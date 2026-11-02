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ریاسی میں وی ڈی جی اہلکار اور اہلیہ کی گولی لگنے سے موت، اپنی ہی سروس رائفل سے فائرنگ کا معاملہ زیرِ تفتیش

وی ڈی جی اہلکار بالخصوص ان علاقوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں پولیس اور دیگر حفاظتی دستوں کی فوری رسائی مشکل ہوتی ہے۔

ریاسی میں وی ڈی جی اہلکار اور اہلیہ کی گولی لگنے سے موت
ریاسی میں وی ڈی جی اہلکار اور اہلیہ کی گولی لگنے سے موت (Representational Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 2, 2026 at 9:06 PM IST

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جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے ضلع ریاسی کے علاقے بگوداس میں ایک ولیج ڈیفنس گارڈ (وی ڈی جی) اہلکار اور ان کی اہلیہ کی گولی لگنے سے موت ہوگئی۔ متوفین کی شناخت جاوید احمد ولد عبدالمجید ساکن بگوداس اور ان کی اہلیہ شاہین اختر کے طور پر ہوئی ہے۔

پولیس ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ دونوں کی ہلاکت کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور ابتدائی معلومات کے مطابق واقعے میں وی ڈی جی اہلکار کی اپنی ہی سروس رائفل سے فائرنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس کے مطابق اسپتال میں ضروری قانونی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد مزید تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔پولیس واقعے کے تمام پہلوؤں کی تحقیقات کر رہی ہے تاکہ جاوید احمد اور ان کی اہلیہ کی موت کے اصل حالات کا پتہ لگایا جا سکے۔

بتادیں کہ ولیج ڈیفنس گارڈ جموں و کشمیر میں قائم کیا گیا ایک دیہی حفاظتی نظام ہے، جس کا مقصد دور دراز اور سرحدی علاقوں کے دیہات کو عسکریت پسندوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے میں مقامی سطح پر مدد فراہم کرنا ہے۔ اس نظام کے تحت منتخب مقامی باشندوں کو پولیس کی نگرانی اور رہنمائی میں دفاعی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں اور انہیں ضرورت کے مطابق اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔

وی ڈی جی اہلکار بالخصوص ان علاقوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں پولیس اور دیگر حفاظتی دستوں کی فوری رسائی مشکل ہوتی ہے۔ یہ اہلکار مقامی جغرافیائی حالات اور راستوں سے واقف ہونے کے باعث سکیورٹی اداروں کو معاونت فراہم کرتے ہیں۔

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وی ڈی جی اہلکار کی گولی لگنے سے موت
اپنی ہی سروس رائفل سے فائرنگ

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