بارہمولہ: رفیع آباد کا یہ گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم

بارہمولہ: رفیع آباد کا یہ گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم
کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے گاؤں تکرو ناریبل میں بجلی کا ترسیلی نظام اور رابطہ سڑکیں خستہ حال ہیں۔
Published : October 28, 2025 at 1:54 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): وادی کشمیر میں کچھ ہی دنوں میں موسم سرما کی آمد ہونے والی ہے اور ایسے میں انتظامیہ کی جانب سے شدید سردی سے نمٹنے کے حوالے سے انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے دور افتادہ علاقہ رفیع آباد کے آخری گاؤں تکرو ناریبل اور اس کے علاقہ جات کی بات کریں تو یہاں پر ابھی بھی لوگ بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق یہ گاؤں ایک دور افتادہ علاقہ ہے اور یہاں کے لوگ اکثر و بیشتر کھیتوں میں کام کرکے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے ہے لیکن آج تک اس علاقہ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔
لوگوں نے کہا کہ آج بھی ہم بجلی سے محروم ہے اور اگر بجلی آتی بھی ہے تو آنکھ مچولی کا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ ہم ہزار روپے سے زیادہ بجلی بل ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج سے پچاس سال پہلے جو بجلی کا ترسیلی نظام تھا آج بھی اسی طرز کا بجلی کنکشن ہے اور اگر ہم بجلی تاروں کی بات کرے تو وہ کھمبوں کے بجائے درختوں کے سہارے باندھے گئے ہیں جس کی وجہ سے حادثے کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ رابطہ سڑکیں اتنی خستہ حال ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہے اور ہم کو چلنے پھرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں علاقہ میں ایک آگ کی حولناک واردات پیش آئی اور فائز سروس کی گاڑی وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ایک گھر خاکستر ہو گیا۔ کیونکہ اگر سڑک بہتر ہوتی تو شاید گاڑی وقت پر پہنچتی لیکن ایسا نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا کہ ہم کافی مشکلات سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم نے کئی بار انتظامیہ سے اپیل کی کہ ہماری مشکلات کو دور کیا جائے لیکن آج تک ہماری کوئی بھی بات سنی نہیں گئی۔ انہوں نے کہا کہ وقت وقت پر حکمرانوں نے ہم کو صرف جھوٹ بولا اور ہم کو صرف دن میں خواب دکھائے ہیں لیکن آج بھی ہم ان کے وعدوں کے منتظر ہیں۔