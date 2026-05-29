جموں کے جنگلات میں بھڑکی بھیانک آگ، پیڑ پودوں کا بڑے پیمانے پر نقصان، متعدد جانور ہلاک
جموں کے کئی اضلاع میں جنگل کی آگ بھڑک رہی ہے، جسے بجھانے کے لیے اہلکار جد و جہد کر رہے ہیں۔
Published : May 29, 2026 at 10:22 PM IST
جموں: جموں خطے کے جنگلات میں زبردست آگ لگنے سے پودوں اور متعدد جنگلی حیات کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس وقت پونچھ ضلع کے بفلیاز علاقے میں جنگل میں بھیانک آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ وہیں راجوری، نوشہرہ اور راجوری اضلاع کے سندر بنی علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر آگ لگی ہوئی ہے۔ جموں ضلع کے چوکی چورا اور پلاں والا کے جنگلات میں بھی آگ لگنے سے کافی نقصان پہنچا ہے۔
A major forest fire breaks out in the hills near the Salal Dam area of Reasi district, with flames spreading rapidly due to dry vegetation and strong winds. Forest Department and Fire & Emergency Services teams launch operations to control the blaze. pic.twitter.com/ciGAYKoFEz— Akashvani News Jammu (@radionews_jammu) May 29, 2026
ادھم پور، ریاسی اور رامبن اضلاع کے جنگلات آگ کی زد میں
آگ نے ادھم پور، ریاسی اور رامبن اضلاع کے جنگلات کو اپنی زد میں لے لیا ہے اور اب مختلف علاقوں میں پھیل رہی ہے۔ دوسری جانب محکمہ جنگلات آگ پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے اور حکام ابھی تک اس کی اصل وجہ کا تعین نہیں کر سکے۔
کچھ حکام کا خیال ہے کہ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات بجلی کی تاروں کا زیادہ گرم ہونا اور لوگوں کی طرف سے جان بوجھ کر درختوں اور پودوں کو جلانا بھی ہو سکتا ہے۔
#WATCH | Reasi, J&K: Fire tenders reach the spot after a major fire breaks out near the Salal Dam. pic.twitter.com/MdmH9uBGms— ANI (@ANI) May 29, 2026
پچھلے سال بھی ہوئے تھے آتشزدگی کے واقعات
پچھلے سال جموں ڈویژن کے تمام 10 اضلاع میں جنگلات میں اسی طرح کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہیں سردیوں کے موسم میں صرف چناب سرکل اور راجوری پونچھ رینج میں آگ لگنے کے 500 سے زیادہ واقعات درج کیے گئے تھے۔
جموں، سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع میں اس طرح کے تقریباً 550 واقعات رپورٹ ہوئے، جس سے تقریباً 743 ہیکٹر جنگلات کو نقصان پہنچا۔ جموں و کشمیر میں جنگلات کا کل رقبہ 20,194 مربع کلومیٹر پر محیط ہے جس میں جموں کے علاقے میں 12,066 مربع کلومیٹر اور کشمیر کے علاقے میں 8,128 مربع کلومیٹر شامل ہیں۔
مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ میں جنگلات کا کل رقبہ 36 مربع کلومیٹر ہے۔ اس جنگلاتی رقبے میں 1,075 مربع کلومیٹر دیودار، 1,825 مربع کلومیٹر پائن، 1,969 مربع کلومیٹر کیل، 3,401 مربع کلومیٹر فر اور 10,075 مربع کلومیٹر دیگر زمرے کے جنگلات شامل ہیں۔ اس وسیع جنگلاتی آگ کے واقعے پر بارہا کوششوں کے باوجود محکمہ جنگلات کے اہلکار تبصرے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔
