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کابینہ میں عدم توازن پر اپوزیشن کا حملہ: 'ناراض ارکان کے آنسو پونچھنا عمر عبداللہ کا فرض:' سنیل شرما
یہ عمر عبداللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ارکان اسمبلی کے آنسو پونچھیں جو کابینہ سے باہر ہونے پر ناخوش یا ناراض ہیں۔
Published : October 27, 2026 at 3:27 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں و کشمیر اسمبلی میں قائدِ حزبِ اختلاف (LoP) اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما سنیل شرما نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی کابینہ میں توسیع پر سخت سیاسی ردِعمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشنل کانفرنس کے ان ارکانِ اسمبلی کی شکایات کو دور کریں جنہیں کابینہ سے باہر رکھا گیا ہے۔
منگل کے روز سرینگر کے راج بھون (لوک بھون) میں منعقدہ حلف برداری کی تقریب کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے سنیل شرما نے طنزاً کہا، "یہ عمر عبداللہ صاحب کا فرض ہے کہ وہ ان ارکانِ قانون سازیہ کی ڈھارس بندھائیں اور ان کے آنسو پونچھیں جو کابینہ میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے شدید ناخوش، مایوس یا ناراض ہیں"۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن کے طور پر وہ خود بھی ان محروم ارکان کے مسائل کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
بدعنوانی کی لپیٹ میں ہے عمر عبداللہ سرکار
قائدِ حزبِ اختلاف نے کابینہ میں شامل کیے گئے چار نئے وزراء کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ سیاسی رسہ کشی سے بالاتر ہو کر خالصتاً عوامی مفاد میں کام کریں اور حکومت میں سرایت کر جانے والی بدعنوانی سے سختی سے نمٹیں۔ سنیل شرما نے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ سرکار اس وقت بدعنوانی کی لپیٹ میں ہے، لہٰذا نئے وزراء کا یہ امتحان ہوگا کہ وہ انتظامیہ کو اس سے نجات دلائیں۔ اس کے ساتھ ہی بی جے پی رہنما نے حالیہ توسیع میں علاقائی اور ثقافتی عدم توازن کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ حکومتیں تمام خطوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے بنتی ہیں، لیکن اس نئی کابینہ میں جموں خطے اور دیگر برادریوں کو نظرانداز کر کے شدید عدم توازن پیدا کیا گیا ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر، عمر عبداللہ سرکار کو ممکنہ شکست کا خوف
واضح رہے کہ قائدِ حزبِ اختلاف سنیل شرما نے اس سے قبل نیشنل کانفرنس کی زیرِ قیادت حکومت پر جموں و کشمیر میں پنچایتی اور بلدیاتی (میونسپل) انتخابات سے فرار اختیار کرنے کا سنگین الزام بھی لگایا تھا۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ عمر عبداللہ سرکار اپنی ممکنہ شکست کے خوف سے ان مقامی انتخابی عمل میں دانستہ طور پر تاخیر کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی عوامی مقبولیت کو جانچنے کا اصل لٹمس ٹیسٹ (امتحان) ثابت ہوں گے اور اس سے عوام کو حکومت کی دو سالہ کارکردگی کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا۔
حکومت انتخابی وعدوں کو پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام
سنیل شرما نے چارج شیٹ کے انداز میں کہا کہ این سی حکومت بجلی کی بلا تعطل فراہمی، مفت ایل پی جی سلنڈر، نوجوانوں کے لیے روزگار اور راشن کی کوٹے میں اضافے سے متعلق اپنے بڑے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور عوام اب خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں۔