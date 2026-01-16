ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں آنے والے دنوں میں وسیع پیمانے پر برف باری کا امکان، ڈاریکٹر محکمہ موسمیات
ان کا کہنا ہے کہ وادی میں 21 جنوری کو موسم جزوی سے عام طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔
Published : January 16, 2026 at 7:37 PM IST
سری نگر: مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوے کہا کہ یکے بعد دیگرے دو مغربی ہوائوں کے داخل ہونے کے نتیجے میں وادی کشمیر میں اگلے دس دنوں کے دوران موسمی صورتحال دگرگوں رہنے کا امکان ہے اور اس دوران 22 سے 25 جنوری تک وسیع پیمانے پر برف وباراں کی توقع ہے۔
موصوف ڈائریکٹر نے بتایا کہ وادی میں 16 سے 18 جنوری تک موسم ابر آلود رہنے کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں کہیں ہلکی برف یا بارشوں کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک کمزور مغربی ہوا کے زیر اثر وادی میں 19 اور 20 جنوری کو موسم عام طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے اور اس دوران وسیع پیمانے پر ہلکی سے درمیانی درجے کی برف باری یا بارشیں ہوسکتی ہے۔ان کا کہنا ہے کہ وادی میں 21 جنوری کو موسم جزوی سے عام طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری کا امکان ہے۔
انہوں مزید بتایا کہ بعد میں 22 جنوری کو ایک مضبوط مغربی ہوا کے داخل ہونے کے نتیجے میں 25 جنوری تک بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانی درجے کی برف باری یا بارشوں کا امکان ہے جس کا زیادہ اثر 23 اور 24 جنوری کو رہ سکتا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ 26 جنوری کو موسم ابر آلود رہ سکتا ہے اور اس دوران کہیں کہیں ہلکے درجے کا برف وباراں متوقع ہے۔
دریں اثنا وادی میں چلہ کلاں کے آخری دنوں کے دوران وسیع پیمانے کے برف و باراں کی پیش گوئی سے اہلیان وادی خاص طور پر کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ چلہ کلاں میں ہونے والی برف باری کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔قابل ذکر ہے کہ وادی میں سخت سردیوں اور بھاری برف باری کے لئے مشہور چالیس روزہ چلہ کلاں چل رہا ہے جو 21 دسمبر سے شروع ہوکر 31 جنوری کو اختتام پذیر ہوجاتا ہے۔