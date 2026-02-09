ETV Bharat / jammu-and-kashmir
"یہ میری زندگی کی سرد ترین سردی ہے..." جودھ پور جیل میں قید وانگچک نے اپنی بیوی کو سنایا اپنا تجربہ
اگر عدالت اجازت دے دیتی ہے تو وہ جیل میں بھی تعلیم اور اختراع میں اپنا اچھا کام جاری رکھ سکیں گے۔
Published : February 9, 2026 at 12:31 PM IST
جودھ پور، راجستھان: جودھ پور جیل میں قید لداخ کی ماہر ماحولیات سونم وانگچک کو جودھ پور میں انٹارکٹیکا سے زیادہ سردی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ جب وہ جودھ پور جیل میں اپنے شوہر سے ملنے گئی تو سونم نے جودھ پور جیل میں سردیوں کا اپنا تجربہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کی سرد ترین سردی تھی۔ "ہم لداخ میں اچھی طرح سے تیار ہیں۔ ہمارے شمسی توانائی سے چلنے والے گھروں کو +18 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھا گیا ہے، جس سے یہ آرام دہ ہے۔ سونم نے -25 ڈگری سیلسیس میں باہر بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ وہ انٹارکٹیکا بھی گئی ہیں، لیکن انہوں نے یہاں کبھی بھی سردی کا تجربہ نہیں کیا۔"
کھڑکیوں پر کوئی دروازے نہیں، صرف لوہے کی سلاخیں
وانگچک نے اپنی بیوی کو بتایا کہ باہر 6 ڈگری سیلسیس اور اندر 6 ڈگری سیلسیس ہے۔ سیمنٹ اور پتھر سے بنے اس کے بڑے ہال نما سیل میں 10 کھڑکیاں ہیں جن میں صرف لوہے کی سلاخیں ہیں، کوئی شٹر نہیں۔ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو یہ واقعی ٹھنڈا محسوس کر سکتا ہے۔ ہوا کی سردی کے ساتھ مل کر سردی ایک سردی ہے۔ یہ دہلی میں ایک پل کے نیچے سونے کی طرح ہے۔
ڈھانپنے کے لیے صرف کمبل، کوئی بستر نہیں
جیل میں بستروں، گدوں یا تکیوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ٹھنڈے کنکریٹ کے فرش پر کمبل ہی واحد سہارا ہے۔ جیل کا عملہ صرف اضافی کمبل فراہم کر سکتا تھا، لیکن تمام کھڑکیوں سے ہواؤں کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وانگچک نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ان کے سیل کے دروازے کے باہر پائپوں میں بورویل کا پانی 25 ڈگری سیلسیس ہے۔ تو، یہ ایک مفت وسیلہ ہے۔ میں اس پانی کو زیرو کاربن فلور سسٹم ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، بغیر کسی قیمت کے، جو گرمیوں کے دوران ہندوستان میں تمام جیل بیرکوں کے لیے کولنگ سسٹم فراہم کر سکے۔
عدالت کی اجازت کی امید
سونم 26 ستمبر سے جودھ پور جیل میں ہیں۔ ان پر قومی سلامتی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ اپنی سائنسی ایجادات کے لیے جانی جانے والی سونم کو امید ہے کہ اگر انہیں جیل حکام کو تھرمامیٹر جیسے آسان آلات فراہم کرنے کی عدالت سے اجازت مل جاتی ہے تو وہ جیل میں بھی تعلیم اور اختراع کے حوالے سے اپنا اچھا کام جاری رکھ سکیں گی۔