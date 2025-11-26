ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کم عمری میں ہی آجکل بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟
کم عمری میں بال سفید ہونے کے معاملہ پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ پرویز الدین نے ڈاکٹر یاسمین جبین سے خاص بات کی۔
سرینگر( پرویز الدین ): ہم میں سے کتنے لوگ نہ جانے دن میں کتنی بار آئینہ میں اپنے سر کے سفید بالوں کو دیکھتے ہوں گے۔ ایسے میں اب نہ صرف نوجوانوں کے بلکہ کم عمری یعنی 14 سے 15 سال کے بچوں کے بھی بال بھی سفید ہورہے ہیں۔ وقت سے قبل بالوں کے سفید ہونے کو طبی زبان میں "کینیٹی "کہا جاتا ہے۔ کم عمری میں ہی آجکل بال سفید کیوں ہوتےہیں۔ جنیٹک فیکٹر اس میں کتنا کار فرما ہے اور کیا علاج سے کم عمر میں سفید بال دوبارہ سیاہ ہوسکتے ہیں۔ اس سب پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین جی ایم سی سرینگر میں شعبہ ڈرمٹالوجی کی پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈاکٹر یاسمین جبین سے خاص بات چیت کی۔۔
انہوں نے کہا کہ بالوں کا رنگ میلانِن نامی مادے سے بنتا ہے۔ جسے جلد میں موجود میلانوسائٹس نامی خلیے پیدا کرتے ہیں۔ میلانِن ایک قدرتی مادہ ہے جو انسانوں کی جلد، بالوں اور آنکھوں کے رنگ کا تعین کرتا ہے۔ میلانِن میلانوسائٹ خلیوں کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے۔ میلانوسائٹ سٹیم سیلز سے نئے میلانوسائٹس بنتے ہیں۔ یہ خلیے سر کی جلد، کھوپڑی کے نیچے، بالوں کے سِروں اور بالوں کے فولک سیلز میں پائے جاتے ہیں۔ عمر بڑھنے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میلانوسائٹس کم فعال ہوتے جاتے ہیں اور میلانین کم پیدا ہوتا ہے۔ پھر بال بغیر کسی رنگ کے اگنے لگتے ہیں یا بے رنگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں ایک خاص عمر کے بعد پگمینٹیشن بند ہوجاتا ہے یعنی بال سفید ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اب نوجوانوں حتاکہ نو عمری یعنی 14 سے 15 برس کے عمر کے بچوں میں بال سفید ہورہے ہیں اور یہ اب 20 برس کے کم عمر کے نوجوانوں میں بھی بالوں کا رنگ تبدیل ہونا یا سفید ہونا عام دیکھنے میں آرہا ہے۔نو عمری میں بالوں کا رنگ تبدیل ہونے کی اہم وجوہات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین جبین کہتی ہیں کہ جینیاتی یونی جنیٹک فیکٹر ایک اہم وجہ ہے۔ یعنی اگر آپ کے خاندان میں کسی کے بال جلد سفید ہوں تو آپ کے بال بھی جلد سفید ہو سکتے ہیں جبکہ تھائیرائیڈ اور ڈرمیٹائٹس جیسی بیماریاں بھی بالوں کو سفید کر سکتی ہیں۔اس کے علاوہ اگر کوئی کینسر کے لیے کیموتھراپی کروا رہا ہے یا سسٹک فائبروسس جیسی بیماریوں کا شکار ہے تو ان کے بال قبل از وقت سفید ہو سکتے ہیں۔ وہیں انہوں نے کہا کہ غیر متوازن ہارمونز ہیں اور کچھ ادویات بھی بالوں کے عمر سے پہلے ہی سفید ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔
طرز زندگی اور تناؤ کے اثرات سے بالوں کے سفید ہونے پر ماہر امراض جلد ڈاکٹر یاسمین جنین کہتی ہیں کہ آلودگی، الٹرا وائلٹ شعاعیں اور تابکاری بھی بالوں کے سفید ہونے کی وجوہات میں شامل ہیں۔اس کے علاوہ سگریٹ اور شراب نوشی بھی آپ کے بالوں کے سفید ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ پروٹین، آئرن اور کاپر، وٹامن بی 12، وٹامن سی، وٹامن اے اور زنک کی کمی بھی بالوں کے سفید ہونے کا باعث بنتی ہے۔یعنی مقوی غذا کی کمی بھی جوانی میں بالوں کے سفید ہونے کی اہم وجہ بن سکتی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ تناؤ بالوں کا رنگ نہیں بدلتا لیکن اس سے بالوں کے سفید ہونے کا راستہ ہموار ضرور ہوتا ہے۔ایسے میں تناؤ براہ راست جوانی میں بالوں کے رنگ کو تبدیل نہیں کرتا لیکن بلواسطہ بالوں کے رنگ پر اثر انداز ہوتا ہے۔انہوں نے کچھ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے جن کے کم عمری میں ہی بال سفید ہوتے یا ہونے شروع ہوجاتے ہیں انہیں ہارٹ کی بیماریاں ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔
روزانہ کی او پی ڈی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ 40 سے 50 فیصد ایسے مریض ہیں جو کہ بال سفید ہونے کی شکایت لے کر آتے ہیں ان میں نہ صرف 30 سے 40 برس تک عمر کے افراد ہوتے ہیں بلکہ 20 برس کے نوجوان میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بال رنگنے سے پورے سر کے بال سفید نہیں ہوتے ہیں ۔یہ "متھ" ہے ۔اگر کسی کے آدھے بال سفید اور آدھے کالے ہوگئے ہیں اگر وہ ان کو بنا کسہ خطرناک کمیکل یا رنگ سے رنگتا تو سر کے باقی کالے بال رنگنے سے سفید نہیں ہوسکتے ہیں ۔
ڈاکٹر یاسمین جبین کے مطابق بعض صورتوں میں جوانی یا کم عمری میں کسی بھی ادویات سے یا علاج سے سفید بالوں کو دوبارہ سیاہ نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ بالوں کے سفید ہونے کے عمل کو کسی حد تک روکا یا سست کیا جاسکتا ہے۔آپ اسے متوازن غذا کھا کر کم کر سکتے ہیں۔سگریٹ نوشی ترک کرکے اور اپنے بالوں پر کم کیمیکل استعمال کرکے اس کی رفتار کو سست کر سکتے ہیں۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ 'ٹینشن نہ لیں۔ویسے بھی آج کل کھچڑی یعنی آدھے سفید اور آدھے سیاہ بال (سالٹ اینڈ پیپر بال) فیشن ہے۔