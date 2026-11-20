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نوگام ویری ناگ میں محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے جنگلی ریچھ کو بحفاظت پکڑلیا گیا
ویری ناگ میں وائلڈ لائف ٹیم کی بڑی کارروائی، بڑے ریچھ کو پکڑ کر ڈکسم کے جنگلات میں چھوڑ دیا گیا
Published : November 20, 2026 at 3:48 PM IST
اننت ناگ (روف وانی): جموں وکشمیر کے اننت ناگ ویری ناگ کے علاقے نوگام میں ریچھ کی موجودگی سے مقامی آبادی میں خوف و تشویش کی لہر دوڑ گئی، تاہم وائلڈ لائف کنٹرول روم ڈورو کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک بڑے ریچھ کو کامیابی کے ساتھ قابو میں کر لیا۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق نوگام ویری ناگ کے رہائشی علاقے کے نزدیک ایک بڑے ریچھ کی نقل و حرکت دیکھی گئی، جس کے بعد وائلڈ لائف کنٹرول روم ڈورو کی ٹیم موقع پر پہنچی اور کاروائی کرتے ہوئے ریچھ کو پکڑ لیا۔ کامیاب ریسکیو آپریشن کے بعد ریچھ کو بحفاظت ڈکسم منتقل کیا گیا، جہاں اسے اس کے قدرتی مسکن یعنی جنگلات میں چھوڑ دیا گیا۔
دریں اثنا، علاقے میں جنگلی ریچھوں کی مسلسل نقل و حرکت نے مقامی لوگوں کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نوگام اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اب بھی مزید ریچھ گھوم رہے ہیں، جس کے باعث لوگوں کو کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا خدشہ لاحق ہے۔ خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلنے والے افراد، کسانوں، باغ مالکان اور دیگر مقامی شہریوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
اس صورتحال کے پیش نظر محکمہ وائلڈ لائف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو اولین ترجیح دیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ محکمہ نے خاص طور پر رات کے دیر گئے غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کرنے اور حتی الامکان گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت دی ہے۔
عوام سے کہا گیا ہے کہ بچوں کو اکیلے باہر نہ جانے دیں، رات کے اوقات میں باغات، کھیتوں اور سنسان راستوں پر جانے سے گریز کریں اور اپنے آس پاس کے ماحول پر خصوصی نظر رکھیں۔
محکمہ وائلڈ لائف نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر کسی کو ریچھ یا کوئی دوسرا جنگلی جانور نظر آئے تو اس کے قریب جانے، اسے بھگانے، چھیڑنے یا خود پکڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ فوری طور پر متعلقہ وائلڈ لائف حکام کو اطلاع دیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بروقت نمٹا جا سکے۔
قابل ذکر ہے کہ انسانی آبادیوں کے نزدیک جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت ایک سنجیدہ مسئلہ بنتی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر محکمہ وائلڈ لائف اور مقامی آبادی کے درمیان بہتر رابطہ اور بروقت اطلاع رسانی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔
نوگام ویری ناگ میں وائلڈ لائف کنٹرول روم ڈورو کی جانب سے ریچھ کو بحفاظت پکڑ کر اس کے قدرتی مسکن میں منتقل کرنے کی کارروائی کو ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف علاقے میں مزید ریچھوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گا اور انسانی آبادی کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