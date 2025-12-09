ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر میں سردیوں کی آمد، گرم ملبوسات اور ہیٹنگ آلات کی فروخت میں تیزی سے اضافہ
جموں وکشمیر میں سردیوں کے پیش نظر لوگ خود کو اور اہل خانہ کو گرم رکھنے کیلئے انتظامات میں مصروف ہیں۔
پلوامہ (سید عادل مشتاق): وادی کشمیر میں موسم سرما نے دستک دے دی ہے اور رات کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سردیوں کی ابتدا نے ہی لوگوں کو گرم رہنے کے انتظامات کرنے پر مجبور کردیا اور وادی بھر میں ہیٹنگ آلات، کانگڑی اور گرم ملبوسات کی خریداری زوروں پر ہے۔
سرد راتوں میں لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے مختلف روایتی اور جدید حرارتی آلات استعمال کرتے ہیں، جن میں روایتی کشمیر کی کانگڑی، بجلی سے چلنے والا ہیٹر، گیس بخاری، لکڑی سے چلنے والی بخاری اور دیگر جدید آلات شامل ہیں۔ گھروں میں ہیٹنگ سسٹمز کا استعمال بڑھنے کے ساتھ ہی بجلی کی کھپت میں بھی خاصہ اضافہ دیکھا جارہا ہے۔
بازاروں میں خریداروں کی بڑی تعداد جیکٹس، سوئٹر، کوٹ، دستانے، مفلر اور گرم جوتے خریدنے میں صروف ہیں۔ پلوامہ سمیت وادی کے تمام اضلاع کے تجارتی مراکز میں گرم کپڑوں کی دکانوں پر خاصی بھیڑ نظر آرہی ہے۔ جبکہ مضافاتی علاقوں میں گھر کو گرم رکھنے کیلئے خواتین لکڑی اکھٹا کرتی نظر آتی ہے۔
تاجروں کے مطابق اس سال سردی وقت سے پہلے شروع ہوگئی ہے، جس کی وجہ سے خریداروں کا رش گزشتہ برسوں کے مقابلے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔لوگ نہ صرف گرم ملبوسات خرید رہے ہیں بلکہ کمبل اور رضائیوں کی فروخت بھی کافی بڑھ گئی ہے۔
ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی متوقع ہے، جس کے نتیجے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ماہرین صحت نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ غیر معیاری یا غیر مناسب حرارتی آلات کے استعمال سے گریز کریں اور آگ یا گیس کے بخاری کے استعمال کے دوران احتیاط برتیں تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے۔
سردیوں کے پیش نظر کشمیر میں روایتی کانگڑی کے کارخانے اور گرم ملبوسات کے کاروباری مراکز بھی ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں، جس سے روزگار کے متعدد مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ مجموعی طور پر موسم سرما کی آمد نے وادی میں زندگی کے طور طریقے بدل دیے ہیں اور لوگ آنے والے شدید سرد ایام کے لیے بھرپور تیاریوں میں مصروف ہیں۔