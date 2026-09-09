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محمد عبداللہ کی' پن چکّی' موجودہ دور میں بھی اہمیت کیوں رکھ رہی ہے برقرار
وانی کہتے ہیں کہ علاقے میں اس وقت بجلی پر چلنی والی کئی چکیاں ہیں لیکن پانی سے چلنے والی یہ واحد پن چکی ہے۔
Published : September 9, 2026 at 5:44 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : پانی سے چلنے والی چکّی سے آپ نے اکثر چاول، گندم، آٹا، مرچ ،مکئی ،مصالہ جات اور دیگر پیسی ہوئی اشیاے خوردنوش نکلتا دیکھا ہوگا لیکن سروسوں کا تیل اس طرح پن چکی سے نکلتے ہوئے کم ہی دیکھنے کو ملتا اور آجکل کے جدید اور مشینی دور میں یہ شازو نادر ہی نظر آرہا ہے۔ یہ ہیں محمد عبداللہ وانی جو کہ اپنی اس روایتی پن چکی سے سرسوں سے تیل نکالنے میں مصروف ہیں۔
اس وقت یہ اپنے دو پرانے گاہکوں کی جانب سے لائے گئے سرسوں کے بیچوں سے چکی سے تیل نکال رہے ہیں اور یہ سرسوں کو چکی کے مختلف مراحل سے گزار کر تیل نکالنے کا کام انجام دےرہے ہیں جنوبی کشمیر کے بم ڈور کوکرناگ کے رہنے والے 75 سالہ عبداللہ وانی گزشتہ 40 برس سے اس کام سے سے وابستہ ہیں اور یہ ان کا پشتنی کام ہے جو کہ اب تک سنھبالے ہوئے ہیں۔ سرسوں کا تیل نکالنے کے لیے یہ روایتی طور اس طرح کے لوہے کا کوہلو ( آوئل پریس ) استعمال کرتے ہیں جوکہ پانی کے اس تیز بہاؤ کی مدد سے گھمتا ہے۔
کوہلو کی ساخت میں ایک بڑا لکڑی کا برتن اور ایک موٹا دستہ ہوتا ہے جو سرسوں کے بیجوں کو پیس کر تیل الگ کرتا ہے ایسے میں اس دیسی طریقے سے نکلنے والا سرسوں کا تیل بالکل خالص اور قدرتی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ محمد عبدللہ وانی کہتے ہیں میں اس علاقے میں اگچہ علاقے میں اس وقت پجلی پر چلنی والی کئی چکیاں چل رپی ہیں لیکن پانی پر چلنی یہ واحد چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی چکی میں جب بجلی گل ہوجاتی ہے تو اس میں تیل خشک ہوجاتا ہے اور فصل سے مناسب مقدار میں گاہک کو تیل نہیں مل پاتا ہے۔
تاہم پانی سے چلنے والی اس چکی میں ایسا کوئی خطرہ نہیں رہتا ہے ۔ یہاں گاہک کو وقت پر اور بجلی چکی سے زیادہ تیل بھی حاصل ہوپاتا ہے۔وہیں یہاں سے نکلنے والے تیل کی مٹھاس اور رنگنت بھی اس س عحلیدہ اور بہتر ہوتی ہے۔ دورحاضر میں ایسی پن چکیوں کی جگہ ٹیکنالوجی اور مشینوں نے لے لی ہے۔ ایسے میں اب جموں وکشمیر میں بھی ایسی پن چکیاں انگلیوں پر گننے والی رہ گئی ہیں اور ایسی سروسوں کا تیل نکالنے والی پن چکی ناکے کے برابر ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔
ضلع اننت کے بم ڈور کوکر ناگ دیہات کی یہ ایسی واحد پن چکی ہے جو کہ سروسوں کا تیل نکالنے کا کام انجام دیتی ہے اور محمد عبدلاللہ وانی کی اس چکی میں نہ صرف مقامی بلکہ دیگر گاوں دیہات سے بھی اکثر و وبیشتر لوگ سرسوں کے بیچ لے کر تیل نکالنے کی خاطر لاتے رہتے ہیں اور سروسوں کی کٹائی کے وقت اس چکی پر خریداروں کی زیادہ بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے اور پوگوں کو کئی دنوں تک اپنی بھاری انتظار کرنا پڑتا ہے۔اس چکی پر سرسوں کا تیل نکالنے کی غرض آئے گاہک کہتے ہیں کہ پانی کی اس چکی اور پاور پر چلنےچکی سے نکلنے والے تیل میں نمایاں فرق ہے۔ ایک جانب تو تیل کی لذت ہی الگ ہے دوسری جانب نکلنے والے تیل کی مقدار بھی بجلی چکی کے مقابلے میں زیادہ نکلتی ہے۔
