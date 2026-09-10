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این ایچ ایم کی جائز مانگوں پر خاموش کیوں ہے عمر سرکار: ڈاکٹر ہربخش سنگھ
ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے محکمہ صحت میں خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن انہیں مستقل ملازمین کے برابر مراعات حاصل نہیں۔
Published : September 10, 2026 at 9:44 PM IST
ترال : نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) ملازمین کی جانب سے اپنے مختلف مطالبات کے حق میں جاری ہڑتال کو جایز جدو جہد قرار دیتے ہوئے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر و ترجمان ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے احتجاجی ملازمین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کرنے اور مسئلے کا فوری حل تلاش کرنے کی اپیل کی ہے موصوف آج دورے کے دوران ترال میں میڈیا کے ساتھ بات کر رہے تھے۔
ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہا کہ این ایچ ایم ملازمین جموں و کشمیر کے صحت عامہ کے نظام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور دور دراز علاقوں سمیت مختلف مراکزِ صحت میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق طویل عرصے سے زیرِ التوا مطالبات کے باعث ملازمین میں بے چینی پائی جا رہی ہے، جس پر حکومت کو سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔ ملازمین کی جانب سے تنخواہوں میں بہتری، ملازمت کے تحفظ، جامع جاب پالیسی اور دیگر سماجی و مالی مراعات سمیت مختلف مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں۔
احتجاجی ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ برسوں سے محکمہ صحت میں خدمات انجام دے رہے ہیں، تاہم انہیں مستقل ملازمین کے برابر مراعات اور ملازمت کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑی بدقسمتی سے موجودہ سرکار وعدے تو بڑے کرتی ہیں لیکن ان ملازمین کی جایز مانگوں پر،خاموش ہے اور اسی طرح ڈیلی ویجروں اور ایس پی اوز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے جو کہ صریحا ان کے حقوق پر شب خون مارنے کے برابر ہے۔
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ڈاکٹر ہربخش سنگھ نے کہاکہ اپنی پارٹی ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ این ایچ ایم ملازمین کے نمائندوں کو مذاکرات کی میز پر بلائے اور ان کے جائز مطالبات پر بات چیت کے ذریعے قابلِ قبول حل نکالا جائے۔