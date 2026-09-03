ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر نفسیاتی بیماریوں کے بھنور میں کیوں
وادی کشمیر میں 45 فیصد لوگ نفسیاتی بیماریوں جیسے ذہنی دباو، بے چینی اور پوسٹ ٹرومیٹک سنڈروم (پی ٹی ایس ڈی) سے متاثر ہیں۔
Published : September 3, 2026 at 7:40 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) جموں و کشمیر نفسیاتی بیماریوں کے بھنور میں پھنستا جا رہا ہے۔ وادی کشمیر کے مختلف طبی اداروں کی جانب سے نفسیاتی بیماریوں سے متعلق کئے گئے سروے رپورٹوں میں نفسیاتی بیماریوں سے دو چار لوگوں کی شرح 45 فیصد تک پہنچنے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ طبی زبان میں نفسیاتی بیماری سے مراد وہ طبی حالت ہے جو کہ انسان کی سوچ، موڈ، جذبات اور رویہ کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ کے معمولات زندگی اور کام کاج پر منفی اثر ہوتا یے۔
کشمیر میں بے روزگاری، اقتصادی کمزوری، گھریلو دباؤ، امتحانات کا پریشر اور دیگر وجوہات سے لوگ نفسیاتی تکالیف میں تیزی سے مبتلا ہورہے ہیں۔ ایسے میں نہ صرف بڑے بلکہ نوجوان اور بچے بھی ڈیپریشن، اینگزئٹی، چڑچڑا پن اور دیگر ذہنی بیماریوں سے جوج رہے ہیں ایسے میں یہاں دماغی صحت بھی سب سے بڑا مسلہ بنتا جارہا ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج سرینگر اور سکمز بمنہ کی جانب سے کئے گئے سروے رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وادی کشمیر میں 45 فیصد لوگ نفسیاتی بیماریوں جیسے ذہنی دباو، بے چینی اور پوسٹ ٹرومیٹک سنڈروم (پی ٹی ایس ڈی) سے متاثر ہیں۔
مقامی سطح پر کی گئی تحقیق میں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا افراد کا جنسی تناسب پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نفسیاتی دباو کا شکار افراد میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ سال 2019 کے بعد کشمیر میں ذہنی صحت سے متعلق ایک سروے رپورٹ سامنے لایا گیا جس میں کہا گیا کہ کشمیر میں 37 فیصد مرد اور 50 فیصد خواتین اس بیماری سے جوج رہی ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہےکہ وادی میں ہر 5 افراد میں سے ایک شخص کو پی ٹی ایس ٹی یعنی پوسٹ ٹرومیٹک سینڈروم کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔وہیں 6 فیصد لوگوں میں پی ٹی ایس ڈی پایا گیا۔
ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر صحت مند ہونا اتنا ہی ضروری ہے جنتا کہ جسمانی طور پر صحت مند ہونا ہے۔ لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ بیشتر لوگ اپنے جسمانی صحت پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں بہ نسبت کہ دماغی صحت کے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارا جسم جتنا صحت مند ہوگا اتنے ہی بہتر انداز ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے اگر ہمارا ذہن کمزور ہے تو ہم آگے بڑھنے یا اپنے اچھے مستقبل کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
سال 2024 میںجرنل آف فیملی میڈیسن اینڈ پرائمری کیئر کی ایک رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ جموں وکشمیر میں 11.3 فیصد لوگ جن کی عمریں 18 سے 40 برس 50 برس سے زائد ہیں نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان میں 12.9 فیصد خواتین جبکہ 8.4 فیصد مرد شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ذہنی دباؤ، اینزیٹی اور بے چینی جسیے نفسیاتی تکالیف سے جوج رہے افراد میں بیشتر والدین سے علحیدہ زندگی گزار رہے ہیں جبکہ 33 فیصد جوائنٹ اور 2 فیصد افراد اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں۔
بھارت میں ذہنی امراض کی شرح 7.3 فیصد ہے جبکہ ملک کی 12 ریاستوں اور 6 یوٹیز میں یہ شرح تعداد 13.7 فیصد بتائی جارہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت( ڈبیلو ایچ او) کے اعدادو شمار اس حوالے سے کافی پریشان کن ہیں کہ دنیا بھر میں تقریبا ایک ارب لوگ ذہنی امراض کی کسی نہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ وہیں ایک سروے کے مطابق چار لوگوں میں سے ایک شخص ذہنی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔
