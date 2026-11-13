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آشپاز شادی بیاہ میں کھانا پیش کرنے کی حتمی حد مقرر پر کیوں ہوئے مجبور
ایسوسی ایشن کےصدر غلام نبی بابا کہتے ہیں کہ غیرضروری طور دولہےکا رات دیر سےآنے کا ایک نیا رواج معاشرے میں عام ہوتا جارہا ہے
Published : November 13, 2026 at 12:50 PM IST
سرینگر( پرویز الدین) : وادی کشمیر میں شادی بیاہ اور نکاح کی تقریبات پر بے تحاشا وقت کے ضائع کرنے کے رواج سے تنگ آکر آشپازوں نے آواز بلند کی ہے اور کھانا پیش کرنے کے لیے وقت مقرر کیا ہے آشپاز (وازہ) ایسوسی ایشن نے ایک اہم فیصلے تحت شادی یا دیگر سماجی تقریبات میں کھانا پیش کرنے کے لیے رات دس بجے کی حتمی حد مقرر کی ہے۔ایسے میں مقررہ وقت کے بعد تقریب پر کسی بھی مہمان کو کھانا نہیں دیا جائے گا۔ انجمن نے موجودہ معاشرے میں بڑھتے رسومات،دولہے کے رات دیر گئے آنے کے فیشن اور اپنے حقوق کے تحفظ کی خاطر ایک اہم فیصلے میں متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ شادی بیاہ کی تقریب ہو ، منگنی یا نکاح ہو یا دیگر کوئی سماجی تقریب ہو ۔رات دس بجے کے بعد آشپازوں کی جانب سے مہمانوں کو کھانا پیش نہیں کیا جائے گا۔
ایسوسی ایشن کے صدر غلام نبی بابا کہتے ہیں کہ غیرضروری طور دولہے کا رات دیر سے آنے کا ایک نیا رواج معاشرے میں عام ہوتا جارہا ہے، شادی کی تقریب میں مہمانوں کے وقت پر نہ آنے کے باعث دوپہر کا کھانا عشائیہ بن جاتا ہے اور عشائیہ اگلی صبح کا۔جس کے نتیجے میں آشپازوں کو بے حد ذہینی اور جسمانی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں وادی کشمیر میں شادی بیاہ کی تقریبات صرف رات دیر گئے نہیں بلکہ اگلی صبح تک جاری رہنا ایک معمول بن گیا۔
انہوں نے کہا کہ عام طور پر رات 10 بجے کی طے شدہ نکاح تقریبات اکثر دیر رات ڈیڑھ بجے یا اس سے زیادہ دیر تک ٹل جاتی ہیں جبکہ بعض مواقعوں پرکھانا فجر نماز کے بعد ہی پیش کیا جاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں آشپازوں کو رات بھر کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک تقریب کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک جگہ کافی دیر تک انتظار کے باوجود دولہا اور باراتی نکاح محفل میں نہیں پہنچے تو قاضی نے بنا نکاح پڑھائے ہی اپنے گھر واپس جانے میں عافیت سمجھی۔ انہوں نے کہا کہ دولہا رات 10 بجے کے بجائے رات ڈیڑھ بجے پہنچا ۔ایسے میں اب نکاح کی محفل ہوتی یا ہم پھر بارتیوں کو کھانا پیش کرتے۔
کشمیر میں دراصل وازوان روزمرہ کا نہیں بلکہ شادی جیسے خاص تقریب پر رسمی دعوت کا شاندار دسترخوان ہے۔ یہ مختلف اقسام کے پکوانوں پر مشتمل ایسا ذائقے دار کھانا ہے جو کشمیر کی شان اور خطے کی تہذیب و ثقافت کی پہچان ہے۔
وازہ انجمن نے سماجی تقریبات میں کام کرنے والے عملے کے لیے مناسب سہولیات، بشمول سونے کے لیے مناسب بستر اور دیگر بنیادی ضروریات کی فراہمی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد ’وازہ‘ اور ان کے عملے کے وقار، حقوق اور کام کے حالات کا تحفظ کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ کشمیر کی شاندار مہمان نوازی کی روایت کام کے لا محدود دورانیے کی قیمت پر نہ نبھائی جائے۔
اس کام سے وابستہ معاون محمد جمیل نے کہا کہ شادیوں کے موسم میں مسلسل رات بھر جاگنا اور لگاتار کام کرنے سے اب ہماری صحت پر ناکارہ اور مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں ۔دن میں مہمانوں کے وقت پر نہ ہونے سے کھانے پیش کرنے میں تاخیر اور پھر رات دیر تک باراتیوں کا انتظار ہمیں ذہنی اور جسمانی تھکان کا باعث بن رہا ہے ۔اس پر ستم ظریفی یہ کہ بیشتر لوگ آرام کے لیے سہولیات جیسے سونے کے لیے مناسب بستر اور جگہ بھی فراہم نہیں کر پاتے ہیں۔
