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ریاستی حیثیت کی بحالی تک جموں و کشمیر حکومت کی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، کانگریس ضلع صدر عمر جان
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس ضلع صدر پلوامہ عمر جان نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔
Published : August 30, 2026 at 4:43 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) پلوامہ میں کانگریس پارٹی کی جانب سے ”چھتروں کی گونج“ اور ”چندا چوری“ کے عنوان سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بالخصوص طلبہ کے مسائل اور شکایات سنی گئیں، جبکہ دیگر عوامی مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا۔ پروگرام کے دوران درجنوں افراد نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جن کا سینئر پارٹی رہنماؤں کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔
کانگریس ضلع صدر پلوامہ عمر جان نے دیگر سینئر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پروگرام میں شرکت کی اور اجتماع سے خطاب کیا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے عوام کو روزمرہ درپیش مختلف مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے ان کے حل اور حالات میں بہتری لانے کے لیے ممکنہ اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس ضلع صدر پلوامہ عمر جان نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنا کر جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ غداری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اتحاد کے بعد آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی اور جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کو کم کرنے کا فیصلہ سامنے آیا، جسے انہوں نے عوام کے لیے ”تحفہ“ قرار دیا۔ پروگرام میں این ایس یو آئی سے وابستہ طلبہ نے بھی اپنے مسائل اٹھائے اور ملک بھر میں طلبہ کو درپیش مختلف مشکلات اور شکایات کو اجاگر کیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر جان نے کہا کہ بی جے پی کی قیادت والی حکومت کے دور میں ملک بھر کے لوگ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کی پالیسیوں اور طرز حکمرانی پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ دار بی جے پی حکومت ہے۔
انہوں نے مزید الزام لگایا کہ پیپر لیکس سے لے کر بڑے گھوٹالوں تک مختلف معاملات نے طلبہ کے مستقبل اور کیریئر کو متاثر کیا ہے اور ملک بھر کے عوام کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔
عمر جان نے واضح کیا کہ جب تک جموں و کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت بحال نہیں کی جاتی، کانگریس جموں و کشمیر حکومت کی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔
انہوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی کہ یکم ستمبر سے مجوزہ بجلی کے ٹیرف میں اضافے کے حکم کو واپس لیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کے عوام پہلے ہی مالی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ ان پر مزید بوجھ ڈالے گا۔