حالیہ برسوں میں نوجوانوں میں ذہنی امراض بڑھتے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اور نفسیاتی مسائل سے سب سے زیادہ خطرہ لڑکوں اور نوجوان مردوں کو ہے۔امریکہ میں سال 2023 میں کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خواتین کے مقابلے میں تقریباً 40 فیصد مرد نفسیاتی مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مدد نہیں طلب کرتے۔عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سات میں سے ایک نوعمر لڑکا (10 سے 19 برس کی عمر کے لڑکے) کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے۔
عالمی ادارہ صحت کے مطابق 15 سے 29 کے درمیان کی عمر کے مردوں میں ڈپریشن، اضطراب اوردیگر نفسیاتی مسائل پائے جاتے ہیں اور خودکشی ان کی اموات کی تیسری سب سے بڑی وجہ ہے۔ وادی کشمیر میں 29 فیصد بچے مختلف بیماریوں کے شکار ہیں جبکہ 15فیصد ایسے بچے بھی ہیں جوکہ شدید ذہنی دباؤ سے گزر رہے ہیں۔سکمز بمنہ کے شعبہ نفسیات کی جانب سے سال 2021میں کشمیر کے تین اضلاع میں 600بچوں پر کی گئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 29فیصد بچے مختلف ذہنی تکالیف میں مبتلا ہیں۔
ابتدائی سروے میں وادی کے تین اضلاع سرینگر، پلوامہ اور بانڈی پورہ کے 12سرکاری اور 6 نجی سکولوں میں زیر تعلیم 600بچوں پر کی گئی جن میں 174بچے مختلف نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا پائے گئے۔ بچوں کے ماہر نفسیات ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہیں کہ جموں وکشمیر خاص کر وادی کشمیر میں بھی بچوں میں نفسیاتی تکالیف میں اضافہ ہوتا جارہا ہے اور اس وقت جو عام ذہنی بیماری دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اے ڈی ایچ ڈی ہے۔
انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں بچوں میں اس بیماری کی شرح 2.2 فیصد ہے لیکن جموں وکشمیر میں یہ شرح اس سے تعداد ہے جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ اے ڈی ایچ ڈی کا مطلب ہے توجہ کی کمی اور ہائپر ایکٹیویٹی کی خرابی، ایک نیوروڈیویلپمنٹل حالت جو دماغ کے توجہ، جذبات، اور سرگرمی کی سطحوں کو کنٹرول کرنے کے طریقے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ بچوں میں تشخیص کی جانے والی سب سے عام بیماریوں میں سے ایک ہے۔ حالانکہ بہت سے بالغ بھی اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کبھی کبھی یہ جانے بغیر بھی۔
صحت مند جسم کے ساتھ ساتھ صحت مند دماغ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض اوقات ذہنی مایوسی ہمارے کنڑول میں نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی میں آنے والی پریشانیاں ہماری ذہنی صحت کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ جس کی وجہ ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جب تک ذہنی صحت صحیح طریقے سے بحال نہیں ہوتی تب تک ہماری جسمانی صحت بھی بحال نہیں ہوسکتی۔
ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر ممیں نفسیاتی بیماریوں کے شہری علاقوں کے مقابلے میں دور افتادہ اور دہی علاقوں میں نفسیاتی بیماریوں کے لیے طبی مراکز کونسلکنگ ، طبی عملے اور جانکاری کی کمی صورتحال کو مزید سنگین بنا رہی ہے۔ ایک کروڑ 25 لاکھ کی آبادی پر محیط جموں وکشمیر میں 50 سے 60 ماہر ننفسیات تعینات ہیں۔ کشمیر صوبے کے 10 اضلاع میں نفسیاتی مریضوں کے لیے صرف 140 بستر دستیاب ہیں۔
ماہر نفسیات ڈاکٹر دیبا کہتی ہیں کہ کشمیر کے کئ دہی اور دورافتادہ علاقے آج کی تاریخ میں بھی لوگوِں کو ذہنی صحت سے متعلق کوئی آگہی نہیں ہے ۔ذہنی تکالیف میں مبتلا مریضوں کو علاج کی خاطر ابتدائی پیر فقروں کے پاس لے جایا جاتا اور وقت پر بہتر علاج نہ ملنے کے باعث بیماری نے خطرناک رخ اختیار کیا ہوتا ہے۔ ذہن کمزور ہونے کی وجہ سے روزمرہ کی سرگرمیاں ٹھیک طریقے سے سرانجام نہیں دی جاسکتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: لداخ میں نئے اضلاع کو منظوری کے بیچ مرکز نے 9ستمبر کو بات چیت کیلیے طلب کیا اجلاس
اگر ہم جسمانی صحت کے ساتھ دماغی صحت بھی اچھی رکھیں گے۔ تب ہی ہم خوشگوار اور بہتر زندگی بسر کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ ہر سال 10 اکتوبر کو نفسیاتی بیماریوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور ہر سال اس دن کے حوالے سے ایک مرکزی موضوع یا تھیم فراہم کیا جاتا ہے جس کی روشنی میں مختلف تقاریب اور سرگرمیاں ترتیب دی جاتی ہیں اور ذہنی صحت کی اہمیت کے علاوہ مخلتف نفسیاتی تکالیف سے متعلق لوگوں کو آگہی بھی فراہم کی جاتی ہے۔