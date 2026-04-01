'ہم کشمیر سیر کیلیے آتے ہیں، شراب پینے نہیں' وادی آئے سیاحوں کا رد عمل

'ہم کشمیر سیر کیلیے آتے ہیں، شراب پینے نہیں' وادی آئے سیاحوں کا رد عمل
کشمیر میں شراب پر پابندی اور اس کی فروخت کے حوالہ سے بحث تیز ہو رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 1, 2026 at 1:54 PM IST
اننت ناگ : جموں و کشمیر میں شراب پر ممکنہ پابندی اور اس کی حمایت سے متعلق ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ قدرتی خوبصورتی، برفیلے پہاڑوں، جھیلوں، ندی نالوں اور باغات کے لیے دنیا بھر میں مشہور وادی کشمیر میں ہر سال لاکھوں سیاح دورہ کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ سوال اہم بن گیا ہے کہ "اگر وادی میں شراب پر مکمل پابندی عائد کی جاتی ہے تو کیا اس سے سیاحت متاثر ہوگی یا نہیں؟"
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے دین عمران نے کشمیر کی سیر پر آئے سیلانیوں سے اس ضمن میں بات کی تو بیشتر سیاحوں نے کہا کہ "یہاں کی خوبصورتی ہی اصل کشش ہے، کسی عارضی نشے کی کوئی ضرورت نہیں۔" انہوں نے کہا کہ وہ سکون، فطرت اور خاموشی کی تلاش میں کشمیر آتے ہیں، نہ کہ کوئی نشہ آور سرگرمی کرنے کے لیے۔
ای ٹی وی بھار ت کے ساتھ بات کرتے ہوئے سیاحوں نے کہا: "یہاں آکر کوئی سیاح نشہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ یہاں آنے کے بعد یہاں کے قدرتی نظاروں کو دیکھ کر ہی انسان مست اور محو ہوجاتا ہے۔" غیر مقامی سیاحوں کا ماننا ہے کہ اگر وادی میں شراب پر پابندی عائد ہوتی ہے تو اس سے سیاحتی شعبہ پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سیاح وادی کشمیر کا رخ سیر و تفریح کے لئے کرتے ہیں نہ کہ شراب پینے کے لئے۔"
دوسری جانب مقامی سماجی کارکنان خاص کر مذہبی رہنماؤں نے کشمیر میں شراب کی پابندی کی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شراب پر پابندی معاشرتی برائیوں کو کم کرے گی اور نوجوان نسل کو مثبت سمت میں لے جانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ان کے مطابق یہ قدم نہ صرف ہماری ثقافت اور اقدار کے مطابق ہے بلکہ اس سے معاشرے میں بہتری آئے گی۔
تاہم ارکان اسمبلی کا گمان ہے کہ "شراب کی پابندی کے فیصلے سے سیاحوں کی آمد پر اثر پڑ سکتا ہے، جس سے معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔" اُن کی دلیل ہے کہ "حکومت کو اس حوالے سے متوازن پالیسی اپنانی چاہیے تاکہ سیاحت کا شعبہ متاثر نہ ہو۔"
وہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کشمیر کی سیاحت کا دارومدار بنیادی طور پر اس کی قدرتی خوبصورتی، ثقافت اور مہمان نوازی پر منحصر ہے، اس لیے ممکن ہے کہ شراب پر پابندی کے باوجود سیاحوں کی دلچسپی برقرار رہے گی۔ تاہم اس کے حقیقی اثرات کا اندازہ وقت کے ساتھ ہی لگایا جا سکے گا۔ فی الحال، یہ معاملہ عوامی اور سیاسی سطح پر زیر بحث ہے، اور سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں کیا حتمی فیصلہ لیتی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ این سی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پانپور، حسنین مسعودی، نے دو روز قبل ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ کشمیر میں شراب سے ریاست کو خاصی آمدن بھی ہوتی ہے اور یہاں ٹورزم ریاست ہے اور شراب پر پابندی سے نہ صرف ریاستی آمدن بھی کم ہوگی بلکہ سیاحت کو دھچکہ لگنے کے بھی آثار ہیں۔ مسعودی کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے خاص کر مذہبی رہنما جموں کشمیر میں شراب کی پابندی کا پر زور مطالبہ کر رہے ہیں۔
