۔ محکمہ تعلیم نے تمام چیف ایجوکیشن آفیسران اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور اس کی وسیع تشہیر کی جائے، تاکہ والدین اور طلبہ بروقت آگاہ ہو سکیں۔
موسمی صورت حال
بتا دیں کہ جموں میں شدید سردی کی لہر بدستور جاری ہے، جس کے باعث عام زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کڑاکے کی ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ گھنا کوہرا بھی لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں کوہرا اس قدر گھنا ہوتا ہے کہ دس فٹ کے فاصلے پر بھی کچھ دکھائی دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ موسمیاتی مرکز سرینگر کے مطابق فی الحال سردی کی لہر کا اثر برقرار رہے گا۔ آئندہ چند دنوں میں بارش یا برفباری کے کوئی امکانات نہیں ہیں اور موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔
