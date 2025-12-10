ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر: 15 دسمبر کو ٹرانسپورٹرز کی ’چکہ جام ہڑتال‘، جانیں وجوہات اور ان کے مطالبات
جموں کشمیر کے ٹرانسپورٹرز کا دعویٰ ہے کہ برسوں سے حکومت ان کے جائز مطالبات کو نظر انداز کر رہی ہے۔
Published : December 10, 2025 at 8:19 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹرز نے 15 دسمبر کو چکہ جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ برسوں سے ان کے جائز مطالبات پر حکومت سنجیدگی سے غور نہیں کر رہی۔
ہڑتال کی وجہ سے تقریباً 9ہزار منی بسیں اور 7ہزار بڑی مسافر بردار بسیں سڑکوں سے غائب رہیں گیں جس سے عوامی نقل و حرکت بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ان بسوں سے نہ صرف یونین ٹیریٹری میں لوگوں کو سفری سہولت میسر ہوتی ہیں بلکہ ہزاروں ڈرائیوروں، کنڈکٹروں اور بس مالکان کا روزگار بھی وابستہ ہے۔
ٹرانسپورٹرز کے مطابق حکومت کی جانب سے سرینگر اور جموں میں نئی ای-بسوں (سمارٹ بس سروس) کا متعارف کرانا، فٹنس سینٹروں کی نجکاری اور ای-چالان سسٹم جیسے اقدامات نے ان کے روزگار کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔
سرینگر اور جموں میں 2020 میں ’’سمارٹ سٹی پروجیکٹ‘‘ کے تحت 200 ای-بسیں شروع کی گئیں، جس کا مقصد شہری سفری سہولیات کو جدید، کفایتی اور آسان بنانا تھا۔ وہیں ٹریفک پولیس نے ’’ٹریفک کی خلاف ورزیاں کم‘‘ کرنے کی غرض سے ای-چالان نظام بھی متعارف کرایا تاہم ٹرانسپورٹرز کا دعویٰ ہے کہ ان اقدامات سے ان کے کاروبار پر منفی اثر مرتب ہوئے ہیں۔
ٹرانسپورٹرز کی شکایات
کشمیر منی بس ایسوسی ایشن کے صدر، شیخ یوسف، کے مطابق ’’ٹرانسپورٹرز مزید 200 اسمارٹ بسوں کو متعارف کرانے کے خلاف ہیں‘‘۔ انہوں نے کہا کہ ’’یہ بسیں نجی ٹھیکہ داروں کے ذریعے چلائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے سرینگر اور جموں کی منی بس سروس سخت متاثر ہوئی ہے۔‘‘
یوسف نے کہا: ’’سمارٹ بسوں کو پورے شہر میں آزادانہ چلنے کی اجازت ہے، جبکہ ہماری منی بسوں کے راستے محدود کر دئے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے مفت سفر اسکیم نے بھی ہماری آمدنی کو مزید کم کیا ہے۔ ان سب اقدامات کی وجہ سے ڈرائیور اور کنڈکٹر مالی بحران سے جوجھ رہے ہیں۔‘‘
یوسف نے مزید بتایا کہ نجی بس مالکان نے حال ہی میں 300 نئی ماحول دوست (BS-6) بسیں خریدی ہیں، تاہم مزید اسمارٹ بسوں کی آمد سے ان کی سرمایہ کاری ضائع اور بیکار ہو جائے گی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ’’جس وقت پرانی بسوں کو 25 سال مکمل ہونے پر سڑکوں سے ہٹا دیا گیا، اُس وقت حکومت کو مقامی ٹرانسپورٹرز کو سمارٹ بسیں چلانے کا موقع دیا جانا چاہئے تھا۔ حکومت اگر ان بسوں کے ٹھیکے مقامی ٹرانسپورٹرز کو دیتی تو کئی بے روزگار ڈرائیور دوبارہ اپنے نان شبینہ کا انتظام کر سکتے تھے، اور حکومت کو بھی یومیہ 20 لاکھ روپے کے نقصان سے نہیں جوجھنا پڑتا۔‘‘
گرین ٹیکس
محمد یوسف نے مزید بتایا کہ وزارت ٹرانسپورٹ نے ’’فٹنس ٹیکس‘‘ کو ’’گرین ٹیکس‘‘ کا نام دیکر شرح بڑھا دی ہے۔ جس کی رو سے بیس سال پرانی بسوں کے مالکان کو 25 ہزار روپے گرین ٹیکس کے نام پر ادا کرنے ہیں، جس پر وہ قادر نہیں نتیجتاً کئی ٹرانسپورٹرز کاروبار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
پہلے فٹنس بورڈز آر ٹی او آفیسرز کی نگرانی میں چلتے تھے، مگر اب ان کی جگہ خودکار ٹیسٹنگ اسٹیشنز (ATS) نے لے لی ہے، جو نجی ٹھیکیداروں کے ماتحت ہیں۔ حکومت نے جموں میں ایک اور پلوامہ ضلع کے پانپور علاقے میں دوسرا مرکز قائم کیا ہے تاہم احتجاج کے بعد نجکاری کا عمل فی الحال روک دیا گیا ہے۔
ٹرانسپورٹرز کو ای-چالان نظام سے بھی شکایات ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ ٹریفک اہلکار بغیر ثبوت کے فوٹو (Photo) چالان جاری کرتے ہیں، جس سے ان کا نقصان دوگنا بڑھ گیا ہے۔ یوسف کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے خدشات سے وزیر اعلیٰ، وزیر ٹرانسپورٹ، سیکریٹری ٹرانسپورٹ، حتیٰ کہ لیفٹیننٹ گورنر کو بھی آگاہ کیا ہے ’’مگر اب تک صرف زبانی یقین دہانیاں‘‘ ہی کی گئیں۔
افسران کی یقین دہانی
وزیر ٹرانسپورٹ، ستیش شرما نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ’’حکومت ٹرانسپورٹرز کے جائز مطالبات پر غور کر رہی ہے۔‘‘ انہوں نے ٹرانسپورٹرز کے بعض مسائل خاص کر ای چالان سسٹم کے غلط استعمال کو ’’مبنی بر حقیقت‘‘ قرار دیتے ہوئے ’’اگلے دو دن میں ٹرانسپورٹرز سے ملاقات کرکے معاملات حل کرنے کی امید‘‘ ظاہر کی۔
