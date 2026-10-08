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گورنمنٹ ڈگری کالج پانپور میں خصوصی بیداری پروگرام کے ساتھ وائلڈ لائف ویک اختتام پذیر
اس موقع پر قدرتی مسکن کے تحفظ، جنگلی حیات کے بچاؤ اور خطے میں حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔
Published : October 8, 2026 at 8:29 PM IST
پانپور : کشمیر کے اہم آبی خطوں، جنگلی حیات اور قدرتی ورثے کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے محکمہ وائلڈ لائف پروٹیکشن جموں و کشمیر، ویٹ لینڈز ڈویژن کشمیر کی جانب سے وائلڈ لائف ویک کے اختتامی روز گورنمنٹ ڈگری کالج پانپور میں خصوصی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ 2 سے 8 اکتوبر تک منائے گئے وائلڈ لائف ویک کے تحت منعقدہ اس پروگرام میں محکمہ وائلڈ لائف کے افسران، ماحولیاتی ماہرین، ماہرینِ تعلیم اور طلبہ نے شرکت کی۔
اس موقع پر قدرتی مسکن کے تحفظ، جنگلی حیات کے بچاؤ اور خطے میں حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ پروگرام میں گورنمنٹ ڈگری کالج پانپور کی پرنسپل ڈاکٹر غزالہ گیاس، ڈاکٹر شفیعہ وانی، اسسٹنٹ پروفیسر، انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن (آئی ایم پی اے) حکومت جموں و کشمیر، سجاد فاروق، رینج آفیسر لیکس اینڈ ویٹ لینڈز کشمیر، ایڈووکیٹ ندیم قادری، عادل بھٹ اور جان محمد میر، بلاک آفیسر پانپور ویٹ لینڈز کے علاوہ دیگر معززین اور محکمہ کے افسران و اہلکار موجود تھے۔
پروگرام میں بڑی تعداد میں طلبہ نے شرکت کی۔ اس دوران نوجوان نسل کو جنگلی حیات کے تحفظ، آبی خطوں کی حفاظت اور خطے کے قدرتی ورثے کو محفوظ رکھنے کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ کشمیر کے آبی خطے نہ صرف ماحولیاتی اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ یہ ہر سال آنے والے مہاجر پرندوں کے لیے بھی اہم مسکن کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا تحفظ حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔
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مقررین نے جنگلی حیات اور ویٹ لینڈز کے تحفظ کی کوششوں میں عوامی شمولیت کو مزید بڑھانے پر زور دیتے ہوئے طلبہ سے اپیل کی کہ وہ تحفظِ ماحول کے حوالے سے بیداری پھیلانے اور ذمہ دارانہ ماحولیاتی رویوں کو فروغ دینے میں فعال کردار ادا کریں۔ پروگرام کے اختتام پر اس بات پر زور دیا گیا کہ جنگلی حیات اور آبی خطوں کا تحفظ صرف سرکاری اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کے لیے مقامی برادریوں، طلبہ اور معاشرے کے تمام طبقات کی مسلسل اور مشترکہ شرکت ضروری ہے۔