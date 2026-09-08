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کشمیر پر کہانیاں کیوں نہ بنائی جائیں؟، پنکج ترپاٹھی اور دیویندو نے مقامی فلم سازوں کی حوصلہ افزائی کی
ترپاٹھی نے کہا، "یہ تو ابھی شروعات ہے۔ دنیا بھر سے لوگ کشمیر آئیں گے اور اسے دیکھیں گے۔ وہ یہاں کی ثقافت دیکھیں گے۔"
Published : September 8, 2026 at 8:59 PM IST
سری نگر: بالی ووڈ اداکار پنکج ترپاٹھی اور دیویندو شرما، جو مقبول ویب سیریز مرزا پور میں کالین بھیا اور منا ترپاٹھی کے کرداروں کے لیے مشہور ہیں، نے جموں و کشمیر میں بڑھتے ہوئے سنیما ماحولیاتی نظام کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے میں علاقائی فلم سازی اور کہانیوں کی بے پناہ صلاحیت ہے جو ثقافت اور لوگوں کی روزمرہ زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ فنکار سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں جموں و کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے دوسرے دن صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔
ترپاٹھی نے کہا کہ اس فلم فیسٹیول کو خطے کے لیے ایک بڑے سنیما سفر کے آغاز کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، جس میں ہندوستان اور دنیا بھر کے فلم سازوں اور سامعین کو راغب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ترپاٹھی نے کہا، "یہ تو ابھی شروعات ہے۔ دنیا بھر سے لوگ کشمیر آئیں گے اور اسے دیکھیں گے۔ وہ یہاں کی ثقافت دیکھیں گے۔"
انہوں نے مقامی فلم سازوں کی طرف سے فلموں کو سپورٹ کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ تخلیق کاروں اور پروڈیوسروں کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک پائیدار علاقائی فلمی صنعت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ صرف فلمسازوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مقامی فنکاروں کی بنائی ہوئی فلمیں دیکھیں اور ان کا ساتھ دیں۔ "مرزا پور" کی کاسٹ نے کہا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے عروج نے فلم سازوں کے لیے نئے مواقع کھولے ہیں جو روایتی ہندی اور مرکزی دھارے کے سنیما سے باہر کام کر رہے ہیں۔
ترپاٹھی نے کہا، "علاقائی سنیما کا مستقبل بہت روشن ہے۔ جب فلمیں بنیں گی، جب میڈیا ان کے بارے میں بات کرے گا، تو تھیٹر اور پلیٹ فارم ہوں گے۔ بہت سے علاقائی پلیٹ فارم ہیں، بہت گنجائش ہے۔" انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل فلم سازی میں آسانی کا مطلب ہے کہ نوجوانوں کو اب اپنی کہانیاں سنانے کے لیے بڑے پروڈکشن ہاؤسز کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔
ترپاٹھی کے مطابق، خواہشمند فلم ساز اب موبائل فون اور آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کمیونٹیز کے بارے میں مختصر فلمیں بنا سکتے ہیں اور اس کی نمائش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "آپ یوٹیوب پر کشمیری شارٹ فلمیں اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت سی ایسی فلمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی۔"
ترپاٹھی کے لیے، سنیما کسی علاقے کی جغرافیائی حدود سے باہر ناظرین تک پہنچنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، "فلمیں ہماری ثقافت، اپنے لوگوں اور کسی خطے کے ہر پہلو کو دنیا کے سامنے دکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔"
اداکاروں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کشمیر کی فلمی شناخت اس کے پہاڑوں، جھیلوں اور خوبصورت مقامات تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرنے سے پہلے سری نگر میں صرف چند گھنٹے گزارنے والے ترپاٹھی نے کہا کہ ڈل جھیل نے فوری طور پر ان کی توجہ مبذول کرلی۔
انہوں نے مسکرا کر کہا، "مجھے بہت خوبصورت ڈل جھیل بہت پسند آئی، اس لیے میں خاص طور پر ڈل جھیل کا ذکر کروں گا۔" لیکن انہوں نے جلدی سے اس بات کی نشاندہی کی جس کو وہ فلم سازوں کے لیے اس سے بھی بڑا اثاثہ سمجھتے تھے۔
ترپاٹھی نے کہا، "یہاں کی زمین سے جڑی کہانیاں اہم ہیں۔ اس کا اپنا منفرد انداز اور ثقافت ہے۔" انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ، خوراک، روایات اور مقامی تجربات ایسی کہانیوں کی بنیاد فراہم کر سکتے ہیں جو خطے کی عام طور پر پیش کی جانے والی تصویروں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔
اداکار نے کہا کہ کشمیر کا سنیما سے پرانا تعلق رہا ہے۔ لوگ یہاں موسیقی اور شوٹنگ کے لیے آتے تھے۔ لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ ہے: یہاں کے لوگ، خوراک اور ثقافت۔ ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟
ترپاٹھی نے یہ بھی کہا کہ بہتر انفراسٹرکچر اور مقامی انتظامیہ کی مدد سے مزید فلم سازوں کو خطے میں کام کرنے کی ترغیب مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، ’’اگر ہمیں بنیادی ڈھانچہ ملتا ہے اور مقامی حکومت اسے فراہم کرتی ہے، تو یہاں آکر کشمیر کے خوبصورت لوگوں کے بارے میں یہ کہانیاں سنانا بہت اچھا ہوگا۔‘‘
ترپاٹھی نے کہا کہ ان کا اور دیوینندو کا دورہ بنیادی طور پر کسی فلم کی تشہیر کے لیے نہیں تھا۔ اس کے بجائے، وہ فیسٹیول میں شرکت کرنا چاہتے تھے اور نوجوان فلم سازوں اور طلباء کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ممبئی سے آئے ہیں، ہم یہاں اپنی فلموں کی تشہیر کے لیے نہیں آئے، ہم صرف یہاں آکر ماحول کا حصہ بننا چاہتے تھے۔