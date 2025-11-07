ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کیا حکومت تہاڑ جیل میں بند انجینئر رشید کے سفری اخراجات کو برداشت کرے گی؟ دہلی ہائی کورٹ کے دو ججوں نے مختلف فیصلے سنائے

رشید نے پارلیمنٹ کےاجلاس میں شرکت کے لیے جیل حکام کے پاس 4 لاکھ روپے جمع کرانے کے حکم میں تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا۔

کیا حکومت تہاڑ جیل میں بند انجینئر رشید کے سفری اخراجات کو برداشت کرے گی؟
کیا حکومت تہاڑ جیل میں بند انجینئر رشید کے سفری اخراجات کو برداشت کرے گی؟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2025 at 6:59 PM IST

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بنچ نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے دہشت گردی کی فنڈنگ ​​کیس میں ایم پی انجینئر رشید سے مانگے گئے اخراجات کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر الگ الگ فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس انوپ جے رام بھمبھانی کی بنچ نے فیصلہ دیا کہ حکومت کو اخراجات برداشت کرنے چاہئیں، جب کہ جسٹس وویک چودھری کی بنچ نے فیصلہ دیا کہ حکومت کو اخراجات نہیں برداشت کرنا چاہئے۔معاملہ اب چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کے پاس جائے گا، جو فیصلہ کریں گے۔ عدالت نے پہلے 18 اگست کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔

دراصل، سماعت کے دوران، دہلی پولیس نے انجینئر رشید سے مانگے گئے اخراجات کا تفصیلی بریک ڈاؤن فراہم کیا۔ جسٹس انوپ جے رام بھمبھانی نے ریمارکس دیئے کہ انجینئر رشید کو عبوری ضمانت بھی نہیں دی گئی اور وہ حراست میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ جیل انتظامیہ اخراجات کیوں نہیں برداشت کرتی؟ رشید کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل این ہری ہرن نے سماعت کے دوران دلیل دی کہ جیل کے قوانین میں پولیس افسران کی تنخواہوں کا تعین نہیں کیا گیا ہے اور دہلی پولیس ان کی تنخواہوں کو اخراجات میں شامل کر رہی ہے۔

ہری ہرن نے دلیل دی کہ راشد معقول طور پر اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ پولیس افسران کے لنچ اور ڈنر کا خرچ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی تنخواہیں پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انجینئر رشید نے درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ حراستی پیرول پر پارلیمنٹ میں حاضری کے لیے مانگی گئی بھاری رقم غیر منصفانہ ہے۔

انجینئر رشید کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ این ہری ہرن نے دلیل دی کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنے لوک سبھا حلقے کی نمائندگی کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ حراستی پیرول کے لیے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹ کے 25 مارچ کے حکم میں ترمیم کا مطالبہ کیا جس میں انہیں پارلیمنٹ میں حاضری کے لیے حراستی پیرول پر رہتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کے لیے جیل انتظامیہ کو 4 لاکھ روپئے ادا کرنے کی ضرورت تھی۔

عدالت نے کہا کہ حراستی پیرول کے لیے سیکیورٹی کے اخراجات عام طور پر درخواست گزار برداشت کرتے ہیں۔ ہری ہرن نے پھر دلیل دی کہ روزانہ حراستی پیرول کے لیے رقم وصول کرنا غیر منصفانہ ہوگا، کیونکہ درخواست گزار ایک منتخب نمائندہ ہے۔ اگر وہ عدم ادائیگی کی وجہ سے پارلیمنٹ میں شرکت کرنے سے قاصر ہیں تو یہ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ عدالت نے این آئی اے کو 25 جولائی کو نوٹس جاری کیا۔

واضح رہے کہ 22 جولائی کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے راشد کو پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں شرکت کے لیے حراستی پیرول پر رہائی دی تھی۔ انجینئر رشید نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں عمر عبداللہ کو تقریباً 100,000 ووٹوں سے شکست دی تھی۔ انجینئر رشید کو این آئی اے نے 2016 میں گرفتار کیا تھا۔

