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نیشنل کانفرنس کا ریاستی درجہ بحال کرانے کا احتجاج، کیا مودی حکومت دباؤ میں آئے گی؟
یہ احتجاج ایسے وقت میں سامنے آیا جب جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات بھی نمایاں ہو گئے ہیں۔
Published : July 21, 2026 at 8:55 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاستی درجہ دینے کے دیرینہ مطالبے نے ایک بار پھر قومی سطح پر توجہ حاصل کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن نئی دہلی میں احتجاج کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر اپنے وعدے کے مطابق جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔
تاہم سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس احتجاج کی علامتی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی مرکزی حکومت کے اپنے موقف یا ریاستی درجہ بحال کرنے کی ٹائم لائن تبدیل کرنے کا امکان بہت کم ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جموں و کشمیر کو "مناسب وقت" پر ریاستی درجہ واپس دیا جائے گا، لیکن یہی غیر واضح وقت جموں و کشمیر حکومت اور مرکز کے درمیان اختلاف کا بنیادی سبب بنا ہوا ہے۔
یہ احتجاج ایسے وقت میں سامنے آیا جب جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات بھی نمایاں ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی قیادت والی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سمیت کئی علاقائی جماعتوں نے نیشنل کانفرنس کی احتجاج میں شرکت کی دعوت مسترد کر دی۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ اگر صرف ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور آرٹیکل 370 کی بحالی کی بات نہ کی جائے تو یہ بالواسطہ طور پر آرٹیکل 370 کی منسوخی کو قبول کرنے کے مترادف ہوگا۔ نیشنل کانفرنس نے جنتر منتر کے احتجاج کے لیے ملک بھر کی 52 قومی اور علاقائی جماعتوں کے رہنماؤں کو مدعو کیا تھا۔
واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو مرکزی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت حاصل جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی اور سابق ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا تھا۔
جموں و کشمیر پر مرکز کی سابق مذاکرات کار رادھا کمار کا کہنا ہے کہ احتجاج سے نئی دہلی کے بے فکر رہنے کی ایک بڑی وجہ سیاسی جماعتوں کا متحد نہ ہونا ہے۔ ان کے مطابق مودی حکومت دو بنیادی وجوہات کی بنا پر ریاستی درجہ بحال کرنے کو اپنی ترجیح نہیں سمجھتی۔ پہلی وجہ امن و قانون کی صورتحال ہے، جبکہ دوسری وجہ بی جے پی کی یہ حکمت عملی ہے کہ سرحدی علاقوں خصوصاً جموں و کشمیر میں مکمل انتظامی کنٹرول برقرار رکھا جائے۔
رادھا کمار نے کہا کہ بی جے پی نے لیفٹیننٹ گورنر کے نظام پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے تاکہ مکمل کنٹرول برقرار رکھا جا سکے۔ اگر حکومت نیشنل کانفرنس کے احتجاج کے بعد ریاستی درجہ بحال کرتی ہے تو یہ اس کے سیاسی بیانیے کے خلاف جائے گا اور ایسا تاثر پیدا ہوگا کہ حکومت دباؤ کے آگے جھک گئی۔
انہوں نے موجودہ پالیسی کو غیر جمہوری اور حکمت عملی سے عاری قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسلسل سخت سیکورٹی پالیسی خوف پیدا کرتی ہے، لیکن یہی خوف آگے چل کر غصے اور دوبارہ مسلح حملوں کا سبب بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ حالیہ ریڈ فورٹ کار بم حملے سے ظاہر ہوتا ہے۔
رادھا کمار نے کہا کہ خوف کے ذریعے عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز بھاری سیکورٹی تعینات کرنا پڑتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس پالیسی کا آخری مقصد کیا ہے۔ اس کے برعکس اٹل بہاری واجپائی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور میں مذاکرات اور عوامی خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے امن قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے اور 2013 تک عام شہریوں کی ہلاکتیں کم ہو کر صرف 19 رہ گئی تھیں۔
سرکاری اعداد و شمار بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 2002 میں تشدد کے واقعات میں مجموعی طور پر 3000 سے زیادہ افراد، جن میں 837 عام شہری شامل تھے، ہلاک ہوئے تھے، جبکہ مذاکراتی عمل کے بعد 2013 میں یہ تعداد کم ہو کر مجموعی طور پر 172 اور عام شہریوں کی ہلاکتیں صرف 19 رہ گئی تھیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات سست پڑنے کے باوجود کئی برس تک تشدد میں کمی کا رجحان برقرار رہا، جو امن عمل کی کامیابی کا ثبوت تھا۔ سیاسی حکمت عملی کے ماہر امیتابھ تیواری کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت ریاستی درجہ بحال کرنے کا فیصلہ اپنی سیاسی حکمت عملی کے مطابق کرے گی، نہ کہ کسی احتجاج یا دباؤ کے تحت۔
ان کے مطابق نیشنل کانفرنس کا احتجاج ایسے وقت میں کیا گیا جب مرکزی حکومت پہلے ہی جنتر منتر پر جاری سی جے پی کے احتجاج، پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس اور ممکنہ کابینہ میں رد و بدل جیسے معاملات میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ریاستی درجہ حکومت کی ترجیح نہیں ہے۔ بی جے پی جموں و کشمیر میں اپنی سیاسی بنیاد مزید مضبوط کرنا چاہتی ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ مناسب سیاسی وقت، شاید آئندہ انتخابات سے قبل، ریاستی درجہ بحال کرکے اس کا سیاسی فائدہ خود حاصل کرنا چاہے گی۔ اس لیے نیشنل کانفرنس کے احتجاج سے حکومت کے موقف میں فوری تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔
سیاسی تجزیہ کار اور سابق پروفیسر نور احمد بابا کا کہنا ہے کہ موجودہ احتجاج زیادہ تر علامتی نوعیت کا ہے اور اس کا مقصد جموں و کشمیر کے عوام کو سیاسی پیغام دینا ہے، لیکن اس سے نئی دہلی کی پالیسی میں فوری تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس احتجاج کے بعد مسلسل اور منظم عوامی تحریک نہ چلائی گئی تو اس کا اثر محدود رہے گا۔
نور احمد بابا کے مطابق کانگریس اور این ڈی اے سے باہر کی دیگر جماعتوں کی احتجاج میں شرکت سے مرکز اور جموں و کشمیر کی منتخب حکومت کے درمیان سیاسی تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ احتجاج میں نیشنل کانفرنس کے 41 ارکان اسمبلی، تین ارکان پارلیمنٹ، کانگریس کے ارکان اسمبلی اور بائیں بازو کی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس دوران عمر عبداللہ کو جنتر منتر پہنچنے سے بھی روک دیا گیا۔
عمر عبداللہ نے مرکزی حکومت کو موجودہ صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 20 ماہ کے دوران ان کی حکومت نے متعدد قراردادیں منظور کرکے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو بھیجیں، لیکن اس کے باوجود ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔
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انہوں نے کہا کہ یہ ریاستی درجہ، اپنے حقوق، اپنی عزت اور ہم سے چھینی گئی ہر چیز کی واپسی کی جدوجہد کا صرف آغاز ہے۔ ہم نے اسمبلی میں خصوصی حیثیت سے متعلق قراردادیں منظور کی ہیں اور اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں۔ موجودہ احتجاج مرکزی حکومت کو اس کے وعدے کی یاد دہانی ہے۔ ہماری جدوجہد کا پہلا مرحلہ ریاستی درجہ کی بحالی ہے، اس کے بعد خصوصی حیثیت کی بحالی کے لیے بھی تحریک جاری رکھی جائے گی۔