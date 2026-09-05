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یہ کشمیری پنڈت کالعدم جماعت اسلامی کا حامی کیوں ہے؟
کولگام کے سیاسی کارکن اشوک کمار بٹ کے مطابق کشمیری عوام کو مل جل کر مسائل کا حل نکالنا چاہئے۔
Published : September 5, 2026 at 6:15 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): انتخابی دھاندلیوں کو جموں و کشمیر میں مسلح شورش کی بنیاد قرار دیتے ہوئے کشمیری ہندو سیاسی کارکن اور جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک فرنٹ (جے ڈی ایف) کی اقلیتی سیل کے جنرل سیکرٹری اشوک کمار بٹ نے کہا کہ انتخابی راستے سے ہی کشمیر کے پیچیدہ مسائل کا حل نکالا جاسکتا ہے۔
انکے مطابق 1987 کے دھاندلی زدہ انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی شورش نے کشمیر میں حالات کو انتہائی خراب کر دیا، جس کے نتیجے میں کشمیر میں بندوق آئی لیکن اب اس دور کا کاتمہ ہوچکا ہے اور اب ایک نئی سیاسی پہل کی ضرورت ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے محمد اشرف گنائی کے ساتھ خصوصی گفتگو میں اشوک کمار بھٹ نے اپنی نئی سیاسی وابستگی اور جماعتِ اسلامی سے جے ڈی ایف کے مبینہ تعلقات پر اٹھنے والے سوالات پر بات چیت کی۔ کشمیری پنڈت برادری سے تعلق رکھنے والے بھٹ نے کہا کہ ان کا جے ڈی ایف میں شامل ہونا مختلف برادریوں کے درمیان فاصلے کم کرنے اور کشمیر میں دوبارہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔
جماعتِ اسلامی پر پابندی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس تنظیم پر پابندی 2019 میں عائد کی گئی، اس سے پہلے یہ ممنوعہ تنظیم نہیں تھی اور اس نے آئین ہند کے تحت انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا۔ جے ڈی ایف جماعت اسلامی کے سابق کارکنوں پر مشتمل ایک پارٹی ہے جس نے 2024 میں اسمبلی انتخابات میں پہلی بار حصہ لیا۔ اس تنظیم کے کولگام حلقے کے امیدوار نے حیرت انگیز طور پر پانچ مرتبہ اسمبلی کیلئے منتخب ہونیوالے کیمونسٹ امیدوار یوسف تاریگامی کو زبر دست ٹکر دی حالانکہ نتیجہ تاریگامی کے حق میں سامنے آیا۔حکومت ہند کے ایک اعلامیہ کے مطابق جماعت اسلامی کو ملک دشمن سرگرمیوں کی پاداش میں 2019 مین کالعدم قرار دیا گیا اور انکے تمام دفاتر کو سربہر کردیا گیا جبکہ بیشتر لیڈروں کو گرفتار کیا گیا۔
1987انتخابات میں بے ضابطگیوں کا الزام
بھٹ نے مزید کہا کہ کشمیر میں ملی ٹنسی کے آغاز اور اس کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے 1987 کے انتخابات کو دیکھنا ضروری ہے۔ ان کے مطابق "اس وقت مسلم یونائیٹڈ فرنٹ (ایم یو ایف) قائم ہوا تھا، جس میں جماعتِ اسلامی بھی ایک اتحادی جماعت تھی۔ تاہم انتخابات میں بے ضابطگیوں اور دھاندلی کے باعث لوگوں میں شدید بے چینی پیدا ہوئی، جس کے نتائج انتہائی تباہ کن ثابت ہوئے اور پورا کشمیر اس کی زد میں آ گیا۔"
اشوک کمار کے مطابق اس وقت کانگریس اور نیشنل کانفرنس (این سی) کی مخلوط حکومت نے کشمیر کے سماجی ڈھانچے اور پُرامن ماحول کو شدید نقصان پہنچایا۔ 1996 میں سیاسی عمل دوبارہ شروع ہوا، لیکن جماعتِ اسلامی اور مسلم یونائیٹڈ فرنٹ سے وابستہ لوگ اس عمل میں الگ تھلگ رہے، جبکہ مین اسٹریم سیاسی جماعتوں نے انتخابی سمجھوتے کیے اور حکومتیں بنائیں۔
'ملی ٹنسی کیلیے جماعتِ اسلامی راست ذمہ دار نہیں'
اس سوال پر کہ کشمیری پنڈت مہاجرین عموماً دائیں بازو (رائٹ ونگ) کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، پھر وہ جے ڈی ایف میں کیوں شامل ہوئے؟ بھٹ نے کہا کہ "جماعت اسلامی اور جے ڈی ایف سے وابستہ لوگوں کو بدنام اور الگ تھلگ کرنے کے لیے انتظامی، ریاستی، مرکزی اور سماجی سطح پر ایک بڑی مہم چلائی گئی، لیکن حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر ملی ٹنسی کے آغاز کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ واضح ہے کہ ہتھیار کس نے اٹھائے اور کون اس کی قیادت کر رہا تھا؟" ان کے مطابق "جماعت اسلامی براہ راست اس میں ملوث نہیں تھی اور جن لوگوں نے قتل کیے، ان کا سیاسی و سماجی پس منظر بھی جماعتِ اسلامی سے نہیں تھا۔"
بھٹ نے کہا کہ "اُس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ پورا ماحول ہی جرم اور تشدد کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ کشمیری پنڈتوں کے خلاف مہم صرف جماعت اسلامی نے نہیں چلائی۔ بھٹ کے مطابق "نیشنل کانفرنس کے انتخابی نعروں نے بھی ایک مخصوص برادری کو الگ کرنے اور فرقہ وارانہ تقسیم پیدا کرنے میں کردار ادا کیا۔"
'1989 میں شروع ہونے والی شورش میں صرف ایک تنظیم شامل نہیں تھی'
کشمیر میں ملی ٹنسی کے دور میں اسکولوں اور پلوں کو تباہ کیے جانے کے ذمہ داروں سے متعلق پوچھے گئے سوال پر بھٹ نے کہا کہ "یہ دور 1989 میں شروع ہوا اور اس میں صرف جماعتِ اسلامی شامل نہیں تھی۔" ان کے مطابق "اس وقت کشمیر میں بھارت کے خلاف وسیع پیمانے پر بغاوت شروع ہوئی، جس میں مختلف فرقوں اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ شامل تھے۔"
'بندوق کے خوف نے لوگوں کو خاموش کر دیا'
مسلح افراد کے تعلق سے پوچھے گئے سوال پر بھٹ نے کہا کہ ابتدا میں جے کے ایل ایف ہی سامنے تھا اور بعد میں حزب المجاہدین بھی اس میں شامل ہوا۔ ان کے مطابق "یہ تحریک جے کے ایل ایف نے شروع کی، جس کی جڑیں اور سرپرستی پاکستان اور کشمیر دونوں میں تھیں۔"
انہوں نے الزام عائد کیا کہ "لوگوں کو پتھراؤ پر اکسایا گیا اور بدامنی کے لیے فنڈنگ بھی کی گئی۔" بھٹ نے کہا کہ "اس صورتحال کی ذمہ داری پورے سیاسی طبقے پر عائد ہوتی ہے، جس میں کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی مقامی اکائیاں بھی شامل ہیں۔
ان کے مطابق کسی نے کھل کر ملی ٹنسی کا مقابلہ نہیں کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ 1996 کے بعد کتنے سیاسی رہنماؤں نے عوامی جلسوں میں پاکستان یا ملی ٹنسی کے خلاف کھل کر بات کی؟ بھٹ نے کہا کہ "دہلی پر انگلی اٹھانا آسان ہے، لیکن مقامی لیڈروں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں جُٹائی۔"
انہوں کہا کہ فاروق عبداللہ کے علاوہ، شاید ہی کسی سیاسی رہنما نے عوامی پلیٹ فارم سے پاکستان اور عسکریت پسندی کی کھل کر مخالفت کی ہے، اکثر اس لیے کہ وہ ووٹ کے لیے ان کی حمایت حاصل کرتے ہیں۔
کشمیری پنڈت رہنماؤں کے لیے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا اگر ہم کشمیر میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں مل جل کر ہم آہنگی سے رہنا چاہیے۔ دونوں برادریوں کو پچھلے 36 سالوں میں پیدا ہونے والی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے فعال طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