ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں اعلیٰ تعلیم کا رجحان کیوں کم ہو رہا ہے!
پارلیمنٹ میں پیش کئے گئے مانسون اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ جموں کشمیر میں پرائمری سطح پر داخلہ تناسب بہتر رہا ہے۔
Published : August 14, 2026 at 12:19 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں پرائمری سطح پر طلبہ کا داخلہ ملک کی کئی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے مقابلے میں بہتر ہے، تاہم سیکنڈری اور بالخصوص اعلیٰ تعلیم کی سطح پر داخلوں میں کمی تعلیمی اداروں اور ماہرین تعلیم کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہے۔
حالیہ مانسون اجلاس کے دوران پارلیمنٹ میں مرکزی وزارت تعلیم کی جانب سے پیش کیے گئے یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن پلس (UDISE) کے اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر میں سال 2018-19 سے 2025-26 تک پرائمری سطح پر مجموعی داخلہ تناسب (GER) بہتر رہا ہے۔ UDISE رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر میں مجموعی طور پر 24,228 اسکول ہیں، جن میں 26,57,883 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔
رپورٹ کے مطابق پرائمری سطح پر GER سال 2018-19 میں 87.22 فیصد تھا، جو 2025-26 میں بڑھ کر 114.4 فیصد ہو گیا۔ ان آٹھ برسوں کے دوران یہ شرح مختلف رہی اور کئی برسوں میں 100 فیصد سے زیادہ بھی رہی۔ وزارت تعلیم کے مطابق GER کا حساب کسی مخصوص عمر کے گروپ کی مجموعی آبادی کے مقابلے میں اس عمر کے طلبہ کے داخلے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جس کے لیے 2011 کی آبادی کے تخمینے استعمال کیے گئے ہیں۔
سیکنڈری سطح سے داخلوں میں کمی
سیکنڈری سطح پر پہنچتے ہی جموں کشمیر میں طلبہ کے داخلوں میں کمی شروع ہوجاتی ہے۔ سال 2018-19 سے 2025-26 کے دوران اس سطح پر GER 59.34 فیصد سے بڑھ کر 67.1 فیصد ہوا، تاہم مجموعی طور پر یہ شرح تقریباً 55 فیصد کے آس پاس رہی۔ اس معاملے میں جموں و کشمیر ان ریاستوں کے ساتھ نظر آتا ہے جہاں داخلے کی شرح 70 فیصد سے کم ہے، جن میں بہار، ناگالینڈ، سکم اور اتر پردیش شامل ہیں۔
ہائر سیکنڈری سطح پر صورتحال مزید تشویشناک ہے۔ اسی عرصے کے دوران GER 43.18 فیصد سے 46.8 فیصد کے درمیان رہا۔ اس سطح پر جموں و کشمیر کی صورتحال اروناچل پردیش، آسام اور بہار جیسی ریاستوں کے قریب ہے۔
ہائر سیکنڈری سطح پر طلبہ کے برقرار رہنے کی شرح (Retention Rate) بھی سال 2019-20 سے 2025-26 کے دوران بالترتیب 34.6 فیصد اور 39.1 فیصد رہی، جو بہار، آسام، مدھیہ پردیش اور میگھالیہ کے قریب ہے۔
تاہم لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان برقرار رہنے کی شرح تقریباً یکساں رہی۔ 2018-19 میں یہ شرح 74 فیصد سے زیادہ اور 2025-26 میں تقریباً 75 فیصد رہی۔
اعلیٰ تعلیم (ہائر ایجوکیشن )میں صورتحال زیادہ تشویشناک
ہائر سیکنڈری سطح کے بعد اعلیٰ تعلیم میں داخلوں کی صورتحال مزید تشویشناک ہوجاتی ہے۔ مرکزی وزارت تعلیم نے آل انڈیا سروے آن ہائر ایجوکیشن (AISHE) 2023-24 کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے بتایا کہ جموں و کشمیر میں اعلیٰ تعلیم کا مجموعی داخلہ تناسب 21.5 فیصد رہا، جو قومی اوسط 30 فیصد سے کافی کم ہے۔
اگرچہ جموں و کشمیر کی شرح بہار، آسام، چھتیس گڑھ، گجرات، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، اڈیشہ اور تریپورہ سے بہتر ہے، لیکن ہماچل پردیش کے 46.4 فیصد، پنجاب کے 30.8 فیصد، ہریانہ کے 35.1 فیصد اور دہلی کے 53 فیصد سے کم ہے۔
وزارت کے مطابق AISHE 2023-24 کے تحت ملک بھر میں 59,553 اعلیٰ تعلیمی اداروں کا سروے کیا گیا، جن میں 1,278 یونیورسٹیاں، 46,468 کالج اور 11,787 اسٹینڈ الون ادارے شامل ہیں۔ ملک میں ان اداروں میں مجموعی داخلہ 4.50 کروڑ تک پہنچ گیا۔
ملک بھر میں سب سے زیادہ طلبہ نے انڈر گریجویٹ پروگراموں میں داخلہ لیا، جو مجموعی داخلے کا 76.8 فیصد، یعنی 3.5 کروڑ طلبہ ہے۔ اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ پروگراموں میں 12.9 فیصد اور ڈپلومہ و سرٹیفکیٹ پروگراموں میں 7.4 فیصد داخلے ہوئے۔ خواتین کا داخلہ مجموعی طور پر طلبہ کا 49.7 فیصد، یعنی 2.2 کروڑ رہا۔
جموں و کشمیر میں اعلیٰ تعلیم کا منظرنامہ
AISHE 2023-24 کے مطابق جموں و کشمیر میں 16 یونیورسٹیاں ہیں۔ ان میں آٹھ اکیڈمک یونیورسٹیاں، دو زرعی یونیورسٹیاں، ایک مینجمنٹ اینڈ فنانس یونیورسٹی، دو میڈیکل و پیرا میڈیکل یونیورسٹیاں اور دو ٹیکنیکل یونیورسٹیاں شامل ہیں۔