اس چکی کو مقامی زبان میں آبِ گریٹھ‘ کہا جاتا ہے ۔مشینوں کا انقلاب کے باوجود جموں و کشمیر کے دیہی علاقوں میں کہیں کہیں پرآج بھی لوگ پانی سے چلنے والی چکّی سے مکئی، چاول، گندم، مصالے اور دیگر کئی چیزوں کو پسواتے ہیں۔ ان روایتی قدیم چکیوں کی اپنی ایک الگ اہمیت مانی جاتی ہے۔ ان چکیوں پر پیسا ہوا آٹا لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لئے مفید مانا جاتا تھا، کیونکہ پن چکی سے پسے ہوئے آٹے مکی، تیل یا دیگر ایشیاء خردونوش میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔
محمد عبداللہ کا بڑا بیٹا بھی اپنے والد کو اس کام برابر تعاون پیش کرتا ہے ۔خواہ وہ چکی کے لیے درکار پانی کے بہاو کا خیال رکھنا ہو یا کسی وجہ چکی کا کوئی فالٹ ٹھیک کرنا ہو۔جاوید احمد وانی کا کہنا میری کوشش رہے گی کی میں والد کے بعد اپنا یہ خاندانی کام آگے بڑھاو۔تاہم انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تیز رفتار دور میں بجلی س چلنے والی چکیاں ماضی کی مقابلے کم ہوگئیں ہے البتہ جو لوگ پن چکی کی اہمیت سے واقف ہیں وہ یہاں کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔
انہوں نے میں مستقبل میں چکی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنا چاہتاہے تاکہ موجودہ دور میں بھی. پانی پر چلنے والی اس پن چکی اہمیت کو برقرار رکھا جاسکے۔ لیکن اس کے لیے مجھے متعلقہ محکمے کے تعاون کی ضرورت بے۔ یہ تیز رفتاری کے ساتھ بہنے والے ندی نالوں پر بنائی گئی پن چکیاں ہیں انہیں بجلی ،پٹرول اور ڈیزل کی ضرورت نہیں۔ یہ پتھر کے 2 گول پاٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چکی کے نیچے لگے ہوئے، پنکھے پانی کی تیز دھار سے حرکت میں آتے ہیں اور اس کے اُوپر والا حصہ ایک مخصوص رفتار سے چلتا ہے جو پتھر کے بڑے بڑے پاٹوں کو چلاتا ہے جس سے آٹا پستا رہتا ہے جبکہ پریشر کم ہونے کی صورت میں اس کی رفتارکم ہوجاتی ہے۔
پتھر اور لکڑی کے روایتی اوکھلوں میں دیودار کی لکڑی سے بنائے گئے موسلوں کے ذریعے دانوں (گندم) کو پیس پیس کر آٹا تیار کرتے تھے لیکن روائتی چکی کی رفتار زمانے کی رفتار کے ساتھ مقابلہ نہیں کرپائی اور بجلی سے چلنے والی چکیوں کے چلنے سے بالآخر یہ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو کر لوگوں کی زندگی سے باہر ہونے لگی ہیں۔ البتہ کچھ دیہی علاقے موجود ہیں جہاں لوگ اب بھی پن کے آٹے کی روٹی کھانا پسند کرتے ہیں اور بچے کھچی چکیاں اب بھی مقامی لوگوں کی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ جن کی تعداد انتہائی کم ہے۔ اسی طرح یہاں پہلے وقتوں میں تقریباً ہر دوسرے گھر میں ہتھ چکی ہوا کرتی تھی جو گھریلو ضروریات پوری کرتی تھی۔
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محمد عبداللہ کا کہنا ہے یہاں پیسی ہوئی کسی بھی چیز میں ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی بھی خوردنوش کی اشیاء پیس کر لے جاتے ہیں۔تاہم انہوں نے کہا کہ پن چکیوں کا استعمال کرنا ایک فن ہے جوکہ کہ قدیم دور سے چلا آرہا ہے۔ ان چکیوں کو چلانے کے لیے تجربہ اور مہارت کی بھی درکار رہتی ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس انقلابی دور میں نئی نسل کو ایسی پن چکی یا ہتھ چکی کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں یے کیونکہ تیل، میدہ، سوجی، آٹا ہم بازارسے خریدنے کے عادی ہوچکے ہیں تاہم ایسی چکیاں ماضی قریب تک ہماری تہذیب وثقافت کا ایک اہم حصہ رہی ہیں۔ محمد عبداللہ کی' پن چکّی' موجودہ دور میں بھی اہمیت کیوں رکھ رہی ہے۔