موسم سرما میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا: ایگزیکٹیو انجینئر پلوامہ

محکمۂ کشمیر پاور ڈویلپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے اپنی حکمتِ عملی کا ازسرِ نو جائزہ لے رہی ہے۔

November 4, 2025

پلوامہ، جموں وکشمیر (سید عادل مشتاق): وادی میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی لوگ موسمِ سرما کے لیے ضروری اشیاء ذخیرہ کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی تیاریاں اور انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔

ماضی میں موسمِ سرما کے دوران بار بار بجلی کی کٹوتی ایک عام مسئلہ رہا ہے، تاہم اس بار محکمۂ کشمیر پاور ڈویلپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ پلوامہ نے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنی حکمتِ عملی کا ازسرِ نو جائزہ لیا ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔

ایگزیکٹیو انجینئر کے پی ڈی سی ایل پلوامہ، انجینئر ریاض احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ نے سردیوں کے دوران بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بجلی فراہمی کے لیے درکار تمام ضروری سامان اور آلات کا ذخیرہ کر لیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو 24 گھنٹے بجلی کی سہولت دستیاب رہے۔

انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بجلی کی غیر قانونی کھپت (ہُکنگ) سے گریز کریں تاکہ محکمہ بہتر اور بلا رکاوٹ سپلائی کو برقرار رکھ سکے۔

نئی بجلی ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے انجینئر ریاض احمد نے کہا کہ یہ اسکیم عوام کے مفاد میں ایک بہترین اقدام ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے بقایا بجلی بل ادا کریں۔

انہوں نے یقین دلایا کہ محکمہ عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے اور کوشش یہی ہے کہ اس سرما کے موسم میں ضلع پلوامہ کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔

