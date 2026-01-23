ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تیز آندھی سے وادی کشمیر میں پورا بجلی نظام درہم برہم ،محکمے نے ایڈوائزری جاری کردی
پاؤر ڈپارٹمنٹ نے اپنی ایڈوائزری میں گرے ہوئے بجلی کےکھمبوں،لٹکتی تاروں یا تباہ شدہ ڈھانچے کے قریب جانےسے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
Published : January 23, 2026 at 10:36 AM IST
سرینگر (پرویز الدین ): وادی کشمیر میں گزشتہ روز تیز ہواؤں کے باعث مکانات کی چھتیں اڑ گئیں تھی وہیں درخت گرنے سے بجلی کا پورا نظام درہم برہم ہوگیا ہے۔ ایسے میں کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ (کے پی ڈی سی ایل ) نے کہا کہ جمعہ کو سرینگر اور کئی دیگر اضلاع میں تیز ہواؤں کی وجہ سے پورے کشمیر میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا جس کے نتیجے میں بجلی سپلائی کی فراہمی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
ایک سرکاری بیان میں پاور یوٹیلیٹی نے کہا کہ ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے متعدد علاقوں میں بجلی بند کر دی گئی ہے۔ کیونکہ آندھی کی وجہ سے ترسیل اور تقسیم کا نظام متاثر ہوا۔ کارپوریشن نے کہا کہ اس کی گراؤنڈ ٹیمیں مشکل موسمی حالات میں مسلسل کام کر رہی ہیں تاکہ متاثرہ 33 کے وی فیڈرز کو جلد از جلد بحال کیا جا سکے۔
کے پی ڈی سی ایل نے عوام پر زور دیا کہ وہ احتیاط برتیں اور گرے ہوئے بجلی کے کھمبوں، لٹکتی تاروں یا تباہ شدہ ڈھانچے کے قریب جانے سے سختی سے گریز کریں، انتباہ دیتے ہوئے کہ اس طرح کے خطرات عوامی تحفظ کے لیے سنگین خطرات کا باعث ہیں۔ لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ ایسے کسی بھی واقعے کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں تاکہ فوری کارروائی کی جاسکے۔
محکمے کے مطابق خراب موسمی حالات کے درمیان اہلکار ترجیحی بنیاد پر بجلی کی فراہمی کو معمول پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور امید ہے وادی کشمیر میں بجلی جلد بحال کی جائے گی۔
واضح رہے محکمہ موسمیات کے عین مطابق بیتی رات سے وادی کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ بارشوں کے سلسلہ شروع ہوا ہے، جبکہ جنوب و شمال کے پہاڑی علاقوں میں اس وقت برفباری ہورہی ہے۔