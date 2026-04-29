جنگلی سوروں کے بڑھتے حملے: فصلیں تباہ، کسان بے بس، حکام خاموش
محکمہ وائلڈ لائف کا کہنا ہے کہ فصلوں کو نقصان سے بچانے کیلیے محکمہ زراعت کو اقدامات اٹھانے ہوں گے۔
Published : April 29, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 3:36 PM IST
سرینگر: بانڈی پورہ ضلع کے حاجن علاقے سے تعلق رکھنے والے بشیر احمد میر نامی ایک کسان نے مئی میں دھان کی پنیری لگانے کی تیاری کے لیے دو بار بیج بوئے۔ مگر اُن کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا کہ جنگلی سوروں کے جھنڈوں نے نہ صرف اُن کی بلکہ درجنوں دیہات کے دیگر کسانوں کی پنیری بھی تباہ کر دی۔
کھیتوں کے گرد باڑ لگانے کی کوششوں کے باوجود یہ جنگلی سور فصلوں اور پنیری کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میر کے مطابق: "ہم ان جنگلی سوروں کے سامنے بے بس ہیں، یہ ہماری پنیری، سبزیاں اور باغات سب کچھ تباہ کر رہے ہیں۔"
کشمیر میں دھان اور سبزیوں کی بوائی کا موسم اپریل میں شروع ہوتا ہے اور وادی کے سبھی دس اضلاع میں کھیتوں اور باغات میں چہل پہل شروع ہو جاتی ہے اور یہاں کی اکثیرت آبادی دھان کی کھیتی باڑی یا سیب کی کاشت کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ محکمہ زراعت کے مطابق وادی میں دھان اور سبزیوں کی کاشت تقریباً 1.30 لاکھ ہیکٹر اراضی پر کی جاتی ہے۔
اس وقت کسان اپنے کھیتوں میں دھان اور سبزیوں کی بوائی میں مصروف ہیں اور باغات میں باغبان مختلف جراثیم کش ادویات کا اسپرے کر رہے ہیں۔ مئی میں دھان کی کاشت شروع ہوتی ہے جبکہ ستمبر اور اکتوبر میں فصل کی کٹائی انجام دی جاتی ہے۔ میر کا کہنا ہے کہ "اس سال لگتا ہے کہ دھان اور سبزیوں کی کاشت ممکن نہیں کیونکہ بانڈی پورہ کے کئی علاقوں میں جنگلی سوروں نے تباہی مچا دی ہے۔"
بانڈی پورہ، بڈگام، کپوارہ اور بارہمولہ کے زرعی علاقوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جنگلی سور گرچہ کشمیر کے مقامی جانور نہیں ہیں تاہم 2013 کے بعد دوبارہ وادی کے مختلف علاقوں خاص کر جنگلی و پہاڑی علاقوں میں نظر آئے، جبکہ اس سے پہلے 1984 میں صرف سرینگر کے داچھی گام نیشنل پارک میں ہی دیکھے گئے تھے۔
تحقیق کے مطابق ان جنگلی سوروں کو 1850 کی دہائی میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے شکار کے لیے داچھی گام کے جنگلات میں چھوڑا تھا۔ انہوں نے 1846 سے 1857 تک کشمیر پر حکومت کی۔
اس وقت ان جنگلی سوروں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، مگر محکمہ جنگلی حیات کے پاس ان کی درست تعداد کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور ابھی تک ان کی گنتی بھی نہیں کی گئی ہے۔ ریجنل وائلڈ لائف وارڈن توحید احمد دیوا کے مطابق جنگلی سور تیزی سے افزائش کرتے ہیں، اسی لیے ان کی تعداد جلد بڑھتی ہے۔ یہ مئی، جون اور جولائی میں زیادہ سرگرم رہتے ہیں اور بعد میں جنگلات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تاہم یہی مہینے کشمیر میں زرعی اور باغبانی سرگرمیوں کے عروج کا وقت ہوتے ہیں۔
شمالی کشمیر کے بارہمولہ، کپوارہ اور بانڈی پورہ کے ساتھ ساتھ وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں بھی فصلوں اور پنیری پر حملوں نے کسانوں کو خوف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہیں گزشتہ سال جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور کولگام ضلع میں بھی ایسے ہی حملے ہوئے تھے۔ ضلع پلوامہ کے ترال علاقے کے مین مارکیٹ میں اچانک جنگلی سور نمودار ہونے سے بھگدڑ مچی جس سے کم از کم دو شہری زخمی ہوئے تھے۔ وہیں جنگلی سوروں کی جانب سے انسانوں پر بھی حملے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔
بڈگام کے کسان غلام رسول ڈار نے کہا: "اگر ان سوروں کو نہ روکا گیا تو ہمارے کھیت بنجر ہو جائیں گے، جس سے چاول اور خوراک کی شدید کمی ہو سکتی ہے۔" بڈگام کے کئی دیہات میں بھی سوروں نے پنیری تباہ کر دی ہے۔
دیوا نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، زمین کے گرد باڑ لگانے اور درختوں کو ڈھانپنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ "انسانی جان و مال کے تحفظ کے لیے وادی بھر میں کنٹرول روم بھی فعال ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ انسان اور جانور کے تصادم میں زخمی یا جانی نقصان پر محکمہ جنگلی حیات معاوضہ دیتا ہے، مگر فصلوں کے نقصان کے لیے محکمہ زراعت کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ ڈائریکٹر زراعت کشمیر سرتاج شاہ نے کہا کہ ان جنگلی سوروں کو روکنے کے لیے محکمہ زراعت کے پاس کوئی خاص اختیار نہیں، تاہم وہ اس معاملے کو محکمہ جنگلی حیات کے ساتھ اٹھائیں گے۔
لیکن میر جیسے کسان سرکاری بیانات سے مطمئن نہیں۔ ان کا کہنا ہے: "افسران اپنی ذمہ داریوں سے پلو جھاڑ رہے ہیں۔ اگر وہ کچھ نہیں کریں گے تو ہم اپنے کھیتوں اور روزگار کو کیسے بچائیں؟ لاکھوں ہیکٹر زمین پر باڑ لگانا اور لاکھوں درختوں کو ڈھانپنا کیسے ممکن ہے؟"
ماہرین کے مطابق جنگلی سوروں کی حمل کی مدت تقریباً چار ماہ ہوتی ہے اور ایک مادہ سال میں چار بار بھی حاملہ ہو سکتی ہے اور ایک بار میں پانچ سے چھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ پورے کشمیر میں پھیل سکتے ہیں۔ چونکہ یہ ہر قسم کی خوراک کھاتے ہیں، اس لیے یہ زراعت اور باغبانی کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو یہاں کے کسانوں کا بنیادی ذریعہ معاش ہے۔ ماہرین موسمیاتی تبدیلی، لمبی گرمیوں اور خوراک کی دستیابی کو ان کی واپسی کی بڑی وجوہات قرار دیتے ہیں۔
