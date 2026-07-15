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جنتر منتر پر احتجاج کیلیے دہلی جانا طے، اجازت نہ ملی تو 'پلان بی' تیار رکھیں گے: عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اگر انہیں جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہ ملی تو وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 15, 2026 at 4:40 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار، معظم محمد): نیشنل کانفرنس (این سی)کا کہنا ہے کہ وہ جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج کے لیے اجازت ملنے کے انتطار میں ہیں تاہم اجازت نہ ملنے کے باوجود وہ دہلی جائیں گے اور وہاں باہمی مشاورت کے بعد ہی آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔
این سی نے قومی دارالحکومت میں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن یعنی 20جولائی کو ایک روزہ احتجاج کا اعلان کیا ہے جس کے لیے پارٹی اجازت ملنے کا انظار کر رہی ہے۔ پارٹی کے مطابق اس احتجاج کا مقصد "مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کے اپنے وعدے کو جلد پورا کرے۔"
یہ پروگرام ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عمر عبداللہ کے چچا، فاروق عبداللہ کے چھوٹے بھائی اور نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کاگزشتہ روز انتقال جس کے باعث عبداللہ خاندان سوگوار ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ اپنے چچا کے انتقال کے باوجود دہلی مارچ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔
سرینگر میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ ان کے خاندان اور نیشنل کانفرنس دونوں کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے جموں و کشمیر کی سیاست میں اپنی الگ شناخت قائم کی تھی۔
عمر عبداللہ نے کہا: "یہ ہمارے خاندان اور نیشنل کانفرنس کے لیے بہت کٹھن وقت ہے۔ میرے والد کے چھوٹے بھائی ہونے کے علاوہ، مصطفیٰ کمال کی اپنی ایک منفرد سیاسی حیثیت تھی۔ وہ کئی مرتبہ رکنِ اسمبلی منتخب ہوئے۔ آج یہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کی زندگیوں پر مثبت اثر چھوڑا۔"
جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے کے لیے نئی دہلی میں نیشنل کانفرنس کے مجوزہ احتجاج کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ سوگ کے باوجود پارٹی کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔
انہوں نے کہا: "ان منصوبوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کمال خود بھی ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ جب 11 جولائی کو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹروں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ شاید وہ اس دن زندہ نہ رہ سکیں۔ اس کے باوجود پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہدایت دی تھی کہ 12 جولائی کو جموں میں ہمارا طے شدہ پروگرام ہر صورت جاری رہے گا۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس 19 جولائی کو حسبِ پروگرام نئی دہلی روانہ ہوگی۔ "ہم 19 جولائی کو ضرور دہلی جائیں گے۔ اگر ہمیں جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت نہ ملی تو ہم آئندہ کے لائحۂ عمل پر غور کریں گے، لیکن 19 جولائی کو دہلی جانا طے ہے۔"
کابینہ وزیر کا بیان
جموں و کشمیر کے وزیر ستیش شرما نے کہا کہ احتجاج کی اجازت ملے یا نہ ملے، وہ نئی دہلی ضرور جائیں گے۔ انہوں نے کہا: "اجازت ملے یا نہ ملے، اپنے چھینے گئے حقوق واپس لینے کے لیے ہم ہزاروں کی تعداد میں دہلی پہنچیں گے ۔ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس کا تاج ہیں۔ ایک مکمل ریاست کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا دیا گیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی درجہ نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ برسوں میں تمام علاقوں، خاص طور پر جموں، کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ستیش شرما نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ شیخ محمد عبداللہ کی اہلیہ کی برسی کے موقع پر کشمیر اور جموں میں ہونے والے پارٹی کنونشنز میں ہزاروں افراد نے شرکت کی تاکہ ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ مضبوط انداز میں اٹھایا جا سکے۔
ادھر، پارٹی نے اپنے تمام ارکان اسمبلی اور سینئر رہنماؤں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 19 جولائی تک نئی دہلی پہنچ جائیں۔ ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ بھی ہوں گے۔
پارٹی کو امید ہے کہ انڈیا بلاک (INDIA Bloc) کی اعلیٰ قیادت اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی ریاستی درجہ بحال کرنے کی اس مہم کی حمایت کریں گی۔ احتجاج کے ساتھ ساتھ پارٹی نے راشٹرپتی بھون کو ایک باضابطہ خط بھی ارسال کیا ہے، جس میں صدر دروپدی مرمو سے ملاقات کے لیے وقت مانگا گیا ہے۔
نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری اور رکنِ پارلیمنٹ چودھری رمضان نے یہ خط لکھا ہے تاکہ صدرِ جمہوریہ کو ایک یادداشت پیش کی جا سکے، جس میں بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کی بار بار یقین دہانیوں کے باوجود جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال نہ کیے جانے پر توجہ دلائی جائے۔
پارٹی نے تجویز دی ہے کہ ارکانِ پارلیمنٹ اور ارکانِ اسمبلی پر مشتمل ایک چھوٹا وفد صدر سے ملاقات کرے۔ یہ ملاقات احتجاج کے اگلے روز رکھنے کی درخواست کی گئی ہے، تاہم نیشنل کانفرنس کے ذرائع کے مطابق صدر کی پہلے سے طے شدہ سرکاری مصروفیات کے باعث اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔
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