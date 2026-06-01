ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر ایئرپورٹ تین ماہ تک ہفتے میں دو دن بند رہے گا، مگر کیوں اور اس سے کون متاثر ہوگا؟
یہ بندش سالانہ امرناتھ یاترا 2026 کے ساتھ شروع ہو رہی ہے جس سے یاتریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
Published : June 1, 2026 at 9:39 PM IST
سرینگر: شیخ العالم بین الاقوامی ہوائی اڈہ جولائی سے ستمبر تک تین ماہ کے لیے ہفتے میں دو دن مسافر پروازوں کے لیے بند رہے گا کیونکہ حکام کے مطابق رن وے کی مرمت کے ایک بڑے پروجیکٹ پر کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس اقدام سے جموں و کشمیر میں موسم گرما کے دوران دو لاکھ سے زیادہ مسافروں کی نقل و حرکت متاثر ہونے کی توقع ہے۔
یہ بندش ایک ایسے وقت میں لاگو ہو رہی ہے جب امرناتھ یاترا 2026 شروع ہونے جا رہی ہے، جس سے مسافروں، ٹور آپریٹرز اور یاتریوں کے اہل خانہ میں فلائٹ کی دستیابی، ٹائم ٹیبل میں رکاوٹ کے بارے میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
ہوائی اڈے کے حکام کا کہنا ہے کہ طویل مدتی آپریشنل سکیورٹی اور کارکردگی کے لیے مرمت کے کام ضروری ہیں، لیکن اسٹیک ہولڈرز کو خدشہ ہے کہ اس رکاوٹ سے سال کے مصروف ترین وقت میں وادی سے فضائی رابطے پر اضافی دباؤ پڑے گا۔
ای ٹی وی بھارت سے فون پر بات کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر جاوید انجم نے کہا کہ رن وے کی مرمت اور ری سرفیسنگ (پٹی کی نئی سطح بنانے) کے کاموں کی وجہ سے یکم جولائی سے ہر پیر اور منگل کو مسافر پروازیں معطل رہیں گی۔
انہوں نے کہا کہ "ہمیں پیغام ملا ہے کہ رن وے کی مرمت کے کاموں کی وجہ سے، مسافر پروازیں جولائی، اگست اور ستمبر کے دوران ہر پیر اور منگل کو معطل رہیں گی۔"
اس فیصلے سے بھارتی فضائیہ کے ذریعہ پہلے بتائے گئے طے شدہ شیڈول پر نظرثانی کا پتہ چلتا ہے۔ فروری میں جاری کردہ ایک پیغام میں، ایئر فورس اسٹیشن سرینگر نے رن وے کی بحالی اور اس سے منسلک بنیادی ڈھانچے کے کاموں کے لیے یکم اگست سے 15 اکتوبر کے درمیان سنیچر اور اتوار کو ایئر فیلڈ کو بند رکھنے کی تجویز پیش کی تھی۔ حکام نے اب اس منصوبے کو تبدیل کر دیا ہے، بندش کی مدت کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے یکم جولائی سے شروع کرتے ہوئے پیر اور منگل کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت ہوئی ہے جب سرینگر ہوائی اڈہ چھ اپریل کو شروع ہونے والے رن وے کی مرمت کے منصوبے کی وجہ سے پہلے ہی اہم پابندیوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔
سرکاری جائزوں کے مطابق، جاری کاموں میں رن وے کی وسیع پیمانے پر تعمیر نو اور ری سرفیسنگ شامل ہے۔ موجودہ مرحلے کے دوران، رن وے 31 کی اعلان کردہ آپریشنل لمبائی میں 1,165 میٹر کی کمی کر دی گئی ہے، جس سے جہازوں کے آپریشن اور ہوائی اڈے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔
سول فلائٹ آپریشنز کو پہلے ہی روزانہ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک محدود کر دیا گیا ہے، جب کہ تعمیراتی سرگرمیاں رات بھر جاری رہتی ہیں۔ رن وے کے کاموں کی وجہ سے اپروچ لائٹنگ سسٹم اور انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کی سہولیات بھی عارضی طور پر متاثر ہوئی ہیں، جس کے لیے ہوائی جہاز کو متبادل نیویگیشن طریقہ کار استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔
متعلقہ خبر: سرینگر کے ہوائی اڈے پر پروازوں کی خدمات تین ماہ تک محدود رہیں گی
پابندیاں لگانے سے پہلے، سرینگر ہوائی اڈے پر روزانہ تقریباً 60 پروازوں کی نقل و حرکت ہوتی تھی، جس میں صبح 8 بجے سے رات 10 بجے کے درمیان آمد اور روانگی شامل تھی۔ فی الحال، ہوائی اڈے پر شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل کے منظور کردہ موسم گرما کے شیڈول کے تحت ہر روز تقریباً 35 سے 40 پروازیں ہی آتی ہیں۔
ہوائی اڈے کے حکام نے پہلے اندازہ لگایا تھا کہ مجوزہ بندش کی مدت کے دوران ہوائی اڈے کی تقریباً 550 فلائٹس متاثر ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے 2.1 لاکھ سے زیادہ مسافروں کی نقل و حرکت متاثر ہو سکتی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک دن کی بندش کے دوران تقریباً 2,400 مسافروں کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
تازہ ترین بندش کا شیڈول تقریباً مکمل طور پر سالانہ امرناتھ یاترا کے ساتھ ساتھ شروع ہو رہی ہے، جو ملک کی سب سے بڑی مذہبی یاتریوں میں سے ایک ہے۔ اس سال کی یاترا تین جولائی کو شروع ہونے والی ہے اور رکھشا بندھن کے موقعے پر 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔
یاترا کے دوران ملک بھر سے ہزاروں یاتری فلائٹس کے ذریعے کشمیر جاتے ہیں، جس سے سرینگر ہوائی اڈہ نقل و حمل کا ایک اہم مرکز ثابت ہوتا ہے۔ ٹریول آپریٹرز نے کہا کہ نظر ثانی شدہ بندش کا شیڈول یاترا کے موسم کے دوران پروازوں کی دستیابی کو متاثر کر سکتا ہے۔
سری نگر میں مقیم ایک ٹریول ایجنٹ عرفان لون نے کہا کہ ایئر لائنز کو ممکنہ طور پر کم آپریٹنگ ونڈو کے اندر مسافروں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔
"امرناتھ یاترا اور موسم گرما کے سیاحتی سیزن کی وجہ سے جولائی اور اگست کشمیر کے سفر کے لیے مصروف ترین مہینوں میں سے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب سے جموں و کشمیر کے حاجیوں کی واپسی دو جون کو شروع ہونے والی ہے، جس کی پہلی پرواز دوپہر میں سرینگر پہنچے گی۔ واپسی کی پروازیں 22 جون تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران 4,700 سے زائد حاجیوں وطن واپس لوٹیں گے۔
تاہم، رن وے کی پہلے سے جاری پابندیوں نے حجاج کی واپسی کے لیے پیشگی طور پر مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ سرینگر ہوائی اڈے پر آپریشنل رکاوٹوں کی وجہ سے، حجاج کے سامان کا ایک بڑا حصہ مسافروں کے ساتھ پہنچنے کے بجائے احمد آباد ہوائی اڈے سے بذریعہ سڑک الگ سے بھیجا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مرکزی حکومت سے مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: سرینگر ایئرپورٹ کی توسیع کا اعلان، جدید سول انکلیو کو دی مرکز نے منظوری
مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر کنجراپو رام موہن نائیڈو کو لکھے گئے ایک خط میں، وزیر اعلیٰ نے حکام پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ حاجیوں کا سامان انہی کی پروازوں میں ساتھ بھیجا جائے جو انہیں جموں و کشمیر واپس لا رہی ہیں۔
عبداللہ نے کہا کہ بہت سے حاجی، خاص طور پر عمر رسیدہ لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کا سامان واپسی کے چند دن بعد الگ سے پہنچ رہا ہے۔
"یہ معلوم ہوا ہے کہ سرینگر ہوائی اڈے پر جاری مرمت کے کاموں اور آپریشنل رکاوٹوں کی وجہ سے، حاجیوں کے چیک ان سامان کو انہی پروازوں میں نہیں بھیجا جا سکا۔" وزیر اعلیٰ نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ تاخیر کی وجہ سے یاتریوں اور ان کے اہل خانہ کو تکلیف ہوئی اور یاترا سے وابستہ دیرینہ مذہبی اور سماجی روایات کو نقصان پہنچا۔
وزیراعلیٰ نے نوٹ کیا کہ واپس آنے والے حاجی روایتی طور پر زمزم کا پانی، کھجور اور دیگر مذہبی نذرانے گھر پہنچنے کے فوراً بعد رشتہ داروں، پڑوسیوں اور خیر خواہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
عبداللہ نے لکھا کہ "مذکورہ بالا صورت حال کو دیکھتے ہوئے، میں جموں و کشمیر واپس آنے والے عازمین حج کے سامان کی نقل و حمل کے سلسلے میں آپ کی مداخلت کا خواہاں ہوں"۔
انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے حکومت سامان کی بروقت اور محفوظ نقل و حمل مشکلات سے بچنے اور سفر حج کے بعد سعودی عرب سے لے کر آنے اشیاء سے منسلک مذہبی اور جذباتی اہمیت کو محفوظ رکھنے میں مدد کرے گی۔ واضح رہے کہ حاجیوں کی واپسی کے منتظر خاندانوں میں، سامان ملنے میں تاخیر کی وجہ سے تشویش پائی جا رہی ہے۔
سرینگر سے تعلق رکھنے والے ایک حاجی کے رشتہ دار شیخ لطیف نے بتایا کہ حاجیوں کے خاندان عام طور پر زمزم کا پانی اور مقدس سفر سے واپس لائے گئے تحائف کے منتظر رہتے ہیں۔
"ہم سمجھتے ہیں کہ مرمت کا کام اہم ہے، لیکن لوگ فطری طور پر امید کرتے ہیں کہ سامان حجاج کے ساتھ پہنچ جائے۔" انہوں نے کہا۔ ایک اور حاجی کے اہل خانہ نے کہا کہ عمر رسیدہ حاجی اکثر زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں جب ان کا سامان ان کے ساتھ رہتا ہے۔
قبل ازیں، مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور نے واضح کیا کہ سامان کی پابندیاں سرینگر ہوائی اڈے پر عارضی رن وے کی لمبائی محدود ہونے اور آپریشنل رکاوٹوں سے منسلک ہیں۔ موجودہ انتظام کے تحت، حاجیوں کو احمد آباد سے 35 کلوگرام تک کے سامان کی لانے کی اجازت ہے، وہیں احمد آباد سے سرینگر آنے پر فی مسافر صرف پانچ کلوگرام سامان لانے کی اجازت ہے۔ بقیہ سامان بذریعہ سڑک الگ سے منتقل کیا جاتا ہے۔
حکام نے کہا کہ ہوائی اڈے کے آپریشنز کے بارے میں فیصلہ ستمبر کے بعد رن وے کی بحالی کے کاموں اور مستقبل کی ضروریات کا جائزہ لینے کے بعد لیا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: امیدوں کو ملی پرواز: سرینگر ہوائی اڈے کی توسیع کے اعلان کے بعد سیاحتی شعبے میں خوشی کی لہر