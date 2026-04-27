'میر' دھوبی ہے، سنیں داستاں زبانی ان کی
عدالت نے سات سال پرانی غلطی درست کرتے ہوئے تعلیمی ریکارڈ میں اصل شناخت بحال کی، اسکول نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی۔
Published : April 27, 2026 at 4:48 PM IST
سرینگر: تقریباً سات برس تک سرینگر کے نوہٹہ علاقے کے رہنے والے ایک نوجوان کو اپنے نام کے ساتھ ایسا 'سر نیم' (Surname) ساتھ رکھنا پڑا جو دراصل اس کا نہیں تھا۔ اسکول ریکارڈ اور سرکاری سرٹیفکیٹس میں اس کے والد کا خاندانی نام "میر" درج تھا، جبکہ حقیقت میں وہ "دھوبی" تھا۔ اب جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت، سرینگر، کی ایک مقامی عدالت نے اس غلطی کو درست کر دیا ہے، جبکہ متعلقہ اسکول نے بھی کارروائی کے دوران اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی طلب کی ہے۔
ہفتہ (25 اپریل) کو اسپیشل موبائل مجسٹریٹ (پی ٹی اینڈ ای)، سرینگر کی عدالت، جس کی صدارت مسرت جبین کر رہی تھیں، نے حکم دیا کہ درخواست گزار کے والد کا اصل خاندانی نام "دھوبی" ہے نہ کہ "میر"۔ عدالت نے جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کو "تمام تعلیمی ریکارڈز میں ضروری اصلاحات کیے جانے کی ہدایت" دی۔
اپنے 22 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کورٹ نے درخواست گزار ہاشم گلزار کے حق میں فیصلہ سنایا، جو اس وقت سرینگر میں سیلز مین کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے یہ ثابت کرنے میں کامایب ہوا ہے کہ اس کی اصل ذات "دھوبی" ہے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی جاتی ہے اور اسے مطلوبہ ڈگری اسی نام کے ساتھ دیے جانے کا حق حاصل ہے۔
عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ درخواست گزار کے والد کا نام "گلزار احمد دھوبی" درج کیا جائے، نہ کہ "گلزار احمد میر"، اور بورڈ حکام کو تمام اسکول سرٹیفکیٹس میں یہ تصحیح کرنے کی ہدایت دی۔
سماعت کے دوران اس اسکول نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی جہاں یہ تضاد پہلی بار سامنے آیا تھا۔ اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول، راجوری کدل کے نمائندے نے عدالت میں اعتراف کیا کہ "غلط اندراج ان کی سطح پر ہوا تھا اور اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔"
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ابتدائی غلطی اس وقت ہوئی جب 2016 میں درخواست گزار ہائی لینڈ انگلش میڈیم ہائی اسکول، پاندان، نوہٹہ سے اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول منتقل ہوا، اور بعد میں یہی غلطی بورڈ ریکارڈ میں بھی جاری رہی۔ عدالت کے مطابق یہ ایک محض دفتری اور غیر ارادی غلطی تھی۔
عدالت نے کہا کہ "اگر ایسے واضح دفتری غلطیوں میں حد سے زیادہ تکنیکی رویہ اپنایا جائے تو انصاف کے بجائے ناانصافی کو فروغ ملے گا۔"
درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اس کے ابتدائی تمام اسکول ریکارڈ میں اس کے والد کا نام درست یعنی "گلزار احمد دھوبی" درج تھا۔ اس نے پانچویں جماعت تک کے اسکول کے دستاویزات بھی پیش کیے تاکہ اس تسلسل کو ثابت کیا جا سکے۔ بعد میں جاری ہونے والے اسکول شناختی کارڈز میں بھی "دھوبی" ہی درج رہا۔
کارروائی کے دوران تین گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے، جنہوں نے تصدیق کی کہ خاندان ہمیشہ سے "دھوبی" نام استعمال کرتا آیا ہے اور علاقے میں بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے۔
پہلا گواہ خود ہاشم گلزار تھے، جنہوں نے بتایا کہ انہیں 2019 میں اس غلطی کا علم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اسے درست کرانے کی کوششیں شروع کیں۔ دوسرے گواہ نے بھی دستاویزی شواہد کی تائید کی، جبکہ تیسرے گواہ، جو اسکول کے نمائندے تھے، نے بھی تسلیم کیا کہ "میر" کا اندراج اسکول کی سطح پر غلطی سے ہوا تھا۔
جج نے کہا کہ گواہوں کے بیانات ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں اور جرح کے دوران بھی کمزور نہیں پڑے۔
دوسری جانب، بورڈ حکام سمیت مدعا علیہان نے طریقہ کار کی بنیاد پر درخواست کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکول ریکارڈ میں تبدیلی مقررہ وقت کے اندر ہی ممکن ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ درخواست گزار نے بعد میں خود بھی فارم میں "میر" لکھا، اس لیے وہ اب تاخیر سے تبدیلی نہیں مانگ سکتا۔ تاہم، عدالت نے ان دلائل کو مسترد کر دیا اور کہا کہ "کوئی ثبوت نہیں کہ درخواست گزار نے جان بوجھ کر 'میر' اختیار کیا ہو۔" عدالت کے مطابق جب حقیقی غلطی ثابت ہو جائے تو طریقہ کار انصاف پر حاوی نہیں ہو سکتا۔
کورٹ نے مزید کہا کہ تعلیمی اداروں کو اس طرح کے معاملات میں سخت یا حد سے زیادہ تکنیکی رویہ نہیں اپنانا چاہیے اور حقیقی دعووں کی صورت میں طریقہ کار کو انصاف کے سامنے جھکنا ہوگا۔ تاخیر کے معاملے پر بھی عدالت نے نوٹ کیا کہ دفعہ 370 کی منسوخی اور کووڈ-19 وبا جیسے حالات نے درخواست گزار کو بروقت اصلاح کی درخواست دینے سے روکے رکھا۔
عدالت نے کہا کہ کسی شخص کو حکام کی غلطی کی سزا نہیں دی جا سکتی اور یہ معاملہ شناخت کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک موجودہ غلطی کی درستگی کا ہے، جو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے اگر دعویٰ نیک نیتی پر مبنی ہو۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ کیس شناخت بدلنے کا نہیں بلکہ درستگی کا ہے اور اس میں کسی غلط مقصد کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔
فیصلے میں کہا گیا کہ قانون میں تبدیلی اور تصحیح کے درمیان فرق واضح ہے، اور یہاں صرف پہلے سے موجود حقیقت کی بنیاد پر درستگی کی جا رہی ہے۔ عدالت نے درست ذاتی ریکارڈ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے آئین ہند کے آرٹیکل 21 کے تحت شناخت کے حق سے جوڑا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے "جگیا یادو بنام سی بی ایس ای" کا حوالہ دیا۔
عدالت نے کہا کہ قواعد کا مقصد انصاف کو فروغ دینا ہونا چاہیے، نہ کہ اسے روکنا، اور طریقہ کار کی پابندیاں آئینی حقوق پر غالب نہیں آ سکتیں۔
