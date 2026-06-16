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پلوامہ میں کان کنی کی اجازت کا غلط استعمال کیوں؟ حکام کی غفلت یا ٹھیکیداروں کی خود غرضی؟
محکمے نے کہاکہ اگر خلاف ورزی پائی گئی تو اجازت نامہ منسوخ یا معطل کر دیا جائے گا، نیز قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔
Published : June 16, 2026 at 6:04 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ کی جانب سے متعدد مقامات پر کان کنی کی اجازت دی گئی ہے۔ تاہم یہ اجازت کان کنی کے قوانین اور ضوابط پر مکمل اور سختی سے عمل درآمد کی شرط کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ضلع پلوامہ میں بعض ٹھیکیدار کان کنی کی اجازت کا مبینہ طور پر غلط استعمال کرتے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور معدنیات کو اُن مقامات تک منتقل کر رہے ہیں جو اجازت ناموں میں درج حدود سے باہر ہیں۔
پلوامہ کے نالہ رومشی میں ایک بلاک کو متعلقہ محکمہ کی جانب سے معدنیات نکالنے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم الزام ہے کہ متعلقہ ٹھیکیدار کان کنی کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معدنیات کو مقررہ حدود سے باہر منتقل کر رہا ہے۔ یہ ایک سنگین معاملہ ہے جو اس بات پر سوال اٹھاتا ہے کہ بعض ٹھیکیدار ذاتی مفادات کے لیے کان کنی کی اجازت کا کس طرح غلط استعمال کر رہے ہیں۔
اس سلسلے میں محکمہ جیالوجی اینڈ مائننگ کے ضلع معدنیات افسر (ڈی ایم او) پلوامہ محمد سلیم نے فون پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ کان کنی کی اجازت تمام قواعد و ضوابط کے مطابق جاری کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی منظور شدہ بلاک میں کسی قسم کی خلاف ورزی پائی گئی تو متعلقہ اجازت نامہ فوری طور پر منسوخ یا معطل کر دیا جائے گا اور خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
محمد سلیم نے مزید کہا کہ محکمہ ضلع بھر میں غیر قانونی کان کنی کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور ایسی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔
سماجی کارکن محمد الطاف بھٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع پلوامہ میں غیر قانونی کان کنی کو فوری طور پر روکنا ضروری ہے تاکہ وادی کے زرعی اور باغبانی شعبوں کے ساتھ ساتھ ماحولیات کا بھی تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کان کنی کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے اجازت نامہ ہولڈرز کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی ہونی چاہیے اور ان کے اجازت نامے فوری طور پر منسوخ کیے جانے چاہئیں تاکہ کان کنی مافیا کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی کان کنی نہ صرف ماحولیات کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ زرعی زمینوں، آبی ذخائر اور باغبانی کے شعبے پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔
وہیں اس معاملے میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ نے متعلقہ ٹھیکیدار سے ان کا موقف جاننے کے لیے بات کرنے کی کوشش کی تاہم ان سے بات نہیں نہیں ہو سکی۔
قابلِ ذکر ہے کہ محکمہ، ضلع انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ پلوامہ میں غیر قانونی کان کنی کی روک تھام کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہیں۔ گزشتہ عرصے کے دوران غیر قانونی کان کنی میں ملوث متعدد گاڑیاں اور بھاری مشینری ضبط کی گئی، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں سے بھاری جرمانے بھی وصول کیے گئے تاکہ کان کنی مافیا پر مؤثر قابو پایا جا سکے۔
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