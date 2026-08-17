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نایاب اسنو ٹراؤٹ کیا کبھی دوبارہ کشمیر کے دریاؤں اور جھیلوں میں نظر آئے گی؟
آبی ذخائر میں انسانی مداخلت نے ٹراؤٹ کی پیداوار میں منفی اثر ڈالا۔ جس کے سبب کشمیری مچھلی کی پیداوار جھیلوں، دریاؤں میں کم ہوگئی۔
Published : August 17, 2026 at 1:03 PM IST
سرینگر، جموں وکشمیر ( پرویز الدین): شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے نایاب ہمالیائی اسنو ٹراوٹ (شیزو تیھوریکس) جسے مقامی طور کشمیری مچھلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کی افزائش میں ایک اہم پیش رفت حاصل کی ہے۔ ایسے میں اس نایاب مچھلی کی بحالی اور تحفظ کے لیے بیج پیدا کرنے کی راہ ہموار ہوگئی ہے۔
شعبۂ فشریز میں فش جینیٹکس اینڈ بائیو ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے اسنو ٹراوٹ کی افزائش اور لاروا پالنے کے پروٹوکول کو کامیابی سے معیاری بنایا ہے۔ کشمیری مچھلی جو کہ دہائیوں قبل دریا جہلم اور جھیل ڈل میں وافر مقدار میں پائی جاتی تھی لیکن آج کی تاریخ میں یہ مخصوص اور ذائقے سے بھرپور مچھلی کشمییر کی آب گاہوں میں آٹے میں نمک کے برابر دیکھنے کو ملتی ہے۔
شفاف آبی ذخائر میں انسانی مداخلت
ڈین فیکلٹی آف فشریز ڈاکٹر فیروز احمد بٹ جن کی قیادت میں یہ تحقیق عمل میں لائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بہترین ہارمونل پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے کنٹرول شدہ حالات میں ٹراوٹ بروڈ اسٹاک کی افزائش میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبی ذخائر خاص کر دریائے جہلم کی جھیل میں آلودگی، تعمیراتی سرگرمیاں، کان کنی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کے درمیان یہ اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی مچھلی ہے جو کہ صاف و شفاف پانی میں افزائش کر پاتی ہے۔ ایسے میں یہاں کے شفاف آبی ذخائر میں انسانی مداخلت نے ان کی پیداوار میں منفی اثر ڈالا۔ جس کے نتیجے میں کشمیری مچھلی کی پیداوار جھیلوں اور دریاؤں میں بے حد کم ہوگئی۔
ہمالیائی اسنو ٹراوٹ کے لیے مخصوص آبی مسکن
آلودگی اور دیگر انسانی مداخلت نے کشمیر میں پائی جانی والی اسنو ٹراوٹ کے علاوہ کشمیری مچھلی کے دیگر اقسام کو بھی بے حد متاثر کیا ہے۔ حال ہی میں قاضی گنڈ شیر باغ، اننت ناگ اور گاندربل اور ویری ناگ سمیت کشمیر کے کئی حصوں سے مچھلیوں کی اموات کے واقعات پر تشویش نے مقامی میٹھے اور صاف پانی میں پلنے والی مچھلیوں کی نسلوں کے تحفظ کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ ہمالیائی اسنو ٹراوٹ کی بہتر فزائش کے لیے مخصوص آبی مسکن کی ضرورت ہوتی ہے اور جہلم میں قدرتی اسپوننگ سیزن کے دوران بالغ بروڈ اسٹاک کی محدود دستیابی کی وجہ سے چلینجنگ رہی ہے۔
نایاب مچھلی کا بریڈنگ معیار کا تعین
تحقیقی ٹیم میں شامل ڈاکٹر عادل حسین منگلو کہتے ہیں کہ شیزو تتھوریکس یعنی اسنو ٹراوٹ کی افزائش کے تعلق سے تحقیق سے قبل ان آبی ذخائر کے پانی کی جانچ عمل میں لائی گئی ہے۔ جہاں یہ قلیل ہی سہی مگر پائی جاتی ہے۔ اس کو ملحوظ رکھ کر ہی ہم نے اس نایاب مچھلی کا بریڈنگ معیار متعین کیا ہے، جو کہ مستقبل میں ہمیں کشمیری مچھلی کی پیداوار کو بڑھانے میں معاون و مددگاد ثابت ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ تحقیق کے دوران ہم نے ان کو ہائی پوسائزیشن یعنی انجیکشن دے کر ان مچھلیوں کو بریڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کی افزائش کی خاطر لارول فیڈنگ یعنی ان کی مخصوص غذا پر کام کیا، جس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔
مچھلی کی افزئش کے تعلق سے حوصلہ افزا نتائج کی توقع
محققین کہتے ہیں کہ نیا معیاری پروٹوکول بیج کی پیداوار کے لیے قابل اعتماد طریقہ پیش کرتا ہے اور یہ تحفظ افزائش نسل، اسٹاک بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر فیروز کہتے ہیں کہ ہم کشمیری مچھلیوں کے تقریباً 10 ہزار انڈے پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایسے میں جب ہم اس بیج کو دریا میں ڈالیں گے تو مستقل قریب میں اس مخصوص مچھلی کی پیدوار اور افزئش کے تعلق سے حوصلہ افزا نتائج سامنے آنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریا جہلم یا جھیل ڈل میں کارپ کی بھاری تعداد کو کشمیری مچھلی کی نایابی یا کم تعداد کو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جاسکتا ہے۔
ہولیسٹک ایگریکلچر ڈویلپمنٹ پروگرام
موجودہ وقت میں کشمیری آبی ذخائر کی صورت میں بھی کامن کارپ جس سے مقامی طور پر پنجابی مچھلی کہتے ہیں بہتر طور پر افزائش کر پاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں کشمیری مچھلی کے مقابلے میں کارپ غلبہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایسے میں آلودگی اور غیر موافق ماحول میں شیزو تتیھوریکس (اسنو ٹراوٹ )کا زندہ رہنا ذرا مشکل بن جاتا ہے۔ ہولیسٹک ایگریکلچر ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت تیار کی گئی ٹیکنالوجی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ مستقبل میں یہاں کی آبی زندگی خاص کر نایاب مچھلیوں کی بحالی کے پروگراموں میں سہولت فراہم کرے گی۔