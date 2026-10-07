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کم عمر خواتین میں چھاتی کا کینسر زیادہ جارحانہ کیوں ہوتا ہے؟
بریسٹ کینسر پر گورنمنٹ میڈیکل کالج سرینگر کے شعبہ آنکالوجی میں خدمات انجام دے رہی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حنیفہ اختر کے ساتھ خصوصی گفتگو۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 7, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 5:11 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : دنیا بھر میں اکتوبر کا مہینہ "برسٹ کینسر" کی آگاہی سے متعلق منایا جاتا ہے ۔اس حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ چھاتی کا کینسر بڑی عمر کی خواتین تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ یہ مہلک مرض کم عمر یا غیر شادی شدہ لڑکیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت 40 برس کی کم عمر خواتین کے کینسر کیسز کا مرکز بن رہا ہے۔غیر شادی شدہ یا کم عمر خواتین میں چھاتی کے کینسر سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے جی ایم سی سرینگر کے شعبہ ریڈیشن اونکالوجی کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حنیفہ اختر کے ساتھ خاص بات چیت کی۔
انہوں نے کہا کہ چھاتی کا کینسر بڑی عمر کی خواتین کی ایک بیماری ہے، لیکن اس میں اب عمر کی کوئی تفریق نہیں رہی ہے۔ درحقیقت چھاتی کا کینسر نوجوان خواتین کو بھی متاثر کرتا ہے۔40 سال سے کم عمر کی خواتین میں چھاتی کا کینسر بڑی عمر کی خواتین کے مقابلے میں زیادہ جارحانہ ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ مرض عام طور پر 50 سے 60 برس کی عمر کی عورتوں میں پایا جاتا تھا لیکن اب کم عمر خواتین بھی اس بیماری میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ نوجوان خواتین میں اکثر بڑے ٹیومر ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے جسم میں لمف نوڈس یا دور دراز مقامات پر پھیلنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان خواتین عام طور پر میموگرام یا اسکرینگ نہیں کراتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں بیماری کا پتہ لگانے میں تاخیر ہوتی ہے۔
علاج میں توازن
اہم مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ نوجوان خواتین میں چھاتی کے ٹشو زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ جس کی وجہ سے میموگرام جیسے معیاری اسکریننگ کے طریقے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ کینسر میں مبتلا نوجوان خواتین اکثر ذہنی اور جسمانی تناؤ محسوس کرتی ہیں کیونکہ وہ کام، رشتوں اور شاید بچے پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے علاج میں توازن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔
ڈاکٹر حنیفہ اختر کہتی ہیں کہ اسکریننگ کی عمر میں کمی کرنے سے ٹیسٹ کی جانے والی ہر ایک ہزار خواتین میں سے کم از کم ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں اضافی ٹیسٹنگ کے لیے درکار مالی وسائل سمیت دیگر عوامل بھی اہم ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چند برس قبل زیادہ تر بریسٹ کینسر بڑی یعنی 50 سے زائد کی عمر کی خواتین میں ہی دیکھنے ملتا تھا لیکن اب دیگر کینسرز کے ساتھ ساتھ بریسٹ کینسر کی ہیت بھی تبدیل ہوچکی ہے۔ایسے میں برسٹ کم عمر یعنی 40 برس کی خواتین میں بھی دیکھا جارہا ہے۔ ایک سروے رپورٹ کےمطابق ان مریضوں کی تعداد تقریباً 20 فصد ہے اور یہ شرح نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ ایک خطرے کی گھنٹی بھی۔جبکہ 40 برس کی عمر سے زائد خواتین کی تعداد 15 سے 18 فصد کے درمیان ہے۔
اقسام اور علامات
ڈاکٹر حنیفہ نے کہا کہ چھاتی کے کینسر کی تمام اقسام کسی بھی عمر کی خواتین میں ہو سکتی ہیں۔حالانکہ کچھ اقسام کم عمر خواتین میں زیادہ عام ہیں۔ ان میں کار سنوما، ٹربل منفی چھاتی کا کینسر اور سوزشی چھاتی کا کینسر ہیں۔
علامات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھاتی یا انڈر آرمز میں ٹیومر سب سے عام دیکھنے کو ملتا ہے، چھاتی کے سائز یا سموچ میں تبدیل یعینی سائز میں یا یہاں تک کہ ایک یا دونوں بریسٹ کی شکل میں کوئی غیر متوقع تبدیلی کسی بنیادی مسئلے کی نشاندہی کر سکتی ہے جبکہ نپل سے کوئی خارج ہونے والا مادہ یا چھاتی کی جلد میں تبدیلی ۔انہوں نے کہا کہ یہ کینسر بعض اوقات چھاتی کے مخصوص حصے میں درد سے منسلک ہوسکتا ہے۔ تاہم ہر ایک گانٹھ ہمیشہ کینسر ہو، ایسا ضروری نہیں۔
چھوٹی عمر میں چھاتی کے کینسر کی وجوہات پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ طرز زندگی میں تبدیلی، جنک فوڈ کا زیادہ استعمال ، ورزش کی کمی، خاندانی تاریخ، موٹاپا، الکوہل کا استعمال، تمباکو نوشی اور ہارمونز میں تبدیلی وغیرہ ایسے عوامل ہیں جو کہ چھاتی کے کینسر کے خطرے میں اضافہ کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان خواتین میںنبرسٹ کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ لاحق رہتا ہے جن خواتین کو دیگر جینز میں وراثت میں تبدیلیاں ملی ہیں۔ جبکہ وہ خواتین بھی اس زمرے میں آتی ہیں جنہوں نے کم عمری میں سینے پر ریڈی ایشن تھراپی کروائی ہو (لیمفوما جیسی بیماریوں کے لیے) ۔وہیں ان نوجوان خواتین میں جن کےچھاتی کے ٹشو زیادہ گھنے ہوتے ہیں،ان میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
تشویش اور احتیاط
انہوں نے مزید کہا کہ کم عمر خواتین میں چھاتی کے کینسر کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ابتدائی تشخیص اور علامات اور خطرے کے عوامل کے بارے میں آگاہی تشخیص کو بہتر بنا سکتی ہے۔ نوجوان خواتین کی اسکریننگ میں خود معائنہ، جینیاتی جانچ، اور ایم آئی آر-ایس شامل ہو سکتے ہیں۔ نوجوان عورت کے لیے علم حاصل کرنا اور خطرے کو کم کرنے کے لیے فعال اقدامات کرنا بہت ضروری ہے۔
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