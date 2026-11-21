ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'فی الحال سردیوں کا زیادہ زور نہیں'، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کا بچوں کو گرم لباس پہننے کا مشورہ
ڈائریکٹر ایجوکشن نصیر احمد وانی کا کہنا ہے کہ موسم کے مطابق ہی سرمائی چھٹیوں کا اعلان کیا جائے گا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 21, 2026 at 8:52 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن، کشمیر، نصیر احمد وانی کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں فی الحال سردی کی شدت معمول کے مطابق ہے اور موسم سرما کا زور زیادہ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے اسکولی بچوں کو سردی سے محفوظ رہنے کے لیے مناسب اور گرم لباس پہننے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ "بچوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں تاکہ وہ سردی کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ سرمائی تعطیلات کا اعلان موسمی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا اور جب حکومت مناسب سمجھے گی، اس وقت چھٹیوں کا فیصلہ لیا جائے گا۔
واضح رہے کہ وادی کشمیر میں طویل خشک موسم اور سردی کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اس صورتحال کے باعث اسکولی بچوں کو صبح سویرے شدید سردی میں اسکول جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بیشتر اسکولوں میں گرمی کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بھی طلبہ کو پریشانیوں کا سامنا ہے، جبکہ سردی کے باعث بعض بچوں کے بیمار ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔
اگرچہ انتظامیہ نے چند روز قبل سرکاری اور نجی اسکولوں کے اوقاتِ کار میں تبدیلی کی ہے، تاہم مسلسل خشک اور سرد موسم کے پیش نظر بچوں اور والدین کی مشکلات برقرار ہیں۔ اسی صورتحال کے تناظر میں والدین کی جانب سے حکومت سے قبل از وقت سرمائی تعطیلات کا اعلان کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔
ادھر، وزیرِ تعلیم شمیم فردوس نے حال ہی میں کہا ہے کہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کی صورت میں نرسری سے پانچویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے سرمائی تعطیلات کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت بچوں کی صحت اور فلاح و بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے فیصلہ لینے پر غور کر رہی ہے، کیونکہ صبح کے اوقات میں شدید سردی کے باعث بچوں کے بیمار ہونے اور مختلف انفیکشنز کا خدشہ رہتا ہے۔
وزیر تعلیم نے واضح کیا تھا کہ اسکولوں کے اوقاتِ کار میں پہلے ہی تبدیلی کی جا چکی ہے اور موسم کی صورتحال کے مطابق چھوٹی جماعتوں کے لیے سرمائی تعطیلات کا مناسب فیصلہ لیا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں:
اننت ناگ ملک بھر میں ہولیسٹک پروگریس کارڈز کی سو فیصد تکمیل کرنے والا پہلا ضلع بن گیا