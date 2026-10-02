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نندی مرگ میں جنگلی ریچھ کا حملہ، دو خواتین سمیت چار افراد زخمی

نندی مرگ میں جنگلی ریچھ کا حملہ، دو خواتین سمیت چار افراد زخمی

Wild bear attack in Nandimarg of Kulgam; four people, including two women, injured, Urdu News
نندی مرگ میں جنگلی ریچھ کا حملہ، دو خواتین سمیت چار افراد زخمی (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 2, 2026 at 9:13 AM IST

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کولگام، جموں وکشمیر (دین عمران): جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں دمحال ہانجی پورہ کے نندی مرگ علاقے میں جنگلی ریچھ کے حملے کے نتیجے میں دو خواتین سمیت چار افراد شدید زخمی ہوگئے، جس کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔

حکام کے مطابق جنگلی ریچھ نے نندی مرگ میں اچانک شہریوں پر حملہ کیا، جس کی زد میں آ کر دو مرد اور دو خواتین زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت 60 سالہ شفیقہ بانو، 50 سالہ عائشہ بانو، محمد اقبال بٹ اور عبدالسلام کے طور پر ہوئی ہے، جو سی آر پورہ کے رہائشی بتائے جاتے ہیں۔

دونوں خواتین کی حالت تشویشناک

واقعے کے فوراً بعد تمام زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والی دونوں خواتین کی حالت تشویشناک ہے، جب کہ دونوں مردوں کی حالت فی الحال مستحکم بتائی جا رہی ہے۔

محکمۂ وائلڈ لائف کی ٹیمیں علاقے میں پہنچ گئیں

دوسری جانب، واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمۂ وائلڈ لائف کی ٹیمیں علاقے میں پہنچ گئیں اور انہوں نے ریچھ کی نقل و حرکت کا سراغ لگانے کے ساتھ ساتھ اسے قابو میں کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ریچھ کی بستی میں موجودگی کے باعث آبادی میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔

ریچھ کو پکڑنے کی کوششیں جاری

محکمۂ وائلڈ لائف نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ محتاط رہیں اور جنگلات یا ایسے الگ تھلگ علاقوں کا رخ کرنے سے گریز کریں جہاں جنگلی جانوروں کی موجودگی کا خطرہ ہو۔ حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور ریچھ کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔

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جنگلی ریچھ کا حملہ
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WILD BEAR ATTACK AT NANDIMARG

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