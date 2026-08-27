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ترال کے ستورہ میں انسان اور جنگلی حیات کے تصادم پر آگاہی ورکشاپ

تقریب کے دوران انسان اور جنگلی حیات کے تصادم کو روکنے اور جانوروں کو بحفاظت واپس جنگلوں کی طرف دھکیلنے کی تربیت فراہم کی گئی۔

ترال کے ستورہ میں انسان اور جنگلی حیات کے تصادم پر آگاہی ورکشاپ
ترال کے ستورہ میں انسان اور جنگلی حیات کے تصادم پر آگاہی ورکشاپ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2026 at 7:06 AM IST

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ترال: (شبیر بٹ) جموں و کشمیر کے ضلع پلوامہ کے سب ڈسٹرکٹ ترال کے سرحدی علاقے ستورہ آری پل میں محکمہ وائلڈ لائف پروٹیکشن نے 'ایس او ایس وائلڈ لائف' کے تعاون سے ایک روزہ خصوصی آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد وادی میں انسانوں اور جنگلی جانوروں کے درمیان بڑھتے ہوئے تصادم کے واقعات کو روکنا اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔

ورکشاپ میں محکمہ وائلڈ لائف کے اعلیٰ حکام، ملازمین، وائلڈ لائف وارڈن شوپیان و پلوامہ سہیل احمد اور ایس او ایس وائلڈ لائف کی معروف ماہر آلیہ میر نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران ماہرین نے مقامی آبادی اور فیلڈ عملے کو ہنگامی حالات سے نمٹنے، جنگلی جانوروں کے حملوں سے بچنے اور انہیں بحفاظت واپس جنگلوں کی طرف دھکیلنے کے جدید طریقۂ کار سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وائلڈ لائف وارڈن سہیل احمد نے کہا کہ حالیہ دنوں میں رہائشی علاقوں میں جنگلی جانوروں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر قیمتی انسانی جانوں اور خود جنگلی حیات کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی ہنگامی صورت حال میں فوری طور پر محکمہ کو مطلع کریں۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ مستقبل میں بھی دور دراز اور حساس علاقوں میں ایسے بیداری پروگرام جاری رکھے جائیں گے تاکہ عوام اور جنگلی حیات دونوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔

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TAGGED:

WILD LIFE DEPARTMENT PROGRAMME
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
WILDLIFE PROTECTION
TRAL KASHMIR
AWARENESS WORKSHOP AT SATOORA TRAL

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