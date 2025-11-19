ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دسمبر کے پہلے ہفتے میں آٹھویں جماعت تک سرمائی تعطیلات متوقع: وزیر تعلیم
وزیر تعلیم سکینہ ایتو کا کہنا ہے کہ سردیوں کے پیش والدین سرمائی تعطیلات کے اعلان کے منتظر ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 19, 2025 at 5:43 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : صحت اور تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے وادی کشمیر میں درجہ حرارت میں مسلسل کمی اور صبح کے اوقات میں ٹھٹھرتی سردی کی وجہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں پرائمری سے آٹھویں جماعت کے لیے سرمائی تعطیلات متوقع ہے۔
بدھ کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ ’’والدین، بار بار موسم سرما کی تعطیلات کے اعلان کی خاطر درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں چھوٹے بچوں کا صبح کے اوقات میں اسکول جانا کافی دشوار ہو جاتا ہے۔‘‘ اور اس صورتحال کے پیش نظر والدین کا مطالبہ ہے کہ سرمائی تعطیلات کا اعلان کیا جانا چائیے۔
سکینہ ایتو نے مزید کہا کہ ’’ہم نے پہلے ہی موسم سرما کی تعطیلات کے حوالے سے ایک میٹنگ منعقد کی ہے عارضی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آٹھویں جماعت تک کے طلباء کے لیے ممکنہ طور پر دسمبر کے پہلے ہفتے سے سرمائی تعطیلات کا اعلان کیا جائے گا۔
کتابوں کے معاملے کے بارے میں سکینہ ایتو نے کہا کہ ’’ہم نے پہلے ہی اس معاملے کو کافی حد تک ہموار کر دیا ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ کتابوں یا یونیفارم کی کوئی کمی نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر بورڑ سیکریٹریز، چیئرمین، سیکریٹری تعلیم، اور دیگر متعلقہ حکام کو سخت ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ سرکاری اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے نجی اسکولوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی نجی اسکول کے خلاف کتابوں یا فیس سے متعلق ہمیں جہاں بھی شکایت ملے گی، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
