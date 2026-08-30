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اننت ناگ کے پنچ پورہ سنگم میں جنگلی بھنگ کے خلاف کٹائی و تلفی مہم
اننت ناگ پولیس نے عوامی تعاون سے خصوصی مہم چلا کر بڑے پیمانے پر جنگلی بھنگ کو تلف کیا۔
Published : August 30, 2026 at 1:46 PM IST|
Updated : August 30, 2026 at 1:53 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے پنچ پورہ (سنگم) علاقے میں جنگلی بھنگ کی کٹائی اور تلفی کے لیے ایک خصوصی مہم چلائی گئی۔ یہ کارروائی ایس ایس پی اننت ناگ، شری آمود اشوک ناگپورے (IPS) کی ہدایات پر پولیس پوسٹ سنگم کی ٹیم نے انجام دی، جبکہ مہم کی نگرانی ایس ڈی پی او بجبہاڑہ اور ایس ایچ او بجبہاڑہ ماجد حسن کر رہے تھے۔
مہم کے دوران پولیس ٹیم نے پنچ پورہ، سنگم کے مختلف علاقوں میں جنگلی بھنگ کے پودوں کی نشاندہی کر کے انہیں کاٹا اور تلف کیا۔ اس کارروائی کا مقصد علاقے میں منشیات کے ممکنہ ذرائع کا خاتمہ کرنا اور نوجوان نسل کو نشہ آور اشیاء کے مہلک اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
پولیس کی اس مہم میں مقامی لوگوں نے بھی بھرپور تعاون کیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عوامی اشتراک سے جنگلی بھنگ کی تلفی کے عمل کو مؤثر انداز میں آگے بڑھایا گیا۔ اس موقع پر پولیس حکام کا کہنا تھا کہ منشیات کے خلاف جنگ میں عوام کا تعاون انتہائی اہمیت رکھتا ہے اور پولیس و عوام کے باہمی اشتراک سے ہی منشیات کے پھیلاؤ کو جڑ سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔
پولیس نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے آس پاس کے علاقوں میں جنگلی بھنگ کی موجودگی یا منشیات سے متعلق کسی بھی سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ پولیس اسٹیشن یا پولیس پوسٹ کو دیں، تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
پولیس حکام نے واضح کیا کہ منشیات کے خلاف کارروائیاں اور جنگلی بھنگ کی تلفی کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اس مہم کا بنیادی مقصد معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے ایک محفوظ اور صحت مند ماحول کو یقینی بنانا ہے۔
پولیس نے مقامی باشندوں سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خاتمے کے لیے جاری اس مہم میں اپنا تعاون برقرار رکھیں اور اپنے علاقوں کو نشہ آور پودوں سے پاک بنانے میں انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مل کر اپنا فعال کردار ادا کریں۔
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