ان اداروں میں ریگولر موڈ میں 20,199 پوسٹ گریجویٹ طلبہ زیرِ تعلیم تھے، جبکہ پورے جموں و کشمیر میں پوسٹ گریجویٹ طلبہ کی مجموعی تعداد 60,158 تھی۔ ان میں سے 39,764 طلبہ فاصلاتی نظام تعلیم (ڈسٹنس موڈ) کے ذریعے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان اداروں میں 5,260 طلبہ پی ایچ ڈی میں بھی زیرِ تعلیم تھے۔
یونیورسٹیوں سے وابستہ نہ ہونے والے اسٹینڈ الون اداروں میں جموں و کشمیر میں سرکاری اور نجی شعبے کے 35 نرسنگ کالج ہیں، جہاں 4,204 طلبہ زیرِ تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ 57 پیرا میڈیکل کالجوں میں 6,461 طلبہ داخل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں کالجوں کی مجموعی تعداد 336 ہے۔ ان میں 151 نجی اور 184 سرکاری کالج ہیں۔
جموں و کشمیر میں انڈر گریجویٹ طلبہ کی مجموعی تعداد 2,52,643 ہے۔ AISHE کے مطابق ان کالجوں میں انڈر گریجویٹ سطح پر فی کالج اوسط داخلہ 544 طلبہ ہے، جو قومی اوسط 670 طلبہ سے کم ہے۔
داخلوں میں کمی کی وجوہات
تعلیمی ماہرین اور مختلف اداروں میں درس و تدریس سے وابستہ افراد ہائر ایجوکیشن میں داخلوں میں کمی کی کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ہائر سیکنڈری اسکول کے لیکچرر شوکت احمد کے مطابق پرائمری سطح پر داخلوں کی بہتر شرح کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جموں و کشمیر میں ابتدائی تعلیم دیگر اعلیٰ سطحوں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے دستیاب ہے۔
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کی سطح پر معاشی، سماجی، جغرافیائی اور خاندانی نوعیت کی رکاوٹیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے مطابق طلبہ میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع کے بارے میں معلومات کی کمی بھی انہیں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جانے سے روکتی ہے۔
یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ تعلیم سے وابستہ ریسرچ اسکالر مومنہ جان کا کہنا ہے کہ "جیسے جیسے طالب علم نچلی سطح سے اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھتا ہے، تعلیم کے اخراجات بھی بڑھتے جاتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ عمومی تعلیمی ڈگریوں کی لاگت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن مینجمنٹ، فائنانس اور ٹیکنالوجی جیسے پیشہ ورانہ شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے مطابق "بہت سے طلبہ کالج کے بعد تعلیم چھوڑ کر اپنے خاندان کی مالی مدد کے لیے کام شروع کردیتے ہیں۔"
شعبہ تعلیم کی سینئر لیکچرار، ڈاکٹر رابعہ نسیم مغل، کا کہنا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی (NEP) اور نیشنل کریکولم فریم ورک (NCF) کے تحت اصلاحات کے باوجود بہت سے طلبہ کے لیے تعلیم اب بھی ایک معمول کی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے، نہ کہ ایسی سرگرمی جو خوشی، مقصد اور عملی زندگی سے جڑی ہوئی ہو۔
انہوں نے کہا کہ تعلیم کو صرف ملازمت اور روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے، جبکہ تعلیم کے وسیع تر مقاصد، جیسے خوشی، اعتماد، بھائی چارہ، ہمدردی، تخلیقی صلاحیت، ذمہ دار شہری بننا اور ایک بھرپور زندگی گزارنا، تدریس اور سیکھنے کے یکساں عمل میں کہیں پیچھے رہ گئے ہیں۔
ڈاکٹر نسیم کے مطابق دسویں جماعت کے بعد طلبہ کی تعداد میں تیزی سے کمی کی ایک وجہ اعلیٰ تعلیم کے بعد روزگار کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب طلبہ ہائر سیکنڈری تعلیم کے بعد کالج جانے کے بجائے پیشہ ورانہ اور ہنرمندی کے کورسز میں داخلے کے لیے نجی کوچنگ مراکز کا رخ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا: "ہمارا چیلنج صرف بچوں کو داخل کرنا نہیں بلکہ تعلیم کو اس قدر بامعنی بنانا ہے کہ طلبہ اسے جاری رکھنا چاہیں۔"
یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ تعلیم کے ریسرچ اسکالر ڈاکٹر شاہد احمد کے مطابق اعلیٰ تعلیم میں داخلوں کو بڑھانے کے لیے صرف مزید کالج قائم کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ اسکول سے کالج تک طلبہ کی منتقلی کا ایک مضبوط نظام بھی ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ سستی اور آسانی سے دستیاب اعلیٰ تعلیم، پیشہ ورانہ اور ہنرمندی کے مواقع، کیریئر کونسلنگ، وظائف اور اعلیٰ تعلیم کو روزگار کے بہتر مواقع سے جوڑنے سے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب کیا جاسکتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: