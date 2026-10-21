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کشمیری بسوں پر پتھر پھینکنے والوں پر پی ایس اے کیوں نہیں ؟۔ڈاکٹر ہربخش سنگھ
ہربخش سنگھ نےکہا کہ ہریانہ اور پنجاب حکومت کو اس معاملےکا سنجیدگی سے نوٹس لیناہوگا اور جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہئے۔
Published : October 21, 2026 at 7:58 PM IST
پلوامہ:(شبیر بھٹ) جب کشمیر میں کسی نے پتھر مارا تھا، تو آپ نے اس پر یو اے پی اے لگا دیا اور پی ایس اے کے تحت بھی کارروائی کی۔ مجھے امید ہے کہ جن لوگوں نے کشمیری بسوں پر وہاں پتھراؤ کیا ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی قانونی کار وائی ضرور کی جاے گی۔ان خیالات کا اظہار جموں وکشمیر اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت میں کیا۔
انہوں نے کہا بیرونی ریاست میں وادی کشمیر کی بسوں پر پتھراؤ کرنا انتہائی قبیح عمل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے۔ بلکہ یہ کسی شرپسند کی حرکت ہے، جس کی پورے ملک نے مذمت کی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔
ہربخش سنگھ نے کہا ہمارا ملک جموں و کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایک ہے۔ اس ملک میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب اور مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، جو مل جل کر رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں بھی سب لوگ اسی طرح مل جل کر رہیں گے۔
لیکن اس طرح کے واقعات سے ایک غلط پیغام جاتا ہے۔ اس لیے ہریانہ حکومت اور پنجاب حکومت کو اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لینا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شرپسند عناصر اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے۔
کشمیر کے اونتی پورہ علاقے میں آر ایس ایس کی جانب سے آفس کھولنے کو لیکر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ اگر کوئی پارٹی یا سنگھٹن یہاں کوئی آفس کھولتی ہے تو اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔
آغا روح اللہ کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ اگر کسی آدمی کو لگتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے سیاست کر سکتا ہوں اور میرے پاس ایک قافلہ ہے، تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ جو جمہوری گنجائش (ڈیموکریٹک اسپیس) ہے، اسے بڑھانا چاہیے۔ آپ اسے جتنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اتنا ہی اچھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آغا روح اللہ ایک تجربہ کار آدمی ہیں، رکنِ پارلیمنٹ رہ چکے ہیں، وزیر رہے ہیں، ایم ایل اے رہے ہیں، ایک دانشمندانہ اور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر وہ کوئی فیصلہ کریں گے تو سوچ سمجھ کر کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ عوامی مفاد میں ہی سیاست کی جانے چاہیے۔