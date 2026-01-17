ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جنگلی سور انسانی بستی میں داخل، دو شہریوں کو کیا زخمی

جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ایک جنگلی سور کے حملے میں خاتون سمیت دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع کی ہے۔

جنگلی سور کے حملے میں شہری زخمی
جنگلی سور کے حملے میں شہری زخمی (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 17, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (جموں کشمیر) : جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ہفتہ کو اس وقت سراسیمگی پھیل گئی اور تشویش کی لہر دوڈ گئی جب ٹاؤن میں اچانک جنگلی سور نمودار ہوا جسکی وجہ سے بازار میں اتھل پتھل مچ گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق جنگلی سور نے مارکیٹ میں دو افراد کو زخمی کر دیا جنہیں فوری طور پر اسپتال میں داخل کیا گیا۔

جنگلی سور کے حملے میں شہری زخمی (ای ٹی وی بھارت)

بعد ازاں ایک ایک بار پھر جنگلی بور ہایینہ نامی گاؤں میں نمودار ہوا اس دوران وائلڈ لایف محکمہ نے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ جنگلی سور کے حملے زخمی ہوئے مقامی شہری نے اسپتال سے رخصت کیے جانے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ وہ ہاینہ نامی گاؤں میں مزوری کر ر ہا تھا جس دوران جنگلی سور نے ان پر حملہ کرکے انہیں شدید زخمی کر دیا۔

متاثرہ نے حکومت سے مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا: ’’لوگ پہلے ہی ریچھ اور تیندووں کی وجہ سے پریشان ہیں اب جنگلی سور بھی انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔‘‘ ممبر اسمبلی ترال، رفیق احمد نائک نے بھی اسپتال کا دورہ کرکے صورتحال کا جایزہ لیا اور محکمہ وائلڈ لائف سے متاثرین کو ’ریچھ‘ یا ’تیندوے‘ کے حملوں کے دوران زخمی ہوئے شہریوں کی طرح سور کے حملے میں زخمی ہوئے افراد کو معاوضہ دیے جانے کی سفارش کی۔

رفیق نایک نے عوامی سے تشویش میں مبتلا نہ ہونے کی اپیل کرتے ہوئے محکمہ وائلڈ لائف سے فوری طور ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر میں جنگلی سور کھیتوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں
  2. بارہمولہ: جنگلی سور کی موجودگی سے عوام میں تشویش

TAGGED:

KASHMIR SWINE ATTACK
WILD BORE INJURES MAN
KASHMIR WILD BORE
کشمیر جنگلی سور حملہ
WILD BORE ATTACK

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.