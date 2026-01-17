ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنگلی سور انسانی بستی میں داخل، دو شہریوں کو کیا زخمی
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ایک جنگلی سور کے حملے میں خاتون سمیت دو افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 17, 2026 at 5:52 PM IST
پلوامہ (جموں کشمیر) : جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ہفتہ کو اس وقت سراسیمگی پھیل گئی اور تشویش کی لہر دوڈ گئی جب ٹاؤن میں اچانک جنگلی سور نمودار ہوا جسکی وجہ سے بازار میں اتھل پتھل مچ گئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق جنگلی سور نے مارکیٹ میں دو افراد کو زخمی کر دیا جنہیں فوری طور پر اسپتال میں داخل کیا گیا۔
بعد ازاں ایک ایک بار پھر جنگلی بور ہایینہ نامی گاؤں میں نمودار ہوا اس دوران وائلڈ لایف محکمہ نے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ جنگلی سور کے حملے زخمی ہوئے مقامی شہری نے اسپتال سے رخصت کیے جانے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ وہ ہاینہ نامی گاؤں میں مزوری کر ر ہا تھا جس دوران جنگلی سور نے ان پر حملہ کرکے انہیں شدید زخمی کر دیا۔
متاثرہ نے حکومت سے مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا: ’’لوگ پہلے ہی ریچھ اور تیندووں کی وجہ سے پریشان ہیں اب جنگلی سور بھی انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔‘‘ ممبر اسمبلی ترال، رفیق احمد نائک نے بھی اسپتال کا دورہ کرکے صورتحال کا جایزہ لیا اور محکمہ وائلڈ لائف سے متاثرین کو ’ریچھ‘ یا ’تیندوے‘ کے حملوں کے دوران زخمی ہوئے شہریوں کی طرح سور کے حملے میں زخمی ہوئے افراد کو معاوضہ دیے جانے کی سفارش کی۔
رفیق نایک نے عوامی سے تشویش میں مبتلا نہ ہونے کی اپیل کرتے ہوئے محکمہ وائلڈ لائف سے فوری طور ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