مختلف اقسام کے پکوان وازا کی رات بھر کی محنت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وازوان کے پکوانوں کو تیار کرنا ایک معمولی باورچی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کی ہنرمندی اور بنائے ہوئے کھانوں کی لذت بے مثال ہے۔فرش پر صاف شفاف سفید براقی دسترخوان اور اس پر رکھی تانبے کی تھال کے ارد گرد بیٹھے چار مہمان بے صبری سے کھانے کے منتظر ہوتے ہیں۔ خدمت گار ہر مہمان کے آگے طشت اور ناری پیش کرکے ہاتھ دھلواتا ہے
آل کشمیر بوچرز یونین کے صدر خضر محمد ریگو آشپازوں کے وقت مقررہ پر کھانا پیش کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیر سے مہانون کا کھانے کے لیے آنا اور باراتیوں کا دولہن کے گھر دیر سے پہینچنے کی اس رسم کو ختم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اس عمل سے نہ صرف آشپازوں بلکہ صاحب دعوت کے خاندان پر بھی کافی حد تک راحت محسوس کریں گے
انہوں نے کہا جس طرح آشپازوں نے رات دس بچے کے بعد مہمانوں کو کھانا پیش نہ کرنے کا اگرچہ بہترین فیصلہ ہے تاہم انہیں واز وان کے سات پکوان بنانے تک ہی خود کو محدود رکھنے کی ضرورت ہے اور آٹھواں کسی بھی قسم کے پکوان سے بائیکاٹ کرنا چائیے ۔دور حاضر میں وازوان کے نام پر نئے نئے ناموں سے 15 سے 30 پکوان تیار کئے جاتے ہیں۔جس کے نتیجے میں 5
کوئنٹل کےبجائے 10 کوئنٹل گوشت استعمال ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف اصراف ہے بلکہ یہ طرز عمل طلب اور سپلائی میں نمایاں فرق پیدا کرتا ہے ۔جس کے نتیجے میںن منڈیوں میں گوشت کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوجاتا ہے اور سارا خمیازہ خریدار کو ہی بھگنا پڑتا ہے اس کے علاوہ شادی بیاہ پر دوسری رسومات اس کی کمر توڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ۔
خضر محمد ریگو کہتے ہیں کہ روایتی وازان کے یہ سات پکوان تیار کرنے والے آشپاز، کھانے والے مہمان اور میزبان کے لیے بھی مناسب ہیں ۔ایسے میں اگر آشپاز حضرات اس اہم نکتے پر بھی غورو فکر کرتے تو شادی کے موسم میں گوشت کی بڑھتی کھپت کم ہوگی اور اس کی قمیتں بھی اعتدال میں رہیں گی
وازہ خود تامڑیوں میں گوشت، مرغ اور ترکاریوں کے بنے مرغن کھانے یکے بعد دیگرے مہمانوں کے تھال میں ڈالتے جاتے ہیں۔ فضا کھانوں کی مہک سے گونج اٹھتی ہے اور مہمان سر جھکائے کھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔
عالم دین مولانا سید رحمان شمس کہتے ہیں کہ شادی بیاہ میں جن بدعات، رسم وراج،خرافات اور جس طرح کے اصراف کو ہم نے جگہ دی ہے اسے نکاح کا تقدس پامال ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت کی کوئی قدر وقیمت نہیں رکھی جاتی ہے ۔قاضی یا نکاح خواں کو اگر رات 9 یا 10 بجے کا وقت دیا جاتا لیکن دولہا یا براتی شب 12 سے 2 بجے تک آتے ہیں جو کہ قطعی مناسب اور اسلامی تعلیم کے مطابق نہیں ہے اور یہ اہل حس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔انہوں نے کہا کہ بہت ہی ضروری ہے کہ وقت کی پابندی ہو، وقت کا احساس ہو ۔خواہ وہ شادی بیاہ تقریب ہو ،نکاح یا دیگر سماجی تقریبات نمود ونمائش اور رعیاکاری وغیرہ سے پرہیز کرنا نہ صرف وقت کا تقاضا ہے بلکہ ہم سب پر ایک ملی فرائضہ ہے۔
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وازوان میں بیشتر کھانے گوشت اور مرغ پر مبنی ہوتے ہیں ۔جن میں روغن جوش، گوشتابہ، کباب، رستہ، میتھی اورقورمہ، تبک ماز، یخنی اور آبگوشت کے نام قابل ذکر ہیں۔واضح ریے کہ تاریخی طور وازوان مشرق وسطیٰ سے وادی کشمیر لایا گیا۔ لیکن اب وازوان یہاں کی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے۔ بغیر وازوان کے کشمیر میں شادی بیاہ کی تقاریب نامکمل مانی جاتی ہیں۔