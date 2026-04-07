بس اسٹینڈ ترال کے متاثرہ دکانداروں کی بازآبادکاری پر سرکار خاموش کیوں، علی محمد ریشی
علی محمد ریشی نےالزام لگایا کہ ترال میں اثر و رسوخ والے افراد کےخلاف انتظامیہ کاروائی کرنے سےگریزاں ہیں لیکن تلوار غریب پر چلتی ہے۔
Published : April 7, 2026 at 7:32 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں نو برس قبل انہدامی مہم کی زد میں آنے والے دکاندار کسمپرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں لیکن سرکار و انتظامیہ ان دکانداروں کی حالت زار کو لیکر سنجیدہ نظر نہیں آرہی ہے۔ تقریباً پچاس دکاندار اور ان کی فیملی کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن سرکار اب تک ان متاثرہ دکانداروں کی بازآبادکاری کے حوالے سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جو کہ ایک مایوس کن امر ہے۔
ان خیالات کا اظہار معروف سماجی کارکن اور علی محمد ریشی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران کیا ۔ ان کا کہنا تھا کہ جامع ترقی کے نام پر اگر پراجیکٹس بن رہے ہیں وہ اچھی بات ہے لیکن ساتھ میں ان دکانداروں کی حالت زار پر بات کیوں نہیں کی جا رہی ہے جو نو برس قبل بس اسٹینڈ ترال میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے دوران متاثر ہوگئے تھے ۔ علی محمد ریشی نے مزید کہا کہ بس اسٹینڈ کو جازب نظر بنایا جائے اور عوام کی آمد و رفت کو آسان بنایا جا سکے۔
تاہم اس کارروائی میں متاثر ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہدامی مہم کے بعد دکانداروں کو ترال انتظامیہ کی جانب سے نئی جگہ دکانیں فراہم کرنے اور ان کی بازآبادکاری کے حوالے سے یقین دہانی کرائی گئی، تاہم نو برس بیت گیے انتظامیہ کے وعدے اب تک وفا نہیں ہوئے اور یہ دکاندار آسمان تلے چھاپڑی فروش بن کر زندگی کے شب روز کاٹ رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے اہل خانہ فاقہ کشی کا شکار ہے۔علی محمد ریشی نے الزام لگایا کہ ترال میں اثر و رسوخ والے افراد کے خلاف انتظامیہ کاروائی کرنے سے گریزاں ہیں لیکن تلوار غریب پر چلتی ہے